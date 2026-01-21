ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56
Η Volton και η Orizon έδωσαν εορταστικό παλμό στη Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 08:53
Γιάννης Τριήρης: Κάλλιο αργά παρά ποτέ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
21/01/2026 - 08:24
Ψύχος και φυσικό αέριο εκτόξευσαν κατά 30% τη χονδρεμπορική τιμή ρεύματος- Ανοδικά και η ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 08:16
Σήμα κινδύνου από τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιοτεχνία για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:09
Έξι συνηθισμένα λάθη στη θέρμανση - και πώς να τα αποφύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:16
Οι επιστήμονες προειδοποιούν για αλλαγή του «status quo» στους ωκεανούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 07:16
Eco ή γρήγορη πλύση; Αυτό είναι το πιο οικονομικό πρόγραμμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/01/2026 - 07:17
Πώς τα data centers εκτοξεύουν τους λογαριασμούς ρεύματος
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 07:17
Ετήσια εκδήλωση ΠΟΣΠΗΕΦ 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 15:48
Περιβαλλοντική ανάλυση κύκλου ζωής ενός data center από Data4 & APL Data Center
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
20/01/2026 - 15:29
Greenpeace: Ως και το 40% των χρημάτων της ΚΑΠ πηγαίνουν μόλις στο 1% των παραληπτών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 15:06
Κουκουλόπουλος: Η αλήθεια για την Πτολεμαΐδα V δεν μπορεί να κρυφτεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 14:23
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ μέσω κοινού μετατροπέα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
20/01/2026 - 13:27
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 0,7% στον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 13:06
Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για απάτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/01/2026 - 11:48
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά ο διαγωνισμός για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/01/2026 - 11:11
Κτίρια μηδενικού ανθρακικού αποτυπώματος εκπομπές έως το 2050; Οι παρατηρήσεις του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/01/2026 - 10:41
Χιλιάδες πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο έπειτα από νέα ρωσική επίθεση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20/01/2026 - 09:40
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ετήσια αύξηση κατά 4,6% παρουσίασε η μέση ημερήσια κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/01/2026 - 09:17
Β. Κικίλιας: Οι θαλάσσιες μεταφορές ενώνουν στρατηγικά Ελλάδα και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/01/2026 - 09:08

ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
Newsroom
Τετάρτη, 21/01/2026 - 09:29
  • Η αιολική ισχύς έφθασε 5.695 ΜW
  • Αιολικές επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 420 εκατ. € συνδέθηκαν στο δίκτυο κατά το 2025
  • 6,4% η ετήσια αύξηση σε σχέση με το τέλος του 2024

Άγγιξε τα 5,7 GW η αιολική ισχύς που είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, 5.695 MW ήταν η συνολική αιολική ισχύς στην Ελλάδα στο τέλος του 2025. Αυτό προκύπτει από την ετήσια Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα που ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

Με βάση τη Στατιστική, κατά το 2025 συνδέθηκαν στο δίκτυο 76 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής αποδιδόμενης ισχύος 340 MW που αντιστοιχούν σε επενδύσεις συνολικού ύψος πάνω από 420 εκατ. ευρώ. Αυτό αποτελεί αύξηση 6,4% σε σχέση με το τέλος του 2024.

Μετά την σημαντική κάμψη του 2024, ο ρυθμός των νέων εγκαταστάσεων επανήλθε στο μέσο όρο της δεκαετίας. Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη που δείχνει την ανθεκτικότητα του κλάδου. Οφείλεται στις προσπάθειες των αιολικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και του επιστημονικού κόσμου που μελετούν και υλοποιούν έργα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με πολλά διοικητικά εμπόδια και γραφειοκρατία.

Οι επενδυτές

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, στο Top-5 κατατάσσονται:

  • η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 1.034 MW (18,2%)
  • η ΜORE με 774 MW (13,6%)
  • η Iberdrola Rokas με 409 MW (7,2%)
  • η Principia με 368 MW (6,5%) και
  • η ΔΕΗ Ανανεώσιμες με 319 MW (5,6%)

Ακολουθούν η Total Energies, η EDF, η METLEN, η Jasper Energy, η Cubico, η Quantum Energy Partners κ.α.

Οι κατασκευαστές

H εικόνα για τους κατασκευαστές των ανεμογεννητριών είναι η εξής:

H Vestas έχει προμηθεύσει το 44% της συνολικής αποδιδόμενης αιολικής ισχύος στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon με 25%, η Siemens Gamesa με 15,8%, η Nordex με 9,2% και η GE Renewable Energy με 4,3%. Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι Goldwind, EWT, Leitwind και Vensys.

To 2025 τις νέες ανεμογεννήτριες προμήθευσαν: η Nordex (133ΜW – 39%), η Vestas (109,1MW – 32%), η GE Renewables (42MW – 12,3%), η Enercon (37,3ΜW –11%), η Goldwind (14,8MW – 4,3%) και η Vensys (1ΜW – 1,2%).

Σημειώνεται ότι όλα τα ως άνω αναφερόμενα μεγέθη αφορούν αιολική ισχύ που αποδίδεται στο δίκτυο.

Τα έργα των διαγωνισμών

Κατά την περίοδο 2018-2022 έχουν επιλεγεί μέσω των διαγωνισμών της ΡΑΕ αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 1.592MW, δηλαδή ώριμα έργα που θα έπρεπε ήδη να έχουν όλα τεθεί σε λειτουργία.

Όμως εξαιτίας κυρίως των καθυστερήσεων που προκαλούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, μόλις τα 852,4 MW, δηλ. το 53,5%, είχαν κατορθώσει να λειτουργούν κατά το τέλος του 2025.

Οι καθυστερήσεις αυτές δεν είναι χωρίς συνέπειες. Η τιμή αποζημίωσης των αιολικών πάρκων που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα είναι πολύ μικρότερη από το κόστος παραγωγής από φυσικό αέριο ή λιγνίτη. Τα αιολικά αυτά έργα, συνολικής ισχύος πάνω 740 MW, εάν είχαν ολοκληρωθεί έγκαιρα, θα πρόσφεραν περισσότερη φθηνή ενέργεια και μόνιμη ανακούφιση στους Έλληνες καταναλωτές και την εθνική οικονομία.

Οι ωριαίες συμμετοχές της αιολικής ενέργειας στο Σύστημα το 2025

Κατά το 2025, στο Ελληνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα:

  • η μεγαλύτερη ωριαία διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν 97,2% και παρατηρήθηκε τη Δευτέρα 28.04.2025 (04:00 – 05:00)
  • συνολικά για 616 ώρες του έτους, η διείσδυση αιολικής ισχύος ήταν πάνω από 50% της ζήτησης ενέργειας
  • συνολικά για 3.335 ώρες η διείσδυση αιολικών και φωτοβολταϊκών ήταν πάνω από 50%
  • η συνολική ωριαία διείσδυση των αιολικών και φωτοβολταϊκών έφθασε ή ξεπέρασε το 100% της ζήτησης για 212 ώρες κατά το 2025.

Το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα της χώρας ανταποκρίθηκε χωρίς πρόβλημα στις μεγάλες αυτές διεισδύσεις.

O χάρτης της αιολικής ενέργειας

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή με τον γεωπληροφοριακό χάρτη της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Οι δρομολογημένες επενδύσεις

Κατά το τέλος του 2025 ήταν υπό κατασκευή ή είχαν συμβολαιοποιηθεί πάνω από 1,1 GW νέων αιολικών πάρκων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναμένεται να συνδεθούν στο δίκτυο εντός των επόμενων 18 μηνών. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ακόμα 200 MW περίπου, που έχουν επιλεγεί σε διαγωνισμούς, έχουν καταθέσει τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης αλλά δεν ανήκουν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα η συνολική αιολική ισχύς θα ξεπεράσει τα 6,5 GW εντός του επόμενου 1,5 έτους.

Η γεωγραφική κατανομή

Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλοξενεί 2.466 MW (43,3%) και ακολουθεί η Πελοπόννησος με 790 ΜW (13,9%) και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 535 MW (9,4%).

