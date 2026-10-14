Πρέπει να αφήνουμε ένα παράθυρο ανοιχτό το χειμώνα; Όλα τα υπέρ και τα κατά

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Αν και οι σύγχρονες, αεροστεγείς κατασκευές επιβάλλουν τον τακτικό αερισμό για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, η αλόγιστη χρήση των παραθύρων μπορεί να εκτοξεύσει την ενεργειακή κατανάλωση.

Στις μέρες μας, τα κτίρια κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται με υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Αν και αυτό περιορίζει τις ανεπιθύμητες διαρροές, καθιστά τους εσωτερικούς χώρους ιδιαίτερα στεγανούς, μειώνοντας την ανανέωση του αέρα.

Σύμφωνα με τον Allen Rathey, διευθυντή του Indoor Health Council, το περιοδικό άνοιγμα των παραθύρων τον χειμώνα προσφέρει ουσιαστικά οφέλη:

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα: Απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα, τους ρύπους από το μαγείρεμα και τις αναθυμιάσεις των καθαριστικών.

Ρύθμιση της υγρασίας: Συμβάλλει στην εξισορρόπηση των επιπέδων υγρασίας, αποτρέποντας την υπερβολική ξηρότητα της ατμόσφαιρας.

Απομάκρυνση οσμών: Ενισχύει την απομάκρυνση των επίμονων μυρωδιών που δεν καλύπτονται από τους απορροφητήρες.

Ψυχολογική ευεξία: Ο φρέσκος αέρας αναζωογονεί και βελτιώνει τη διάθεση τις κρύες ημέρες.

Στον αντίποδα, φυσικά, το κυριότερο μειονέκτημα είναι η απώλεια θερμότητας. Όταν ένα παράθυρο μένει ανοιχτό, το σύστημα θέρμανσης (όπως οι αντλίες θερμότητας ή τα κλιματιστικά) εργάζεται εντατικότερα για να αναπληρώσει τη χαμένη θερμοκρασία, αυξάνοντας αισθητά την ενεργειακή κατανάλωση και τους λογαριασμούς. Επιπλέον, αυξάνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της αλόγιστης χρήσης ενέργειας.

Ποια είναι λοιπόν η ενδεδειγμένη τακτική;

Ο Brad Roberson, πρόεδρος της Aire Serv, επισημαίνει ότι το συνεχώς ανοιχτό παράθυρο κατά τη χειμερινή περίοδο δεν συνιστάται.

Η λύση βρίσκεται στον στοχευμένο και σύντομο αερισμό, ειδικά κατά τις μεσημεριανές ώρες με ήπιο καιρό.

Οι ειδικοί προτείνουν συγκεκριμένες πρακτικές:

Έλεγχος υγρασίας: Διατηρήστε τη σχετική υγρασία μεταξύ 30% και 50%. Ένα οικονομικό υγρόμετρο μπορεί να σας υποδείξει πότε πρέπει να κλείσετε το παράθυρο.

Έλεγχος ποιότητας εξωτερικού αέρα: Αερίζετε όταν οι εξωτερικοί ρύποι είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Ασφάλεια: Χρησιμοποιείτε ειδικές ασφάλειες που επιτρέπουν την ανάκλιση λίγων εκατοστών χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια του χώρου.

Αποφυγή κατά τη λειτουργία αφυγραντήρα: Μην αφήνετε ανοιχτά παράθυρα όταν λειτουργεί αφυγραντήρας, καθώς το μηχάνημα θα καταναλώνει ρεύμα χωρίς να αποδίδει, προσπαθώντας να αφαιρέσει την υγρασία από τον εξωτερικό αέρα.

Πηγή: familyhandyman.com