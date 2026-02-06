8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
05/02/2026 - 11:54

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!

Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 15:38

Παρασκευή 27, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου & Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

Για 8η φορά η διεθνής έκθεση Verde.Tec, το παράλληλο Verde.Tec Forum και τα Greek Green Awards, έρχονται ξανά στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, μετατρέποντας το εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία σε ένα ζωντανό εργαστήριο λύσεων που απαντούν στις προκλήσεις για το περιβάλλον.
Κορυφαίες εταιρείες του κλάδου θα παρουσιάσουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν την πράσινη αγορά. Από την ανακύκλωση, τις έξυπνες πόλεις, τις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, μέχρι την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική δόμηση, την αποκατάσταση περιβάλλοντος και τη διαχείριση νερού. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναδείξει τα έργα και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.
Ανακαλύψτε τις τάσεις και τις πρακτικές που καθορίζουν κάθε τομέα της πράσινης ανάπτυξης και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Συναντήστε τους πρωταγωνιστές της πράσινης αγοράς και δημιουργήστε τις βάσεις για τις μελλοντικές συνεργασίες σας!

Verde.Tec Forum 2026

Το Verde.Tec Forum ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά! Με κεντρικό τίτλο «Οι πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης», έρχεται για τρεις ημέρες, έτοιμο να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ εκδηλώσεων και συμμετεχόντων και να επιβεβαιώσει τη δυναμική του ως το απόλυτο σημείο συνάντησης για την Κυκλική Οικονομία, τις Έξυπνες Πόλεις και τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.
Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος έχει ήδη διαμορφωθεί με θεματικές που αγγίζουν όλα τα επίκαιρα ζητήματα της πράσινης ατζέντας: ενεργειακή μετάβαση, ΑΠΕ, κυκλική οικονομία, πράσινη καινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση, βιώσιμες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και όλες οι νέες ρυθμιστικές εξελίξεις για το περιβάλλον.
Μην χάσετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από κορυφαίους ομιλητές για τις καινοτομίες που θα καθορίσουν το μέλλον στο περιβάλλον!
Δείτε το πρόγραμμα του Φόρουμ όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα εδώ!

Greek Green Awards 2026

Τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμες εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, θα έχουν την τιμητική τους στα Greek Green Awards, καθώς θα βραβευθούν οργανισμοί, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει έργα, προϊόντα ή λύσεις που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα βραβεία επιλέγονται από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων που έχουν παραχωρήσει την αιγίδα και την υποστήριξή τους στην έκθεση, αλλά και από εξέχουσες προσωπικότητες, επιστήμονες και ειδικούς από όλους τους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή 27/2 & Σάββατο 28/2: 10.00 – 20.00 | Κυριακή 1 Μαρτίου: 10.00 – 19.00

  • Κλείστε το περίπτερό σας εδώ.
  • Δείτε το πρόγραμμα του Verde.Tec Forum εδώ.
  • Για online εγγραφή πατήστε εδώ ή εκτυπώστε την πρόσκλησή σας εδώ.
  • Όλες οι πληροφορίες για την έκθεση εδώ.

