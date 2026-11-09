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Ένας πρακτικός οδηγός για καταναλωτές για τα φωτοβολταϊκά plug-in από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Ένας πρακτικός οδηγός για καταναλωτές για τα φωτοβολταϊκά plug-in από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 10:53
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Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών εξέδωσε ένα πρακτικό οδηγό για καταναλωτές για τα φωτοβολταϊκά plug-in (για το μπαλκόνι και όχι μόνο).

Από τον Νοέμβριο του 2026, ο καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει ένα μικροηλιακό σύστημα με ρευματολήπτη (plug-in), μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 800 W (βατ) και συνολικής εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών πλαισίων έως 1.000 W. Το σύστημα μπορεί να συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη ιδίων καταναλώσεων.

Ο Οδηγός δίνει συμβουλές για το που μπορούν να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά plug-in, τα σημεία που πρέπει να δώσει προσοχή ο καταναλωτής, και την εξοικονόμηση που μπορεί να πετύχει.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 11:07
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