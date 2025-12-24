ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης (ΣΑΗΕ)

ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης (ΣΑΗΕ)
Newsroom
Τετάρτη, 24/12/2025 - 08:53

Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ) για την ενσωμάτωση των Σταθμών Αποθήκευσης (ΣΑΗΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. αναφορικά με την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και την ενίσχυση των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ).

Ειδικότερα, οι βασικοί άξονες της πρότασης περιλαμβάνουν:

  1. Διαδικασία Χρεοπιστώσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης ΣΑΗΕ, για τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού, εκκαθάρισης και διακανονισμού (χρεώσεις/πιστώσεις) της Λειτουργικής Ενίσχυσης, βάσει της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης.
  2. Μητρώο Φορέων Ελέγχου: Προσθήκη νέου Άρθρου και Παραρτήματος για τη δημιουργία «Μητρώου Φορέων Ελέγχου, Επιθεώρησης και Επαλήθευσης ΣΑΗΕ», καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων εγγραφής και των κριτηρίων καταλληλόλητας των Φορέων αυτών.
  3. Συμβάσεις και Μητρώα, για την ένταξη της «Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης ΣΑΗΕ» στις συμβάσεις που συνάπτει ο Διαχειριστής και τη μετονομασία του Μητρώου σε «Μητρώο ΑΠΕΣΑ» (ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης).
  4. Πίνακες Αντιστοίχισης: Εισαγωγή νέου Άρθρου για την τήρηση Πινάκων Αντιστοίχισης μεταξύ των ΣΑΗΕ και των Συμμετεχόντων στην Αγορά (Χρηματιστήριο Ενέργειας και Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της ως άνω εισήγησης μέχρι την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Συνημμένα αρχεία:

  1. Επιστολή ΔΑΠΕΕΠ (Ι-407933/22.12.2025)
  2. Εισήγηση ΔΑΠΕΕΠ για την τροποποίηση Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ
  3. Τροποποίηση Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ με επισήμανση αλλαγών

ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα
ΚΑΠΕ: Έρευνα για τις προκλήσεις και τις προοπτικές των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025
Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την Κυκλική Οικονομία στον Αιολικό Τομέα 24 Δεκεμβρίου 2025
Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την Κυκλική Οικονομία στον Αιολικό Τομέα

