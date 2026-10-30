Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το πλαίσιο για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πλαίσιο της ΕΕ για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή , προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα της Ευρώπης να προετοιμάζεται για τους κλιματικούς κινδύνους, να τους προβλέπει και να τους διαχειρίζεται.

Φέτος το καλοκαίρι, οι παρατεταμένοι καύσωνες και ξηρασίες προκάλεσαν επικίνδυνες δασικές πυρκαγιές και ιστορικά χαμηλά επίπεδα υδάτων σε κάποια από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης. Ομοίως, τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει εξαιρετικά καταστροφικές πλημμύρες. Όλα αυτά έχουν καταδείξει τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η κλιματική αλλαγή στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις υποδομές.

Το 75% των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις και αστικές περιοχές και βιώνουν ξεκάθαρα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συνεπώς, η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή αποτελεί στρατηγική επένδυση στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία της Ευρώπης. Πρέπει να δράσουμε άμεσα και για οικονομικούς λόγους: οι οικονομικές ζημίες από τις κλιματικές καταστροφές την περίοδο 2022-2025 εκτιμάται ότι ανήλθαν σε περίπου 200 δισ. ευρώ — 50 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη υπερθερμαίνεται με διπλάσια ταχύτητα από τον υπόλοιπο κόσμο. Για να γίνουμε πραγματικά ανθεκτικοί στην κλιματική αλλαγή, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και να αντλούμε διδάγματα καθώς προχωράμε. Σήμερα, παρουσιάζουμε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση για τους κλιματικούς κινδύνους: πρόβλεψη, προετοιμασία και διαχείριση. Φροντίζουμε ώστε η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή να συμπεριλαμβάνεται στις πολιτικές σε ολόκληρη την ήπειρο, στηρίζοντας τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.»

Η ανακοίνωση-πλαίσιο προτείνει μια συστημική αλλαγή: την ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή σε όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Με πιλοτικά έργα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρέχει στήριξη στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν.

Η προτεινόμενη νομοθετική πράξη για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή καθορίζει μια κοινή πορεία αναφοράς για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τα τρέχοντα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι ο κόσμος βρίσκεται σε πορεία θέρμανσης κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα έως το 2030, κατά 2 °C έως το 2050, και κατά 3 °C έως το 2100. Η πορεία αυτή παρέχει μια κοινή βασική παραδοχή βάσει της οποίας τα κράτη μέλη μπορούν να αξιολογούν τους μελλοντικούς κλιματικούς κινδύνους κατά τη λήψη αποφάσεων.