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Στέφανος Γκίκας: Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 15:32
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Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της στη διαμόρφωση της Ναυτιλίας του 2030

Τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανος Γκίκας, στο Ναυτιλιακό Συνέδριο της «SK Congress», με θέμα: «Η Ναυτιλία μπροστά στην Ιστορική Στροφή του 2030».

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου βρέθηκαν οι σημαντικές προκλήσεις και οι ιστορικές αλλαγές που αντιμετωπίζει η παγκόσμια ναυτιλία, με έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση, τις νέες τεχνολογίες, τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Γκίκας υπογράμμισε ότι:

«Η Ελλάδα, ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη, διαδραματίζει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων και πολιτικών που θα καθορίσουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας.».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας να πραγματοποιηθεί με ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα μέτρα, τονίζοντας ότι:

«Τα όποια μέτρα, θα πρέπει να διασφαλίζουν την οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου, χωρίς να υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας και χωρίς να μετακυλίουν δυσανάλογα οικονομικά βάρη στους πολίτες.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις προοπτικές που δημιουργούνται από την ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και στις δυνατότητες που αυτές μπορούν να προσφέρουν για την ενεργειακή μετάβαση του παγκόσμιου ναυτιλιακού στόλου.

Ξεχωριστή αναφορά πραγματοποίησε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία των ναυτικών, τις οποίες χαρακτήρισε «αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες της χώρας μας».

Ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την καθιέρωση μιας «Παγκόσμιας Ναυτικής Εκεχειρίας», με στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων, ακόμη και σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων και ένοπλων συγκρούσεων.

Επισήμανε, επίσης, ότι: «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά συνδέεται άμεσα με την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, τη σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων και την καθημερινότητα των πολιτών.».

Ενώ, τόνισε ότι: «Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική καμπή. Η ενεργειακή μετάβαση, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον, με σημαντικές προκλήσεις αλλά και μεγάλες προοπτικές.

Η Ελλάδα, ως κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη, δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραμένει απλός παρατηρητής των εξελίξεων. Αντιθέτως, συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων και των πολιτικών που θα καθορίσουν τη ναυτιλία των επόμενων δεκαετιών.».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Γκίκας τόνισε:

«Η πορεία προς το 2030 απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, διεθνή συνεργασία και αποφασιστικότητα. Και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τις κατευθύνσεις του Υπουργού μας Βασίλη Κικίλια, προχωρεί σε αυτό τον σχεδιασμό, σε συνεργασία με τους Θεσμικούς εταίρους της Ναυτιλίας.

Η Ελληνική Ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει τη δύναμη να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να πρωταγωνιστεί. Με αυτή την ισχυρή παρακαταθήκη, η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της Ναυτιλίας του μέλλοντος».

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