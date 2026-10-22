Κ. Χατζηδάκης: Συνεργασία με ΗΑΕ στην ενέργεια, το εμπόριο, την τεχνητή νοημοσύνη

Τις σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μια σειρά από τομείς της οικονομίας, καθώς και αύξησης των επενδύσεων στη χώρα μας επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε ομιλία του σήμερα στο Συνέδριο Investopia Mediterranean – Athens.

Ο Κωστής Χατζηδάκης, αφού σημείωσε τις πολύ σημαντικές επενδύσεις, που έχουν πραγματοποιηθεί από την πλευρά των ΗΑΕ τα τελευταία χρόνια στη χώρα, προσδιόρισε την ενέργεια, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη ως τομείς προτεραιότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ειδικότερα:

– Ενέργεια: Η χώρα μας έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στις ανανεώσιμες πηγές ενώ ταυτόχρονα από το 2024 έχει γίνει εξαγωγέας ενέργειας, ανέφερε. «Επενδύουμε επίσης στην αποθήκευση ενέργειας, στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και σε νέες διασυνδέσεις με χώρες όπως η Ιταλία, η Αλβανία, η Κύπρος και η Αίγυπτος. Παράλληλα, ενισχύουμε την υποδομή φυσικού αερίου, μεταξύ άλλων μέσω του «Κάθετου Διαδρόμου», ο οποίος μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ο στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. Και καλωσορίζουμε τους διεθνείς εταίρους που μοιράζονται αυτόν τον στόχο», τόνισε.

– Εμπόριο – διασυνδεσιμότητα: «Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού μας έχουν δείξει πόσο ευάλωτο μπορεί να είναι το παγκόσμιο εμπόριο», σημείωσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. «Σε αυτό το σημείο η Ελλάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Διότι βρίσκεται στο σταυροδρόμι της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. Αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Και διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα πλεονεκτήματα για να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα ακόμη πιο σημαντικό κέντρο εμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας και διεθνών επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε λιμάνια, δίκτυα μεταφορών και σύγχρονες υποδομές. Αλλά και προσέλκυση επιχειρήσεων που επιθυμούν να επεκταθούν στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή».

– Τεχνητή νοημοσύνη: «Η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζονται οι οικονομίες», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, αυτό αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία. Έχουμε προσελκύσει κορυφαίες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας. Αναπτύσσουμε προηγμένη ψηφιακή υποδομή. Και επενδύουμε στην έρευνα και στην υπολογιστική ισχύ. Και σε αυτόν τον τομέα διαβλέπουμε σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας με τα ΗΑΕ. Οι χώρες μας έχουν ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και κέντρα δεδομένων.

Επιπλέον, διερευνούμε περαιτέρω συνεργασίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της κοινής έρευνας, των ακαδημαϊκών συνεργασιών και των πρακτικών εφαρμογών σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Το ελληνικό ταλέντο και η εμπειρία, σε συνδυασμό με την επενδυτική ικανότητα και τις τεχνολογικές φιλοδοξίες των ΗΑΕ, μπορούν να αποτελέσουν μια ισχυρή συμμαχία».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η επόμενη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να καταστήσει την Ελλάδα έναν ακόμη πιο ανταγωνιστικό και ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Μειώνοντας περαιτέρω τη γραφειοκρατία, επιταχύνοντας την απονομή της Δικαιοσύνης με στόχο το 2027 η Ελλάδα να φθάσει στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εκμεταλλευόμενη τα κονδύλια της ΕΕ στην έρευνα και τεχνολογία και στηρίζοντας περαιτέρω την κεφαλαιαγορά.

«Οι αλλαγές», κατέληξε, «δημιουργούν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Καμία χώρα δεν μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως αυτές τις ευκαιρίες ενεργώντας μόνη της. Γι’ αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με τα Εμιράτα, που γνωρίζουμε ότι είναι ένας αξιόπιστος εταίρος, χτίζοντας πάνω στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί, ιδιαίτερα από το 2022 και μετά. Είμαστε δύο χώρες με διαφορετικά πλεονεκτήματα, αλλά με κοινή φιλοδοξία να κοιτάξουν πέρα από τα σύνορά τους και να επενδύσουν στο μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι στο άμεσο μέλλον η οικονομική μας συνεργασία θα ενισχυθεί περαιτέρω προς όφελος και των δύο χωρών».