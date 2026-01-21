ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025

Άγγιξε τα 5,7 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, 5.695 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του 2025. Αυτό προκύπτει από την ετήσια Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Με βάση τη Στατιστική, κατά το 2025 συνδέθηκαν στο δίκτυο 76 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 340 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος πάνω από 420 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί αύξηση 6,4% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Μετά την σημαντική κάμψη του 2024, ο ρυθμός των νέων εγκαταστάσεων επανήλθε στο μέσο όρο της δεκαετίας. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά διοικητικά εμπόδια και γραφειοκρατία.

Οι επενδυτές

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1.034 MW (18,2%)

η ΜORE με 774 MW (13,6%)

η Iberdrola Rokas με 409 MW (7,2%)

η Principia με 368 MW (6,5%) και

η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319 MW (5,6%)

Ακολουθούν η Total Energies, η EDF, η METLEN, η Jasper Energy, η Cubico, η Quantum Energy Partners κ.α.

Οι κατασκευαστές

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής:

H Vestas έχει προμηθεύσει το 44% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 25%, η Siemens Gamesa με 15,8%, η Nordex με 9,2% και η GE Renewable Energy με 4,3%. Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι Goldwind, EWT, Leitwind και Vensys.

To 2025 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν: η Nordex (133ΜW – 39%), η Vestas (109,1MW – 32%), η GE Renewables (42MW – 12,3%), η Enercon (37,3ΜW –11%), η Goldwind (14,8MW – 4,3%) και η Vensys (1ΜW – 1,2%).

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική ισχύ που αποδίδεται στο δίκτυο.

Τα έργα των διαγωνισμών

Κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 852,4 MW, δηλ. το 53,5%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του 2025.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ή λιγνίτη. Τα αιολικά αυτά έργα, συνολικής ισχύος πάνω 740 MW, εάν είχαν ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα πρόσφεραν περισσότερη φθηνή ενέργεια και μόνιμη ανακούφιση στους Έλληνες καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

Οι ωριαίες συμμετοχές της αιολικής ενέργειας στο Σύστημα το 2025

Κατά το 2025, στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα:

η μεγαλύτερη ωριαία διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν 97,2% και παρατηρήθηκε τη Δευτέρα 28.04.2025 (04:00 – 05:00)

και παρατηρήθηκε τη Δευτέρα 28.04.2025 (04:00 – 05:00) συνολικά για 616 ώρες του έτους, η διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν πάνω από 50% της ζήτησης ενέργειας

συνολικά για 3.335 ώρες η διείσδυση αιολικών και φωτοβολταϊκών ήταν πάνω από 50%

η συνολική ωριαία διείσδυση των αιολικών και φωτοβολταϊκών έφθασε ή ξεπέρασε το 100% της ζήτησης για 212 ώρες κατά το 2025.

Το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα της χώρας ανταποκρίθηκε χωρίς πρόβλημα στις μεγάλες αυτές διεισδύσεις.

O χάρτης της αιολικής ενέργειας

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Οι δρομολογημένες επενδύσεις

Κατά το τέλος του 2025 ήταν υπό κατασκευή ή είχαν συμβολαιοποιηθεί πάνω από 1,1 GW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμα 200 MW περίπου, που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς, έχουν καταθέσει τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Η γεωγραφική κατανομή

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.466 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 790 ΜW (13,9%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (9,4%).