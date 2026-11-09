Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2027, σύμφωνα με τις διατάξεις των ενοτήτων 4.4.2.1, 4.4.2.2. και 6.8.1 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016:

«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών, αποφασίζονται από τη ΡΑΑΕΥ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Με βάση τα ως άνω, η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις ακόλουθες εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. για το ημερολογιακό έτος 2027, οι οποίες προβλέπονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (εφεξής «Κανονισμό»), όπως ισχύει:

Α) Εισήγηση για τον καθορισμό των Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ για το ημερολογιακό έτος 2027 (υπ’ αριθμ. πρωτ. EXE 2119/20.10.2026, ΡΑΑΕΥ I-426172/03.11.2026), η οποία προβλέπεται στην υποενότητα 4.4.2.1 του Κανονισμού, και

Β) Εισήγηση για τον ορισμό του ποσοστού Χ% του μεριδίου λιανικής προμήθειας και Α% των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνονται στις επικυρωμένες Δηλώσεις Προγραμμάτων Φυσικής Απόληψης και που αντιστοιχούν σε ποσότητες ενέργειας επί συναλλαγών Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς ή διμερώς, επί του συνόλου των ποσοτήτων ενέργειας που αγοράστηκαν με αποδεκτές Εντολές Αγοράς στην Αγορά Επόμενης Ημέρας για το ημερολογιακό έτος 2027 (υπ’ αριθμ. πρωτ. EXE 2120/20.10.2026, ΡΑΑΕΥ I-426172/03.11.2026), η οποία προβλέπεται στην ενότητα 4.4.2.2 του Κανονισμού.

Σημειώνεται ότι, αναφορικά με τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων, η ΕΧΕ Α.Ε. υπέβαλε ανάλυση σύμφωνα με την οποία οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων υπολογισμού των ΧΜΣ της ενότητας 6.8.1. του Κανονισμού για τις Ημέρες Εκπλήρωσης Φυσικής Παράδοσης από τις 01/10/2025 έως και τις 30/09/2026 λειτούργησαν αποτρεπτικά για τους Συμμετέχοντες, και συνεπώς δεν κρίνει σκόπιμη την υποβολή εισήγησης προς την Αρχή για την τροποποίηση του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων βάσει της απόφασης του Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ Ε-224/2023 (B’ 7218).

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

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