Ο νο.1 μύθος στη θέρμανση: Γιατί το να απομονώνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείς μπορεί τελικά να κοστίζει ακριβότερα

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Τετάρτη, 07/10/2026 - 06:34
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Το να κλείνεις τους αεραγωγούς σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται θεωρείται από πολλούς μια εύκολη λύση για εξοικονόμηση χρημάτων. Είναι όμως έτσι;

Η θέρμανση του σπιτιού τους χειμερινούς μήνες αποτελεί σημαντικό έξοδο, οδηγώντας συχνά στην αναζήτηση τρόπων μείωσης του κόστους.

Μια από τις πιο διαδεδομένες συμβουλές είναι το κλείσιμο των αεραγωγών σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε. Η λογική φαίνεται απλή: γιατί να θερμάνεις έναν χώρο που δεν κατοικείται; Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι διαφορετική και μπορεί να αποβεί επιβλαβής για την τσέπη αλλά και τον εξοπλισμό σου.

Σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα θέρμανσης και κλιματισμού, το κλείσιμο των αεραγωγών δημιουργεί σοβαρές ανισορροπίες πίεσης στο δίκτυο του σπιτιού. Η αναρρόφηση του αέρα τραβάει το κρύο που μπαίνει στο σπίτι μέσω ρωγμών σε παράθυρα, εξωτερικές πόρτες ή τοίχους. Την ίδια ώρα, εάν οι ενώσεις των αεραγωγών δεν είναι σωστά μονωμένες, η αυξημένη πίεση αναγκάζει τον ζεστό αέρα να διαφεύγει σε χώρους που δεν επιθυμούμε, όπως υπόγεια ή κενά στο δάπεδο, μειώνοντας την απόδοση έως και 15%.

Στα σύγχρονα, υψηλής απόδοσης συστήματα, αυτός ο περιορισμός μπορεί ακόμη και να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα, καθώς την αναγκάζει να δουλέψει πολύ πιο σκληρά για να διανείμει τον αέρα σε ένα ανομοιογενές περιβάλλον. Πριν προχωρήσεις σε οποιαδήποτε αλλαγή, η συμβουλή ενός επαγγελματία εγκαταστάτη είναι πάντα απαραίτητη για να αποφύγεις τα χειρότερα.

Πώς θα εξοικονομήσεις πραγματικά χρήματα

Αντί για το απλό κλείσιμο των αεραγωγών που συχνά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα, οι ειδικοί προτείνουν πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις για την καθημερινότητα.

Η χρήση μαγνητικών καλυμμάτων ή ειδικών εκτροπέων ροής κατευθύνει τον αέρα ακριβώς εκεί που χρειάζεται, χωρίς να εμποδίζει πλήρως τα ανοίγματα και να διαταράσσει την ισορροπία του συστήματος.

Για πιο μόνιμα και ουσιαστικά αποτελέσματα, η εγκατάσταση ενός συστήματος ζωνών σε συνδυασμό με έξυπνους θερμοστάτες επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας ανά δωμάτιο, προστατεύοντας παράλληλα τον εξοπλισμό από πρόωρες φθορές. Η σωστή ενεργειακή διαχείριση απαιτεί στρατηγική και όχι απλούς αυτοσχεδιασμούς που κοστίζουν.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 06:34
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