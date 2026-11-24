Ανεξάρτητα από το αν η θέρμανση μιας κατοικίας βασίζεται σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί το μεγαλύτερο ενεργειακό έξοδο του χειμώνα.

Καθώς οι εξωτερικές θερμοκρασίες υποχωρούν, η σωστή διαχείριση του θερμοστάτη αποδεικνύεται καθοριστική για τη συγκράτηση των λογαριασμών ενέργειας χωρίς συμβιβασμούς στη θερμική άνεση.

Σύμφωνα με τον Steve Clemente, στέλεχος της εταιρείας One Hour Heating & Air Conditioning, και την Caitlin Butler, υπεύθυνη προϊόντων θερμοστατών της Trane, λίγες στοχευμένες ρυθμίσεις αρκούν για αισθητή εξοικονόμηση.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν βρίσκεστε στο σπίτι, η ιδανική ρύθμιση κυμαίνεται μεταξύ 20°C και 21°C. Όπως επισημαίνει ο Clemente, το εύρος αυτό εξασφαλίζει ευχάριστο περιβάλλον χωρίς να επιβαρύνει άσκοπα τον εξοπλισμό θέρμανσης, ο οποίος διαφορετικά αναγκάζεται να λειτουργεί υπερωρίες για να αντισταθμίσει τις θερμικές απώλειες προς το ψυχρό εξωτερικό περιβάλλον.

Τη νύχτα, τη στιγμή του ύπνου, συνιστάται η μείωση του θερμοστάτη στους 18°C. Η ρύθμιση αυτή εναρμονίζεται με τις χαμηλότερες νυχτερινές θερμοκρασίες, αποτρέπει την καταπόνηση του συστήματος και, σύμφωνα με τους ειδικούς, ευνοεί την ποιότητα του ύπνου. Αντίστοιχα, όταν η κατοικία παραμένει κενή λόγω εργασίας ή ταξιδιού, η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει στους 14°C έως 17°C. Η Caitlin Butler προειδοποιεί ωστόσο να μην απενεργοποιείται πλήρως η θέρμανση τον χειμώνα, ώστε να διατηρείται η κυκλοφορία του αέρα και να αποφεύγεται ο κίνδυνος παγώματος των σωληνώσεων.

Η απλή λύση για εξοικονόμηση έως και 10%

Σε συμβατικούς λέβητες, η μείωση της θερμοκρασίας κατά 4 έως 5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον οκτώ ώρες ημερησίως μπορεί να περιορίσει το ετήσιο κόστος θέρμανσης έως και 10%. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά οι έξυπνοι, προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες, οι οποίοι προσαρμόζουν αυτόματα τη λειτουργία ανά ζώνη και ώρα ανάλογα με το πρόγραμμα της οικογένειας.

Προσοχή! Οι ειδικοί υπογραμμίζουν μια κρίσιμη διαφοροποίηση για όσους διαθέτουν αντλία θερμότητας. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς λέβητες, πολλές αντλίες ενεργοποιούν βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις όταν καλούνται να καλύψουν γρήγορα μια μεγάλη θερμοκρασιακή διαφορά. Επομένως, η απότομη πτώση και στη συνέχεια η απότομη αύξηση του θερμοστάτη μπορεί να ενεργοποιήσει την εφεδρική ηλεκτρική θέρμανση, εξανεμίζοντας κάθε εξοικονόμηση. Για τις αντλίες θερμότητας συνιστώνται μικρές, σταδιακές μεταβολές της τάξης των 1-2 βαθμών.

Τέλος, οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη αποδίδουν τα μέγιστα μόνο όταν συνδυάζονται με τακτική συντήρηση (καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος εξωτερικών μονάδων) και επαρκή θερμομόνωση σε κουφώματα και κέλυφος, ώστε η παραγόμενη θερμότητα να παραμένει εντός του κτιρίου.

Πηγή: Real Simple