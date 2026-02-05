Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης

Κατά το άρθρο 7 παρ. 1γ του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (υπ’αρ. 49828/2008 Απόφαση, ΦΕΚ Β΄ 2464/3-12-2008) ορίζονται τα ακόλουθα:

«γ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. που εμπίπτουν σε Π.Α.Κ. της ηπειρωτικής χώρας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% ανά Ο.Τ.Α. (άλλως 0,66 τυπικές ανεμογεννήτριες/1000 στρέμματα). Το πιο πάνω ποσοστό κάλυψης μπορεί να αυξάνεται έως και 50% ανά πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχεται για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων και πάντως για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το χρόνο ισχύος των σχετικών αδειών παραγωγής (25 έτη)».

Κατ’ εφαρμογή της ως άνω διάταξης το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων εξέδωσε το 2019 την υπ’ αριθμ. 345/2019 απόφασή του, με την οποία παρείχε σύμφωνη γνώμη για την αύξηση του μέγιστου ποσοστού κάλυψης εδαφών από αιολικές εγκαταστάσεις στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης κατά 35%. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ., λαμβάνοντας γνώση της εν λόγω απόφασης, ανήρτησε σχετική ανακοίνωση στον Γεωπληροφοριακό της Χάρτη και, ακολούθως, προέβη στην έκδοση Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού για εκκρεμείς αιτήσεις στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα.

Εν συνεχεία, το 2025, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 74/2025 απόφασή του με την οποία ανακαλεί την προγενέστερη υπ’ αριθμ. 345/2019 σύμφωνη γνώμη για αύξηση της φέρουσας ικανότητας στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, κρίνονται σκόπιμες οι ακόλουθες διευκρινίσεις προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων:

Η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης, που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 1γ του ΕΠΧΣ, παράγει έννομα αποτελέσματα από τη στιγμή που λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση Βεβαιώσεων Παραγωγού/Αδειών Παραγωγής και ισχύει για όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των σχετικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα ρητώς προβλεπόμενα στην προαναφερόμενη διάταξη του ΕΠΧΣ. Εν προκειμένω, η ΡΑΑΕΥ λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου προέβη στην έκδοση Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού για εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης. Ακολούθως, η υπ’ αριθμ. 74/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων με την οποία ανακαλείται η προγενέστερη υπ’ αριθμ. 345/2019 σύμφωνη γνώμη του για αύξηση της φέρουσας ικανότητας στην εν λόγω Δημοτική Ενότητα, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για τις ήδη εκδοθείσες Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού οι οποίες χορηγήθηκαν με βάση τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Θηβαίων. Με άλλα λόγια, οι εν λόγω Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού δεν δύνανται να ανακληθούν, καθότι κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στις αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δικαίου.

Τούτων δοθέντων, η υπ’ αριθμ. 74/2025 ανακλητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων, εφαρμόζεται μόνο για το εναπομείναν ποσοστό κάλυψης της εν λόγω Δημοτικής Ενότητας, καθώς και για ποσοστό κάλυψης που τυχόν προκύψει στο μέλλον λόγω, παραδείγματος χάρη, ανάκλησης ή αυτοδίκαιης παύσης ήδη εκδοθεισών Αδειών/Βεβαιώσεων και έως του πλεονάζοντος ποσοστού κάλυψης 35%.

Με βάση τα ανωτέρω, η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. προβαίνει στην ενημέρωση του Γεωπληροφοριακού Χάρτη περιορίζοντας αναλόγως τη φέρουσα ικανότητα της Δ.Ε.

Θίσβης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 74/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και έως του πλεονάζοντος ποσοστού κάλυψης 35%.

Σε υλοποίηση απόφασης της από 13/11/2025 συνεδρίασης της Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Ρ.Α.Α.Ε.Υ..