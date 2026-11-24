Κι όμως... Ανάλογα με τον τύπο του λαμπτήρα, το συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο του διακόπτη μπορεί να κοστίζει περισσότερο από την ίδια την κατανάλωση ρεύματος.

Για δεκαετίες, η λογική πίσω από το σβήσιμο των φώτων ήταν αυτονόητη: όσο περισσότερο παραμένει αναμμένος ένας λαμπτήρας, τόσο περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται και τόσο επιβαρύνεται ο λογαριασμός ρεύματος.

Οι σύγχρονοι λαμπτήρες, ωστόσο, λειτουργούν με εντελώς διαφορετικά ενεργειακά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις παλαιότερες τεχνολογίες.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE), όλοι οι λαμπτήρες διαθέτουν μια ονομαστική διάρκεια ζωής, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τη συχνότητα με την οποία ανάβουν και σβήνουν. Όσο πιο συχνά πατάμε τον διακόπτη, τόσο μειώνεται η ωφέλιμη ζωή τους.

Στην πράξη, η εξοικονόμηση ενέργειας από το κλείσιμο ενός σύγχρονου λαμπτήρα για λίγα λεπτά είναι συχνά αμελητέα, ενώ το κόστος πρόωρης αντικατάστασής του μπορεί να υπερβεί το όφελος στον λογαριασμό ρεύματος.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σωστή απόφαση εξαρτάται από τον τύπο του λαμπτήρα που είναι εγκατεστημένος σε κάθε χώρο:

Λαμπτήρες πυρακτώσεως : Πρόκειται για τους πλέον ενεργοβόρους λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας (που πλέον έχουν αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά). Θα πρέπει να σβήνουν αμέσως μόλις βγαίνετε από το δωμάτιο.

: Πρόκειται για τους πλέον ενεργοβόρους λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας (που πλέον έχουν αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά). Θα πρέπει να σβήνουν αμέσως μόλις βγαίνετε από το δωμάτιο. Λαμπτήρες αλογόνου : Αν και αποδοτικότεροι από τους κοινούς πυρακτώσεως, βασίζονται σε παρόμοια θερμική αρχή λειτουργίας και υπολείπονται σημαντικά σε απόδοση έναντι των νεότερων τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να σβήνουν όταν δεν χρησιμοποιούνται.

: Αν και αποδοτικότεροι από τους κοινούς πυρακτώσεως, βασίζονται σε παρόμοια θερμική αρχή λειτουργίας και υπολείπονται σημαντικά σε απόδοση έναντι των νεότερων τεχνολογιών. Πρέπει επίσης να σβήνουν όταν δεν χρησιμοποιούνται. Λαμπτήρες συμπαγούς φθορισμού (CFL) : Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, αλλά η διάρκεια ζωής τους επηρεάζεται αισθητά από τους κύκλους ενεργοποίησης-απενεργοποίησης. Ως γενικό κανόνα, το DOE συνιστά να τους αφήνετε αναμμένους εάν πρόκειται να επιστρέψετε στο δωμάτιο μέσα σε 15 λεπτά ή λιγότερο , και να τους σβήνετε για μεγαλύτερη απουσία.

: Είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, αλλά η διάρκεια ζωής τους επηρεάζεται αισθητά από τους κύκλους ενεργοποίησης-απενεργοποίησης. Ως γενικό κανόνα, το DOE συνιστά να τους αφήνετε αναμμένους , και να τους σβήνετε για μεγαλύτερη απουσία. Λαμπτήρες LED: Αποτελούν την πιο αποδοτική επιλογή της αγοράς και, το σημαντικότερο, η διάρκεια ζωής τους δεν επηρεάζεται από το πόσο συχνά ανοιγοκλείνουν. Είτε τους σβήσετε για λίγα λεπτά είτε όχι, η διαφορά στο κόστος ρεύματος περιορίζεται σε ελάχιστα λεπτά του ευρώ - ωστόσο παραμένει αυτονόητο ότι πρέπει να σβήνουν όταν φεύγετε από το σπίτι ή για πολλές ώρες.

Με τους λαμπτήρες LED να κυριαρχούν πλέον στα σύγχρονα νοικοκυριά, η εμμονή με τον διακόπτη για ολιγόλεπτες απουσίες από ένα δωμάτιο έχει χάσει τη σημασία της, αφήνοντας χώρο για παρεμβάσεις που φέρνουν ουσιαστική εξοικονόμηση.

Πηγή: Real Simple