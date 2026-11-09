Χατζηβασιλείου για ρηματική διακοίνωση Γαλλίας: Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας προς την Τουρκία, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX

O Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, λίγο πριν μεταβεί στην Κύπρο, βρέθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολίασε μια πληροφορία που ήρθε στο φως από τουρκική εφημερίδα, σύμφωνα με την οποία το Παρίσι κατέθεσε στην Τουρκία μια ρηματική διακοίνωση για την πορεία του πλοίου σχετικά με το καλώδιο.

Ο κύριος Χατζηβασιλείου αρχικά υπογράμμισε ότι η γραπτή γνωστοποίηση στην οποία προέβη η Γαλλία δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης, αλλά για μια ανακοίνωση πληροφοριακού χαρακτήρα: «Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX για τους ναυτιλλομένους. Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για να καταργήσει με τον δικό της τρόπο τη νόμιμη ελληνική NAVTEX».

Στη συνέχεια, απάντησε στα σχόλια κριτικής που δέχεται η ελληνική Κυβέρνηση για το ότι η Γαλλία έπραξε σαν να αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή: «Θλίβομαι με διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και με τη λογική της αντιπολίτευσης. Η Γαλλία προχώρησε στη ρηματική διακοίνωση κατόπιν της ελληνικής αδειοδότησης για τη συνέχιση του GSI. Είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες για τα έργα αυτά».

Και συνέχισε: «Πρόκειται για μία επί σκοπώ διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η ενεργή NAVTEX που υπάρχει είναι αυτή που εξέδωσε ο σταθμός της Κρήτης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα, η γαλλική εταιρεία έχει το δικαίωμα όποτε κρίνει σκόπιμο να κινηθεί το πλοίο στα ανοιχτά».

Ολοκληρώνοντας είπε: «Η Ελλάδα σέβεται την καλή γειτονία. Το έργο προχωρά».