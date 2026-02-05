Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα

Σε βασικό πυλώνα της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής αναδεικνύεται η Ελλάδα, ενώ ο ελληνικός Βορράς αποτελεί τον «νευρώνα» της ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής στη χώρα μας, όπως επισήμανε, σήμερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξή του, με αφορμή το συνέδριο που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη, η εφημερίδα «Μακεδονία».

«Η Βόρεια Ελλάδα είναι σημείο μεταφοράς ενέργειας και σταυροδρόμι υποδομών και επενδύσεων για το παρόν και για το μέλλον. Το FSRU (πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου) στην Αλεξανδρούπολη, ο Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου του ΔΕΣΦΑ στην Κομοτηνή, οι σημαντικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή, ο αγωγός της HELLENiQ Energy, ο TAP (Διαδριατικός Αγωγός), ο IGB (Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας) και οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με την Βουλγαρία, καθώς και ο σταθμός Giga Data Center της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, όλα αυτά καθιστούν τη Βόρεια Ελλάδα, ενεργειακή πύλη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.

Αναφερόμενος δε, στον Κάθετο Διάδρομο, επισήμανε ότι πλέον, το φυσικό αέριο που ξεκινάει από την Ελλάδα θα φτάνει στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, υλοποιώντας τους στόχους για ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια εφοδιασμού. «Και μάλιστα, με πρωτοβουλία της χώρας μας, πλέον θεωρείται εκ προοιμίου "ρωσικό" το φυσικό αέριο που έρχεται μέσω Τουρκίας και Turkish Stream, εκτός και αν αποδειχθεί το αντίθετο», είπε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι όλη αυτή η δυναμική δεν έχει σημασία μόνο ενεργειακά, αλλά και γεωστρατηγικά.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ακόμη ότι τα οφέλη αυτής της προόδου στον ενεργειακό τομέα είναι απτά για τον πολίτη. «Η νέα ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2023, μας επιτρέπει να εξάγουμε ρεύμα στη γείτονα χώρα. Αυτό σημαίνει ότι το 2025 η Ελλάδα ήταν καθαρός εξαγωγέας ρεύματος, με τις καθαρές εξαγωγές να φτάνουν τις τρεις τεραβατώρες. Το 2019, η χώρα μας εισήγαγε το 18% των αναγκών της σε ρεύμα. Σήμερα εξοικονομούμε τα 575 εκατομμύρια που ξοδεύαμε το 2023», σημείωσε.

Συμπλήρωσε πως, επιπλέον, οι σταθμοί συμπίεσης του ΔΕΣΦΑ σε Κομοτηνή και Αμπελιά Φαρσάλων, ύψους επένδυσης 134 και 74 εκατομμυρίων αντίστοιχα, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την περιφερειακή οικονομία και δίνουν ισχυρή αναπτυξιακή ώθηση.

«Με τις ενεργειακές συμφωνίες, τις εξαγωγές ρεύματος και φυσικού αερίου, τις έρευνες για υδρογονάνθρακες, εφόσον βρεθούν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, θα παραχθούν σημαντικά δημόσια έσοδα, που μεταφράζονται σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας, ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για όλους», κατέληξε.

Επιπρόσθετη εγγύηση ασφάλειας

Επιπρόσθετη εγγύηση ασφάλειας αποτελεί για την Ελλάδα η σταδιακή αλλά πολύ ταχεία μετατροπή της σε ενεργειακό κόμβο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως επισήμανε από το βήμα του συνεδρίου ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όλοι θα ήθελαν να προστατέψουν τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται η ενέργεια». Προσέθεσε δε, ότι σε μια τεταμένη συγκυρία, με έναν πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, η Ελλάδα προβάλλει ως νησίδα ασφάλειας και σταθερότητας.

«Ο γεωπολιτικός χάρτης παγκοσμίως αλλάζει. Στην Ευρώπη οι αλλαγές είναι πάρα πολύ μεγάλες και η Ελλάδα όλα αυτά δεν τα παρακολουθεί απλώς ως θεατής γεγονότων, αλλά πραγματικά συμμετέχει», είπε και αφού απαρίθμησε τα έργα ενεργειακού χαρακτήρα, που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, επισήμανε ότι η περιοχή αποκτά πολύ σημαντική προστιθέμενη αξία, ενώ τα οφέλη από την ενεργειακή της αναβάθμιση διαχέονται σε εθνικό επίπεδο.

«Όχι απλώς μια διέλευση, αλλά στρατηγικός εταίρος»

Σε πύλη εισόδου προς τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, για το φυσικό αέριο και το LNG, μετατρέπει την Ελλάδα ο κάθετος διάδρομος, ενισχύοντας τη γεωπολιτική της θέση, αλλά και την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής, όπως επισήμανε ο Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος της «Μακεδονία Ενημέρωση ΑΕ». «Ενεργειακές συμφωνίες και νέες υποδομές εντάσσουν την Ελλάδα στον ευρύτερο περιφερειακό ενεργειακό χάρτη, όπου δεν είναι απλώς μια διέλευση, αλλά στρατηγικός εταίρος», τόνισε, ενώ συμπλήρωσε πως η Βόρεια Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο ευρωπαϊκής, πλέον, εμβέλειας.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι μόνο τεχνικό ή γεωπολιτικό ζήτημα, αλλά αναπτυξιακή ευκαιρία για τη Βόρεια Ελλάδα», εκτίμησε, υπενθυμίζοντας πως στη Δυτική Μακεδονία έργα, που ξεπερνούν τα 2000 μεγαβάτ και θα προσελκύσουν κεφάλαια δισεκατομμυρίων ευρώ δημιουργούν ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ενώ στη Θεσσαλονίκη, τα μεγάλα πρότζεκτ στον ηλεκτρισμό και το αέριο τοποθετούν την πόλη στον κέντρο του χάρτη για τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συνολικά δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για πιο σταθερό και ανταγωνιστικό ενεργειακό περιβάλλον την επόμενη 10ετία -και για τη Μακεδονία και τη Θράκη αυτό σημαίνει νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και προσέλκυση περισσότερων ευρωπαϊκών κεφαλαίων που κατευθύνονται στην πράσινη μετάβαση.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, πρόεδρος της Περιφερειακής Ενότητας Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ) και δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη.