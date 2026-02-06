8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!

Για 8η φορά η διεθνής έκθεση Verde.Tec, το παράλληλο Verde.Tec Forum και τα Greek Green Awards, έρχονται ξανά στις 27, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου 2026, μετατρέποντας το εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία σε ένα ζωντανό εργαστήριο λύσεων που απαντούν στις προκλήσεις για το περιβάλλον.

Κορυφαίες εταιρείες του κλάδου θα παρουσιάσουν τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν την πράσινη αγορά. Από την ανακύκλωση, τις έξυπνες πόλεις, τις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση, μέχρι την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, την οικολογική δόμηση, την αποκατάσταση περιβάλλοντος και τη διαχείριση νερού. Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναδείξει τα έργα και τις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προώθηση της βιωσιμότητας και της κυκλικής οικονομίας.

Ανακαλύψτε τις τάσεις και τις πρακτικές που καθορίζουν κάθε τομέα της πράσινης ανάπτυξης και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Συναντήστε τους πρωταγωνιστές της πράσινης αγοράς και δημιουργήστε τις βάσεις για τις μελλοντικές συνεργασίες σας!

Verde.Tec Forum 2026

Το Verde.Tec Forum ανεβάζει τον πήχη ακόμη πιο ψηλά! Με κεντρικό τίτλο «Οι πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης», έρχεται για τρεις ημέρες, έτοιμο να καταγράψει ένα ακόμη ρεκόρ εκδηλώσεων και συμμετεχόντων και να επιβεβαιώσει τη δυναμική του ως το απόλυτο σημείο συνάντησης για την Κυκλική Οικονομία, τις Έξυπνες Πόλεις και τις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.

Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος έχει ήδη διαμορφωθεί με θεματικές που αγγίζουν όλα τα επίκαιρα ζητήματα της πράσινης ατζέντας: ενεργειακή μετάβαση, ΑΠΕ, κυκλική οικονομία, πράσινη καινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση, βιώσιμες υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και όλες οι νέες ρυθμιστικές εξελίξεις για το περιβάλλον.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε από κορυφαίους ομιλητές για τις καινοτομίες που θα καθορίσουν το μέλλον στο περιβάλλον!

Δείτε το πρόγραμμα του Φόρουμ όπως διαμορφώνεται μέχρι τώρα εδώ!

Greek Green Awards 2026

Τεχνολογίες αιχμής, καινοτόμες εφαρμογές και βέλτιστες πρακτικές για ένα πιο βιώσιμο μέλλον, θα έχουν την τιμητική τους στα Greek Green Awards, καθώς θα βραβευθούν οργανισμοί, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει έργα, προϊόντα ή λύσεις που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα βραβεία επιλέγονται από εξειδικευμένη επιστημονική επιτροπή αξιολόγησης η οποία αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων που έχουν παραχωρήσει την αιγίδα και την υποστήριξή τους στην έκθεση, αλλά και από εξέχουσες προσωπικότητες, επιστήμονες και ειδικούς από όλους τους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας.

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη.

Ωράριο λειτουργίας:

Παρασκευή 27/2 & Σάββατο 28/2: 10.00 – 20.00 | Κυριακή 1 Μαρτίου: 10.00 – 19.00