Γυάλινη Δημοτική Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Ομίλου AVAX

Η Γυάλινη Πινακοθήκη στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης είναι γεγονός. Ένα γυάλινο περίπτερο αφιερωμένο στον πολιτισμό, που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με δωρητή τον Όμιλο AVAX, σε ένα από τα πιο όμορφα και πολυσύχναστα σημεία της νέας Παραλίας, στον Κήπο της Άμμου.

Η Γυάλινη Πινακοθήκη αναπτύσσεται σε συνολική επιφάνεια 78 τ.μ. και σχεδιάστηκε με επίκεντρο τη διαφάνεια και την άμεση επαφή του επισκέπτη με την Τέχνη, όλο το 24ωρο. Χάρη στις γυάλινες όψεις της, τα έργα που θα φιλοξενούνται στον χώρο είναι ορατά τόσο από το εσωτερικό όσο και από τον περιβάλλοντα χώρο, εντάσσοντας την καλλιτεχνική δημιουργία στο αστικό τοπίο της Νέας Παραλίας.

Ο χώρος διαθέτει 15 κινητά συρόμενα πάνελ, τα οποία επιτρέπουν την ευέλικτη αναδιάταξή του ανάλογα με τις ανάγκες κάθε έκθεσης, καθώς και σύγχρονα συστήματα φωτισμού, κλιματισμού και ασφάλειας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην καθολική προσβασιμότητα, με τις κατάλληλες υποδομές για την αυτόνομη και ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.

Τα εγκαίνια της Γυάλινης Δημοτικής Πινακοθήκης έγιναν από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιο Αγγελούδη, παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Σταύρου Καλαφάτη και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας – Θράκης, κ. Κώστα Γκιουλέκα. Αναφερόμενος στο νέο απόκτημα της πόλης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι Θεσσαλονικείς θα αγκαλιάσουν τη Γυάλινη Πινακοθήκη και θα την προστατεύσουν, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη δωρεά της ΑΒΑΞ για την υλοποίησή της. Σημείωσε πως η συγκεκριμένη συνεργασία δείχνει τον δρόμο και για τον ρόλο που μπορεί να έχει η εταιρική κοινωνική ευθύνη στην πόλη.

Ο κ. Αγγελούδης κατά την ομιλία του, έκανε εκτενή αναφορά στη Μένη Λυσαρίδου, στη μνήμη της οποίας αφιερώνεται ηΓυάλινη Πινακοθήκη, εξυμνώντας την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της, με την οποία, όπως είπε, είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Βασίλης Γάκης, στον χαιρετισμό του του ανέφερε ότι «με τη δημιουργία της Γυάλινης Πινακοθήκης, ο Δήμος αποδεικνύει ότι δεν περιορίζεται να φέρει τον κόσμο στον πολιτισμό, αλλά φέρνει τον πολιτισμό εκεί που είναι ο κόσμος».

Ο κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου AVAX και αντιπρόεδρος της ΕΤΕΘ, παραλαμβάνοντας την τιμητική πλακέτα για τη δωρεά τόνισε ότι «η δωρεά της ΑΒΑΞ για τη δημιουργία της Γυάλινης Πινακοθήκης επιβεβαιώνει τη σταθερή σύνδεση της ΑΒΑΞ με τη Θεσσαλονίκη, καθώς η θυγατρική της, η ΕΤΕΘ έχει ιστορία 65 χρόνων στην πόλη». Ο κ. Λυσαρίδης, σημείωσε ότι «ο όμιλος ΑΒΑΞ υποστηρίζει και θα συνεχίσει να υποστηρίζει αθόρυβα πρωτοβουλίες στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό, όπως αυτή της Γυάλινης Πινακοθήκης, καθώς η ιστορία του Ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κ. Δάκη Ιωάννου, ενός ανθρώπου της Σύγχρονης Τέχνης και βασικού μετόχου της» και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για τις αναφορές τους στη Μένη Λυσαρίδου.

Ο Όμιλος AVAX, έχοντας σημαντική παρουσία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με τα κορυφαία έργα του Flyover, του Παιδιατρικού Νοσοκομείου του ΙΣΝ στο Φύληρο και του εκπαιδευτικού ιδρύματος ΑΝΑΤΟΛΙΑ, θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες του, τόσο στην Εκπαίδευση, όπως με την αποκλειστική υποστήριξη του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος Μηχανικών στο ΑΠΘ για 35 φοιτητές, όσο και στον Πολιτισμό, με την 5ετή υποστήριξη του Keros Project, του καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος ανασκαφών στο νησί της Κέρου, καθώς και την υποστήριξη της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.