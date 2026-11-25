Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων προγραμματίζεται για την πρώτη διετία, με το ύψος τους να ανέρχεται σε 11,59 εκατ. ευρώ το 2027 και σε 5,39 εκατ. ευρώ το 2028. Για το 2029 προβλέπονται επενδύσεις 3,08 εκατ. ευρώ, για το 2030 1,59 εκατ. ευρώ και για το 2031 περίπου 709 χιλ. ευρώ.

Επενδύσεις ύψους 22,35 εκατ. ευρώ για την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου και τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων στις υποδομές της προβλέπει το νέο πενταετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης της HENGAS για την περίοδο 2027-2031, το οποίο έχει τεθεί από τη ΡΑΑΕΥ σε δημόσια διαβούλευση έως τις 11 Δεκεμβρίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων προγραμματίζεται για την πρώτη διετία, με το ύψος τους να ανέρχεται σε 11,59 εκατ. ευρώ το 2027 και σε 5,39 εκατ. ευρώ το 2028. Για το 2029 προβλέπονται επενδύσεις 3,08 εκατ. ευρώ, για το 2030 1,59 εκατ. ευρώ και για το 2031 περίπου 709 χιλ. ευρώ.

Συνολικά, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή 154,3 χιλιομέτρων νέου δικτύου, εκ των οποίων 152,3 χιλιόμετρα χαμηλής πίεσης και δύο χιλιόμετρα μέσης πίεσης, την εγκατάσταση 14.471 μετρητών και την κατασκευή 6.894 παροχετευτικών αγωγών. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση επτά μετρητικών και ρυθμιστικών σταθμών και οκτώ νέων σταθμών αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (CNG), με τους τελευταίους να προγραμματίζονται στο σύνολό τους για το 2027.

Από τον συνολικό προϋπολογισμό της πενταετίας, 9,77 εκατ. ευρώ αφορούν την ανάπτυξη του δικτύου χαμηλής πίεσης, 5,65 εκατ. ευρώ την κατασκευή παροχετευτικών αγωγών, 3,09 εκατ. ευρώ την εγκατάσταση μετρητών και 2,63 εκατ. ευρώ τους σταθμούς αποσυμπίεσης CNG.

Το πρόγραμμα καλύπτει 16 δήμους, μεταξύ των οποίων οι δήμοι Τρίπολης, Κορίνθου, Μεγαλόπολης, Καλαμάτας, Έδεσσας, Νάουσας, Σκύδρας, Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Αλμωπίας και Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας.

Η HENGAS έχει τροφοδοτήσει κατά την τελευταία τετραετία δίκτυα διανομής σε εννέα δήμους, ενώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2026 εξυπηρετούσε 4.498 καταναλωτές, εκ των οποίων 4.383 οικιακούς. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι το πελατολόγιό της θα ανέλθει σε 5.115 καταναλωτές και η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου σε 208.604 MWh.

Στο νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης εντάσσονται για το 2029 και το 2030 έργα ανάπτυξης και επέκτασης του δικτύου με σκοπό τη διασύνδεσή του με μονάδες παραγωγής βιομεθανίου. Όλα τα νέα δίκτυα της πενταετίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι πλήρως συμβατά με την έγχυση και τη διανομή βιομεθανίου, επιτρέποντας τη χρήση του σε οποιαδήποτε αναλογία με το φυσικό αέριο, χωρίς να απαιτείται αναβάθμιση του εξοπλισμού.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές συνεργασίες με παραγωγούς και μεταφορείς βιομεθανίου, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δυνατότητα τροφοδοσίας τόσο των υφιστάμενων δικτύων όσο και εκείνων που βρίσκονται υπό ενεργοποίηση. Η μεταφορά του καυσίμου προς τα δίκτυα διανομής σχεδιάζεται να πραγματοποιείται μέσω ειδικών οχημάτων μεταφοράς συμπιεσμένου βιομεθανίου (bio-CNG), ενώ στα σημεία εισόδου προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων ελέγχου και μέτρησης για την παρακολούθηση της ποιότητας και της σύστασης του καυσίμου.

Σε μεταγενέστερο στάδιο, η HENGAS επιδιώκει να εξασφαλίσει την τεχνική ετοιμότητα των υποδομών της και για τη διανομή μειγμάτων φυσικού αερίου και υδρογόνου, όταν το επιτρέψει το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Παρά τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για το βιομεθάνιο με τον νόμο 5215/2025, η εταιρεία επισημαίνει ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν κρίσιμα ζητήματα για την εμπορική αξιοποίησή του. Μεταξύ αυτών είναι ο καθορισμός του μηχανισμού τιμολόγησης, η διαμόρφωση οικονομικών κινήτρων για παραγωγούς και προμηθευτές, καθώς και η ολοκλήρωση του συστήματος εγγυήσεων προέλευσης.