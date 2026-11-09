Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση – η μόνη χώρα που έδωσε άδεια με την έκδοση NAVTEX είναι η Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 15:44
Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/11/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 15:12
Boυλή-Επιστημονική Υπηρεσία: Να εξαντλούνται όλα τα εναλλακτικά μέτρα πριν τη διακοπή ηλεκτροδότησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:49
Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:38
Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:05
Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων στην Καλαμάτα: Πρωτοβουλία των Δήμων για το δημογραφικό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 13:49
ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:58
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:19
ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 12:13
Καταβολή Ειδικού Τέλους ΑΠΕ (ΕΤΑ) για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 11:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 11:16
Μοτορ Όιλ: Την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2026 η ανακοίνωση των Οικονομικών αποτελεσμάτων του 3 τριμήνου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 10:30
Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα οι ρυθμίσεις για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/11/2026 - 10:15
Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 09:34
Τροπολογία βουλευτών ΠΑΣΟΚ: Σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 09:29
Ν. Παπαθανάσης: Εγκρίθηκαν επενδύσεις ύψους 135,4 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων εγκαταστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 08:49
EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δέκατη (10η ) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:45
Ξεκίνησε η COP31: Τι περιμένουμε από τη φετινή Διάσκεψη για το Κλίμα;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/11/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Ο «φερετζές» των Γάλλων και η διπλωματική συνθηκολόγηση
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/11/2026 - 08:24
Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης- Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 08:22
Εμπορία καυσίμων: Η συρρίκνωση των πρατηρίων και οι νέες πιέσεις από το ETS2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/11/2026 - 08:19
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος, οι προδιαγραφές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 06:49
Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/11/2026 - 16:15
Ξεκινά το έργο της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:13
Προκαταρκτική διερεύνηση για την εγκατάσταση και λειτουργία θερμικού σταθμού στη νήσο Γαύδο ισχύος 130kW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:04
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/11/2026 - 16:03
Χάρης Χρηστίδης(BayWa r.e.): «Φωτοβολταϊκά: Champions League. Αποθήκευση: ακόμη στις ακαδημίες»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/11/2026 - 16:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση – η μόνη χώρα που έδωσε άδεια με την έκδοση NAVTEX είναι η Ελλάδα

Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε με σχέδιο και αυτοπεποίθηση – η μόνη χώρα που έδωσε άδεια με την έκδοση NAVTEX είναι η Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 15:05
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Για τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ευρώπης, τη στάση της Άγκυρας, τη διεθνή ενεργειακή διπλωματία της χώρας, τη διαχείριση του ενεργειακού κόστους, το θεσμικό πλαίσιο για τα data centers, καθώς και για το πρόγραμμα των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) τοποθετήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο ραδιόφωνο του MegaNews 104,6 FM και στον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Αναφερόμενος στη σημασία του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου – Ευρώπης, ένα από τα σημαντικότερα έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με χρηματοδότηση άνω των 650 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη στρατηγική του αξία για τον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ενοποίησης. Σχετικά με τη στάση της Τουρκίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας προέβη σε μια σαφή διαφοροποίηση, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η Τουρκία ζητούσε επανειλημμένα άδεια για να προχωρήσει το έργο, αυτό δεν συνέβη». Και συνέχισε: «Η μόνη χώρα που έδωσε άδεια με την έκδοση NAVTEX είναι η Ελλάδα. Οποιαδήποτε ενημέρωση αν έγινε από τη Γαλλία δεν συνιστά, ούτε μπορεί να θεωρηθεί άμεσα ή έμμεσα, αίτημα για άδεια».

Ο κ. Παπασταύρου προανήγγειλε τη διεξαγωγή της διατλαντικής ενεργειακής συνόδου στη Βαρσοβία της Πολωνίας, P–TEC, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor), παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας, κ. Chris Wright, με τον οποίο ο κ. Παπασταύρου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση. «Η παρουσία του Aμερικανού Υπουργού Ενέργειας επιβεβαιώνει το διακομματικό και διαχρονικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και την επιτάχυνση της απεξάρτησης της Κεντρικής Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, αναδεικνύοντας παράλληλα τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας».

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ), ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι «πρόκειται για μια πολεοδομική μεθοδολογία. Έχεις σε κάποιους δήμους ένα διατηρητέο, το οποίο δεν μπορεί να αξιοποιήσει όλο τον συντελεστή δόμησης λόγω του περιορισμού που έχει το διατηρητέο. Ή ένας Δήμος, στον τοπικό του σχεδιασμό, έχει αποφασίσει να κάνει ένα πάρκο ή μια παιδική χαρά ή έναν δρόμο – και δεν έχει τα χρήματα για να απαλλοτριώσει το οικόπεδο που χρειάζεται για να γίνει παιδική χαρά. Οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή λένε ότι, αντί να σας δώσω χρήματα -τώρα συμβαίνει αυτό και πολλούς κοινόχρηστους χώρους τους παίρνουν πίσω γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα χρήματα- λένε, κύριε Τσίμα, πρέπει να πάρω το οικόπεδό σας, το οποίο θα μπορούσατε να χτίσετε, για να κάνω την παιδική χαρά. Δεν έχω να σας δώσω τα χρήματα, μπορώ όμως να σας δώσω το ισοδύναμο σε μια άλλη περιοχή του Δήμου, για να μπορέσω και εγώ να κάνω τον κοινόχρηστο χώρο. Αυτό είναι στο πλαίσιο του προγράμματος του Δοξιάδη, είναι ένα κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, και είναι η αντικειμενική αποτύπωση από τους μελετητές, σύμφωνα με τα κριτήρια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν θέλω να υπάρξει καμία ανησυχία. Είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο, προφανώς γίνεται για τις τοπικές κοινωνίες. Αν οι τοπικές κοινωνίες στη δημόσια διαβούλευση δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό που λέει η μεθοδολογία, σου λένε προτιμώ ή να έχω τα χρήματα να κάνω την παιδική χαρά ή να μη δώσω στον Τσίμα συντελεστή σε άλλη περιοχή. Θα ακουστούν. Δεν είναι τίποτα δεσμευτικό και τίποτα που πρέπει να προξενεί αυτή τη στιγμή αναστάτωση».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις του υψηλού ενεργειακού κόστους στη συνοχή των κρατών-μελών και την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζοντας ότι «το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλεί την κοινωνική και πολιτική νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ό,τι κι αν κάνει κάθε χώρα μεμονωμένα, δεν αρκεί. Απαιτούνται άμεσες ευρωπαϊκές λύσεις και μηχανισμοί στήριξης, διότι διαφορετικά ο Ευρωπαίος πολίτης θα αισθανθεί ότι οι Βρυξέλλες δεν λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού».

Τέλος, αναφερόμενος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάπτυξη των data centers, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Ελλάδα προνοεί και θεσπίζει εγκαίρως αυστηρό θεσμικό πλαίσιο, τονίζοντας ότι «επειδή είδαμε τα προβλήματα άναρχης ανάπτυξης σε άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία και οι ΗΠΑ, ερχόμαστε προκαταβολικά να βάλουμε αυστηρούς περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς όρους. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευστάθεια του ενεργειακού μας συστήματος».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χατζηβασιλείου για ρηματική διακοίνωση Γαλλίας: Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας προς την Τουρκία, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX
Χατζηβασιλείου για ρηματική διακοίνωση Γαλλίας: Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας προς την Τουρκία, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX 09 Νοεμβρίου 2026
Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση 09 Νοεμβρίου 2026
Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%

Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX

ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής

ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΠΕ και ενεργειακή ανεξαρτησία: το επίκεντρο οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές της Ελλάδας έως το 2030

Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η αβεβαιότητα έχει καταστεί η νέα κανονικότητα - Οι τέσσερις προτεραιότητες της Ευρώπης για την άμυνα