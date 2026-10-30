ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρητή παραδοχή Τσάφου στον Π. Κουκουλόπουλο ότι τώρα ο ελληνικός λιγνίτης είναι πιο ανταγωνιστικός από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 - 15:44
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/10/2026 - 14:56
ΔΕΔΔΗΕ: Έναρξη χειμερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/10/2026 - 14:24
Κ. Χατζηδάκης: Θα προχωρήσουμε το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου - Όσοι αμφισβητούν την κυβερνητική πολιτική, καλό είναι να περιμένουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 - 13:47
METLEN: Αποπληρωμή Ομολογιών με λήξη την 30ή Οκτωβρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/10/2026 - 13:04
Στην Κύπρο ως κεντρικός ομιλητής για την Ανθεκτικότητα ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π., Ιωάννης Κωνσταντάτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/10/2026 - 13:02
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το πλαίσιο για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/10/2026 - 12:12
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/10/2026 - 12:03
ΡΑΑΕΥ: Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Η/Ε των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/10/2026 - 11:15
Ουκρανία: Αναστολή επιδρομών σε διυλιστήρια της Ρωσίας εξαιτίας της πίεσης Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
30/10/2026 - 11:13
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τα πρώτα 10 χιλιόμετρα του ΒΟΑΚ στο Ελληνικό Κράτος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/10/2026 - 10:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο, είναι αυθαίρετο και αντιβαίνει στην ίδια τη γεωγραφία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 - 10:25
Γιόργκενσεν: Επιτάχυνση αποδέσμευσης 42,6 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ – Περίπου τα μισά που είναι ντίζελ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 - 09:13
Ο ΔΕΣΦΑ λαμβάνει τη διάκριση OGMP 2.0 Gold Standard για έκτη συνεχή χρονιά
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
30/10/2026 - 08:58
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα διεκδικεί ουσιαστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή βιομηχανία των ημιαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 - 08:35
Στ. Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/10/2026 - 08:15
Γιάννης Τριήρης: «Στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης» - Μια παρελκυστική και επικίνδυνη κυβερνητική τακτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
30/10/2026 - 08:12
Ηλεκτροσόκ στην Ευρώπη από τις τιμές του ρεύματος- Στα 288 ευρώ η χονδρική στην Ελλάδα, φόβοι για τα τιμολόγια Νοεμβρίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/10/2026 - 08:10
Αγορά Εξισορρόπησης: Νέοι κανόνες για τις εκκαθαρίσεις και τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/10/2026 - 08:07
Αντίο στα αερόθερμα: Η εναλλακτική χαμηλής κατανάλωσης που κερδίζει τα νοικοκυριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/10/2026 - 06:45
Ενεργειακό Σοκ: Κάθε μήνα η ΕΕ πληρώνει για πετρέλαιο σχεδόν 10 δισ. ευρώ επιπλέον σε σχέση με το 2025
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
30/10/2026 - 06:45
Επαγωγικές, κεραμικές ή αερίου; Ποια εστία μαγειρέματος είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/10/2026 - 06:45
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παγκόσμιο success story η μονάδα συνδυασμένου κύκλου Κομοτηνής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
29/10/2026 - 15:46
ΑΝΑΚΕΜ: Η μέρα της αιμοδοσίας πλησιάζει – ελάτε να προσφέρουμε ένα ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΖΩΗΣ!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 15:26
Η Eldorado Gold ανακοινώνει τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του 3ου τριμήνου του 2026 και επικαιροποιεί τις προβλέψεις της για το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 14:51
«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 14:13
Η Κριστίν Λαγκάρντ θα παραιτηθεί από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 7 Φεβρουαρίου 2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 13:28
Η nrg ενισχύει την παρουσία της στην Καλαμαριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/10/2026 - 12:42
Δημόσια Διαβούλευση για την αυτοπαραγωγή και της υιοθέτησης ενιαίου τρόπου τιμολόγησης των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
29/10/2026 - 11:49
Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 - 11:13

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025
Newsroom
Παρασκευή, 30/10/2026 - 12:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο Παπασταύρου, εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η Πράξη «Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών – Προγράμματα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2025», συνολικής δημόσιας δαπάνης 425.827.568,36 ευρώ.

Η Πράξη αφορά στην ολοκλήρωση του Προγράμματος «Εξοικονομώ 2025», η 1η φάση του οποίου συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, με στόχο τη μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αφορά κτίρια που υφίστανται νόμιμα, χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Οι ωφελούμενοι διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες με βάση το εισόδημά τους και το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και την ένταξή τους σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες: τους πληγέντες φυσικών καταστροφών των περιοχών της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Κεντρικής Μακεδονίας, τις οικογένειες με μέλος ή μέλη με αναπηρία και τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα. Παρέχεται, επίσης, δυνατότητα χορήγησης δανείου με επιδότηση επιτοκίου.

Οι παρεμβάσεις αφορούν μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα. Στις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης, το κτίριο ή η κτιριακή μονάδα πρέπει να καταταχθεί τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Β του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), στον βαθμό που αυτό είναι τεχνικά και λειτουργικά εφικτό. Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται με ενεργειακή επιθεώρηση από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων (Α΄ και Β΄ ΠΕΑ).

Η Πράξη αφορά ωφελούμενους σε όλες τις Περιφέρειες, πλην των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, που θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Δικαιούχος της Πράξης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), εταίρος η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. και κύριος της Πράξης η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος του Προγράμματος είναι η αναβάθμιση κάθε κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες σε σχέση με την αρχική της κατάταξη, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε: «Η μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί πιέζονται έντονα από τη διεθνή ενεργειακή κρίση και το επακόλουθο αυξημένο κόστος, με την ένταξη του “Εξοικονομώ 2025” στο ΕΣΠΑ διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε τα νοικοκυριά που ξεκίνησαν τις εργασίες τους να τις ολοκληρώσουν με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η αναβάθμιση κάθε κατοικίας κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, με εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 30%, προσφέρει διαρκές όφελος, χαμηλότερες δαπάνες για θέρμανση και ψύξη, καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας είναι επένδυση στην ποιότητα ζωής και ουσιαστική στήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η ενεργειακή μετάβαση γίνεται πραγματικότητα όταν φτάνει μέσα στο σπίτι του πολίτη. Με ιδιαίτερη μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές, τις οικογένειες με μέλη με αναπηρία και τις οικογένειες με τρία εξαρτώμενα τέκνα, ενισχύουμε την κοινωνική συνοχή στην πράξη. Ευχαριστώ τον Αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση για την ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία. Αξιοποιούμε τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους για παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης τόνισε: «Σε συνέχεια της πλήρους απορρόφησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και της προτεραιότητάς μας να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση σημαντικών προγραμμάτων που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε συνεργασία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, προχωρούμε στην ένταξη του “Εξοικονομώ 2025” στο ΕΣΠΑ 2021-2027. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να αναβαθμίσουν την ποιότητα των περιουσιών τους και της καθημερινότητάς τους, μάλιστα σε συγκυρίες όπως αυτή που διατρέχουμε. Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και περιφέρειες της χώρας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε να κάνουμε τις δεσμεύσεις μας πράξη αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια πιο ανθεκτική και ενεργειακά αυτόνομη Ελλάδα».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντίο στα αερόθερμα: Η εναλλακτική χαμηλής κατανάλωσης που κερδίζει τα νοικοκυριά
Αντίο στα αερόθερμα: Η εναλλακτική χαμηλής κατανάλωσης που κερδίζει τα νοικοκυριά 30 Οκτωβρίου 2026
Στην Κύπρο ως κεντρικός ομιλητής για την Ανθεκτικότητα ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π., Ιωάννης Κωνσταντάτος 30 Οκτωβρίου 2026
Στην Κύπρο ως κεντρικός ομιλητής για την Ανθεκτικότητα ο Πρόεδρος του Ελ.Δ.Α.Π., Ιωάννης Κωνσταντάτος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στ. Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου από Λουξεμβούργο: Ευρωπαϊκή ευελιξία για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης, αρχικά για κλειστές κατοικίες

Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Ευελιξία μέσω της ρήτρας διαφυγής για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

36,4 εκατ. ευρώ σε 3.677 προμηθευτές και εγκαταστάτες για το «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Ενεργειακή ασφάλεια, χρεώσεις δικτύων και στόχοι της Ευρώπης μετά το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενεργειακή ασφάλεια, χρεώσεις δικτύων και στόχοι της Ευρώπης μετά το 2030

Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε αποφασιστικά για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σταύρος Παπασταύρου: Προχωράμε αποφασιστικά για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου