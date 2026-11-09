Χατζηβασιλείου για ρηματική διακοίνωση Γαλλίας: Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας προς την Τουρκία, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX

Ο κύριος Χατζηβασιλείου αρχικά υπογράμμισε ότι η γραπτή γνωστοποίηση στην οποία προέβη η Γαλλία δεν πρόκειται για αίτημα αδειοδότησης, αλλά για μια ανακοίνωση πληροφοριακού χαρακτήρα: «Δεν πρόκειται για αίτημα αδείας, εμείς εκδώσαμε την άδεια και τη νόμιμη NAVTEX για τους ναυτιλλομένους. Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX για να καταργήσει με τον δικό της τρόπο τη νόμιμη ελληνική NAVTEX».
Στη συνέχεια, απάντησε στα σχόλια κριτικής που δέχεται η ελληνική Κυβέρνηση για το ότι η Γαλλία έπραξε σαν να αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στην περιοχή: «Θλίβομαι με διάφορα δημοσιεύματα, καθώς και με τη λογική της αντιπολίτευσης. Η Γαλλία προχώρησε στη ρηματική διακοίνωση κατόπιν της ελληνικής αδειοδότησης για τη συνέχιση του GSI. Είναι συνήθης πρακτική να ενημερώνονται παράκτιες χώρες για τα έργα αυτά».
Και συνέχισε: «Πρόκειται για μία επί σκοπώ διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Η ενεργή NAVTEX που υπάρχει είναι αυτή που εξέδωσε ο σταθμός της Κρήτης. Δεν υπάρχει κάποια άλλη εκκρεμότητα, η γαλλική εταιρεία έχει το δικαίωμα όποτε κρίνει σκόπιμο να κινηθεί το πλοίο στα ανοιχτά».
Ολοκληρώνοντας είπε: «Η Ελλάδα σέβεται την καλή γειτονία. Το έργο προχωρά».