ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Γιάννης Μπρατάκος για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ: Σαφές πλαίσιο, χωρίς αναδρομικότητα και διοικητική ακινητοποίηση της αγοράς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 15:42
Το ZAP Taxi Club στο 7th Electric Vehicles Conference: Γιατί η ηλεκτροκίνηση των ταξί κρίνεται στη χρηματοδότηση και τις υποδομές φόρτισης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/06/2026 - 15:25
Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 15:05
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Ομολογία ΑΔΜΗΕ για “συμφέροντα” που ωφελούνται από την καθυστέρηση υλοποίησης των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:53
Στ. Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 14:13
Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 13:29
Απάντηση Π. Κουκουλόπουλου στην Ανακοίνωση της ΔΕΗ: Η Δυτική Μακεδονία ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 13:02
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας
ΚΟΣΜΟΣ
25/06/2026 - 12:32
“Με κοιτάς που σε κοιτάω;”: τι κάνουν ένας ροφός κι ένα χταπόδι στο Αττικό Μετρό;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 12:07
Δήμος Αθηναίων: Ενισχύεται ο στόλος της Δημοτικής Αστυνομίας με 20 νέα ηλεκτρικά οχήματα και 30 δίκυκλα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 11:46
Η Ευρώπη χρειάζεται στόχο για τις ΑΠΕ έως το 2040 – Κίνδυνος να χαθούν η ενεργειακή ασφάλεια, οι επενδύσεις και η βιομηχανική της ηγεσία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 11:35
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει το Α μέρος της συμφωνίας-πλαίσιο του ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις ελληνικών νησιών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/06/2026 - 11:19
CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 10:27
Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 09:59
Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/06/2026 - 09:39
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για την εφαρμογή των νέων απαλλαγών από το τέλος υπέρ ΕΡΤ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/06/2026 - 09:01
10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
25/06/2026 - 08:37
Η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/06/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: «Ιερή αγελάδα» του νεοφιλελευθερισμού το 5% στα μερίσματα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/06/2026 - 08:05
Ο χάρτης των ενεργειακών κοινοτήτων: Πού προχωρούν και πού ακυρώνονται τα περισσότερα έργα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/06/2026 - 08:02
Ελληνικά Καλώδια: Νέα ώθηση στην επένδυση των 72 εκατ. ευρώ για καλώδια υψηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
25/06/2026 - 07:58
Το απλό κόλπο που κρατάει το σπίτι έως και 10 βαθμούς πιο δροσερό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/06/2026 - 06:37
2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 15:48
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:40
Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:30
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:21
Οι απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:10
Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 14:31
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 14:16
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/06/2026 - 13:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα

Υ. Α. για διαγωνισμό της ΕΔΕΥΕΠ που αφορά σεισμικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης σε Δυτική και Νότια Ελλάδα
Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 15:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, Υπουργική Απόφαση, με την οποία αποδέχεται την εισήγηση της ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε. για τη διεξαγωγή διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά στη χορήγηση αδειών αναζήτησης για την πρόσκτηση και επεξεργασία σεισμικών δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης (non-exclusive seismic data) εντός θαλασσίων περιοχών στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Στόχος να υπάρξει ανταπόκριση στο ενδιαφέρον της αγοράς να χρηματοδοτήσει νέες σεισμικές έρευνες που θα εξασφαλίσουν, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στον τομέα των υδρογονανθράκων, δεδομένα μη αποκλειστικής χρήσης. Ενδιαφέρον που σχετίζεται άμεσα με τις σημαντικές εξελίξεις στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων και τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες Chevron και ExxonMobil.

Παράλληλα, προτεραιοποιείται η δημιουργία μιας τράπεζας δισδιάστατων και τρισδιάστατων δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης που θα καταστήσει τις εν λόγω περιοχές ελκυστικές για εταιρείες υδρογονανθράκων, καθώς θα εγγυάται την ευκολότερη πρόσβαση και τη βελτιωμένη ακρίβεια των δεδομένων με παράλληλη μείωση του επενδυτικού ρίσκου.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που θα ανταποκριθούν στην Πρόσκληση μπορούν να προτείνουν προγράμματα ερευνών που θα καλύπτουν ολόκληρη ή τμήματα της Προς Αναζήτηση Περιοχή (επισυναπτόμενος χάρτης), ενώ οι έρευνες μπορεί να περιλαμβάνουν δισδιάστατα (2D) ή/και τρισδιάστατα (3D) σεισμικά δεδομένα.

Θα ακολουθήσει η έκδοση της Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης από την ΕΔΕΥΕΠ, η οποία έχει συνταχθεί βάσει των διατάξεων του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α/8.2.1995) κατόπιν της εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος από εταιρείες πρόσκτησης και επεξεργασίας σεισμικών δεδομένων. Η προθεσμία υποβολής προσφορών ξεκινά την ημέρα που δημοσιεύεται η σχετική Πρόσκληση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, η ΕΔΕΥΕΠ θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές για να υποβάλει στη συνέχεια τη σχετική εισήγησή της προς το Υπουργείο.

WhatsApp-Image-2026-06-25-at-14.33.04-1024x921.jpeg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο
Η ATLANTIC SEE LNG TRADE επιταχύνει την ανάπτυξή της στον Κάθετο Διάδρομο 25 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές, σε ένα περιβάλλον πιέσεων

Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Λουξεμβούργο ο Σταύρος Παπασταύρου για τα Συμβούλια των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν.Φαραντούρης: Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ενέργεια και τα ευρωπαϊκά μέταλλα

10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

10 έργα αντιμετώπισης της λειψυδρίας από το ΥΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς Δήμους ύψους 15 εκ. ευρώ

Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Μανιάτης προς Επιτροπή: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε δημόσια διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα