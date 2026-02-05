ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40
Παπασταύρου: Στις 24 Φεβρουαρίου έχουμε κοινή συνάντηση στις ΗΠΑ για τον Κάθετο Διάδρομο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/02/2026 - 15:35
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Δεκέμβριος 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 15:16
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με την Υπηρεσία Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ του ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/02/2026 - 14:40
Προδημοσίευση προγράμματος «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/02/2026 - 14:13
ΔΕΗ blue: 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:58
ΔΕΔΔΗΕ: Υποδοχή Αιτημάτων για Προσθήκη μονάδων αποθήκευσης σε υφιστάμενους και νέους σταθμούς ΑΠΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/02/2026 - 13:06

Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης

Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων

Κατά το άρθρο 7 παρ. 1γ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (υπ’αρ. 49828/2008 Απόφαση, ΦΕΚ Β΄ 2464/3-12-2008) ορίζονται τα ακόλουθα:

«γ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη)».

Κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων εξέδωσε το 2019 την υπ’ αριθμ. 345/2019 απόφασή του, με την οποία παρείχε σύμφωνη γνώμη για την αύξηση του μέγιστου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης κατά 35%. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ., λαμβάνοντας γνώση της εν λόγω απόφασης, ανήρτησε σχετική ανακοίνωση στον Γεωπληροφοριακό της Χάρτη και, ακολούθως, προέβη στην έκδοση Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού για εκκρεμείς αιτήσεις στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα.

Εν συνεχεία, το 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 74/2025 απόφασή του με την οποία ανακαλεί την προγενέστερη υπ’ αριθμ. 345/2019 σύμφωνη γνώμη για αύξηση της φέρουσας ικανότητας στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνονται σκόπιμες οι ακόλουθες διευκρινίσεις προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων:

Η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1γ του ΕΠΧΣ, παράγει έννομα αποτελέσματα από τη στιγμή που λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού/Αδειών Παραγωγής και ισχύει για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη διάταξη του ΕΠΧΣ. Εν προκειμένω, η ΡΑΑΕΥ λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην έκδοση Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού για εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης. Ακολούθως, η υπ’ αριθμ. 74/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων με την οποία ανακαλείται η προγενέστερη υπ’ αριθμ. 345/2019 σύμφωνη γνώμη του για αύξηση της φέρουσας ικανότητας στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τις ήδη εκδοθείσες Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού οι οποίες χορηγήθηκαν με βάση τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Θηβαίων. Με άλλα λόγια, οι εν λόγω Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού δεν δύνανται να ανακληθούν, καθότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου.

Τούτων δοθέντων, η υπ’ αριθμ. 74/2025 ανακλητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, εφαρμόζεται μόνο για το εναπομείναν ποσοστό κάλυψης της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, καθώς και για ποσοστό κάλυψης που τυχόν προκύψει στο μέλλον λόγω, παραδείγματος χάρη, ανάκλησης ή αυτοδίκαιης παύσης ήδη εκδοθεισών Αδειών/Βεβαιώσεων και έως του πλεονάζοντος ποσοστού κάλυψης 35%.

Με βάση τα ανωτέρω, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προβαίνει στην ενημέρωση του Γεωπληροφοριακού Χάρτη περιορίζοντας αναλόγως τη φέρουσα ικανότητα της Δ.Ε.

Θίσβης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του πλεονάζοντος ποσοστού κάλυψης 35%.

Σε υλοποίηση απόφασης της από 13/11/2025 συνεδρίασης της Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..

