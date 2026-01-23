ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά

Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
Άννα Διανά
Παρασκευή, 23/01/2026 - 07:59

Το 2025 αποτέλεσε έτος δοκιμής για το Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα, με την αιολική και φωτοβολταϊκή παραγωγή να καλύπτει ή και να υπερβαίνει τη ζήτηση για εκατοντάδες ώρες, καταδεικνύοντας ότι το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί την υψηλή διείσδυση ΑΠΕ. Την ίδια στιγμή, όμως, σημαντικό τμήμα ώριμων αιολικών έργων παραμένει εκτός λειτουργίας, στερώντας φθηνή ενέργεια από το σύστημα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αιολικής ενέργειας το 2025 στην Ελλάδα που δημοσίευσε χθες η ΕΛΕΤΑΕΝ, η συνολική αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ανήλθε σε 5.695 MW, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6,4% σε σχέση με το τέλος του 2024. Κατά τη διάρκεια του έτους συνδέθηκαν στο Σύστημα 76 νέες ανεμογεννήτριες, συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 340 MW, που αντιστοιχούν σε επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ.

Μετά τη σημαντική κάμψη που είχε προηγηθεί το 2024, ο ρυθμός των νέων εγκαταστάσεων επανήλθε το 2025 κοντά στον μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του κλάδου σε ένα περιβάλλον αυξημένων διοικητικών απαιτήσεων και καθυστερήσεων στην αδειοδοτική και υλοποιητική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα στοιχεία αναδεικνύουν το διαρθρωτικό πρόβλημα των καθυστερήσεων στην υλοποίηση ώριμων έργων. Από τα 1.592 MW αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ την περίοδο 2018–2022, μόλις 852,4 MW, δηλαδή το 53,5%, είχαν τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2025, αφήνοντας περισσότερα από 740 MW εκτός συστήματος. «Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ή λιγνίτη. Τα αιολικά αυτά έργα, συνολικής ισχύος πάνω 740 MW, εάν είχαν ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα πρόσφεραν περισσότερη φθηνή ενέργεια και μόνιμη ανακούφιση στους Έλληνες καταναλωτές και την εθνική οικονομία» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ωριαία διείσδυση της αιολικής ισχύος άγγιξε το 97,2%, ενώ για 212 ώρες του έτους η συνολική συμμετοχή αιολικών και φωτοβολταϊκών κάλυψε ή και υπερέβη το 100% της ζήτησης. Παρά τα επίπεδα αυτά, το Σύστημα ανταποκρίθηκε χωρίς να καταγραφούν προβλήματα ευστάθειας ή ασφάλειας.

Σε επίπεδο γεωγραφικής κατανομής, η Στερεά Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση στις αιολικές εγκαταστάσεις, φιλοξενώντας συνολική ισχύ 2.466 MW, που αντιστοιχεί στο 43,3% της εγκατεστημένης αιολικής ισχύος στη χώρα. Ακολουθεί η Πελοπόννησος με 790 MW (13,9%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 535 MW (9,4%), επιβεβαιώνοντας τη συγκέντρωση σημαντικού μέρους των αιολικών έργων σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες με υψηλό αιολικό δυναμικό.

Σε ό,τι αφορά την επόμενη περίοδο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά εντός των επόμενων 18 μηνών. Στο τέλος του 2025 βρίσκονταν υπό κατασκευή ή είχαν ήδη συμβολαιοποιηθεί αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος άνω των 1,1 GW, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων εκτιμάται ότι θα συνδεθεί στο Σύστημα εντός του ενάμιση έτους.

Παράλληλα, επιπλέον περίπου 200 MW αιολικών έργων έχουν επιλεγεί μέσω διαγωνισμών, έχουν καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, χωρίς ωστόσο να εντάσσονται ακόμη στις κατηγορίες των έργων υπό κατασκευή ή συμβολαιοποιημένων. Εφόσον οι διαδικασίες υλοποίησης προχωρήσουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συνολική αιολική ισχύς που θα είναι συνδεδεμένη στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναμένεται να ξεπεράσει τα 6,5 GW εντός της επόμενης περιόδου.

Ως προς τη διάρθρωση της αγοράς, την πρώτη πεντάδα των επενδυτών στην αιολική ενέργεια διαμορφώνουν η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με εγκατεστημένη ισχύ 1.034 MW, που αντιστοιχεί σε μερίδιο 18,2%, η MORE με 774 MW (13,6%), η Iberdrola Rokas με 409 MW (7,2%), η Principia με 368 MW (6,5%) και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319 MW (5,6%).

Ακολουθούν, με μικρότερα αλλά υπολογίσιμα μερίδια, διεθνείς και εγχώριοι όμιλοι όπως η Total Energies, η EDF, η METLEN, η Jasper Energy, η Cubico και η Quantum Energy Partners, συνθέτοντας ένα μίγμα επενδυτών που συνδυάζει ισχυρή εγχώρια παρουσία και έντονο διεθνή χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025 21 Ιανουαρίου 2026
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 23 Ιανουαρίου 2026
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025

O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα

Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι ΑΠΕ συγκρατούν τη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού- Ανησυχία για το άλμα του φυσικού αερίου