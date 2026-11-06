Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη Wopke Hoekstra

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Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 15:34
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο Εκπομπών και την Καθαρή Ανάπτυξη Wopke Hoekstra, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός και ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μας χαροποιεί πάντα να σας έχουμε εδώ. Ζούμε σε εξαιρετικά ταραχώδεις καιρούς και προσβλέπω πραγματικά στη συζήτησή μας. Καταλαβαίνω ότι είχατε πολύ ουσιαστικές συναντήσεις με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και γνωρίζετε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει αποδείξει εμπράκτως τη δέσμευσή της στην πράσινη μετάβαση. Υποστηρίζουμε επίσης ότι όσο περισσότερο επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο χαμηλότερες θα είναι οι τιμές της ενέργειας. Και αυτό είναι κάτι που, πιστεύω, αρχίζει να το καταλαβαίνει η ελληνική κοινωνία.

Παράλληλα, βέβαια, μας απασχολεί ιδιαίτερα η αύξηση του κόστους της ενέργειας, οι επιπτώσεις που θα έχει στην ανταγωνιστικότητά μας, στη βιομηχανία μας και στην ευρωπαϊκή ναυτιλία. Και πιστεύω ότι η πρόκληση που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε είναι να βρούμε μια ισορροπία ώστε να προχωρήσουμε στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων μας για το κλίμα, προσφέροντας όμως ταυτόχρονα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας το αναγκαίο επίπεδο στήριξης, σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε τεράστια στρέβλωση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Πιστεύω, λοιπόν, ότι αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα που συζητάμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε, σχετίζεται με την επανεξέταση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και επηρεάζει τον τρόπο σκέψης μας όσον αφορά το ETS2, αλλά η γενική αίσθηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων είναι ότι πρέπει να έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, ειδικά αν αυτή η κρίση συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

Πάντοτε, λοιπόν, προσβλέπω ιδιαίτερα στις συζητήσεις μας και σας ευχαριστώ που είστε εδώ.

Wopke Hoekstra: Σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ. Είναι μεγάλη χαρά για εμένα που επιστρέφω, που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω ξανά, και πραγματικά υπέροχο, όπως πάντα, να βρίσκομαι στην Ελλάδα και να απολαμβάνω τη συνεργασία και τη φιλία σας.

Όπως ανέφερα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεν μπορώ παρά να επαινέσω την εξαιρετική πορεία που ακολουθεί η χώρα, όσον αφορά, πράγματι, την οικονομία, καθώς και σε όλα όσα σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Πιστεύω ότι είναι ακριβώς όπως είπατε, και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος στην Ευρώπη: πώς θα διασφαλίσουμε ότι η κλιματική ανταγωνιστικότητα και η ενεργειακή ανεξαρτησία θα συμβαδίσουν πολύ περισσότερο. Αυτός είναι ο δρόμος προς τα εμπρός για τις χώρες μας, τις επιχειρήσεις μας και, φυσικά, τους πολίτες μας.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, πολύ που αφιερώσατε τον χρόνο σας. Ειλικρινά, εκτιμώ και θεωρώ τιμητικό που έχω αυτή τη συζήτηση, και προσβλέπω πολύ στη συνεργασία μας.

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