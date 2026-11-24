Υπάρχει μια ιδιότυπη αντίληψη για την άσκηση της εξουσίας που έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στο επίκεντρο όποιας κυβερνητικής επιτυχίας και επιδιώκει να εμφανίζεται ως ο αρχιτέκτονας των αποφάσεων, ο εμπνευστής των μεταρρυθμίσεων, ο άνθρωπος που σχεδιάζει και συντονίζει τα πάντα. Όταν, όμως, όπως συνήθως συμβαίνει, έρχονται στην επιφάνεια υποθέσεις που εκθέτουν την κυβέρνηση, η εικόνα αλλάζει. Τότε οι ευθύνες περιορίζονται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οι εξηγήσεις αναζητούνται στους ίδιους τους εμπλεκομένους και το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται περίπου ως παρατηρητής.

Η υπόθεση του νέου υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου είναι χαρακτηριστική. Οι αποκαλύψεις για τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των δύο αδελφών του από δήμους και δημόσιους φορείς, με το συνολικό ποσό να φτάνει σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία περίπου το 1,66 εκατ. ευρώ, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα πολιτικής δεοντολογίας και διαφάνειας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία επαγγελματική ή εταιρική σχέση με τις αδελφές του και ότι οι δραστηριότητές τους προϋπήρχαν της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει την κυβέρνηση από την υποχρέωση να δώσει πειστικές απαντήσεις για τις συνθήκες και τη διαδρομή αυτών των αναθέσεων.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ερωτήματα είχαν προκύψει και για τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, ο οποίος είχε στην κατοχή του ομόλογα της ExxonMobil όταν ανέλαβε τα κυβερνητικά του καθήκοντα. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα πούλησε λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Παραμένει, ωστόσο, το ερώτημα κατά πόσο είχαν αξιολογηθεί εγκαίρως ζητήματα ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων, δεδομένου ότι προηγουμένως είχε διατελέσει ενεργειακός σύμβουλος του πρωθυπουργού.

Δεν πρόκειται, άλλωστε, για μεμονωμένα περιστατικά. Η υπόθεση των υποκλοπών και η αποχώρηση του Γρηγόρη Δημητριάδη, ανιψιού και στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού, η διαρροή προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού που οδήγησε στην αποχώρηση κυβερνητικών στελεχών, η υπόθεση Πάτση με τις εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων, οι διαδοχικές αποχωρήσεις κυβερνητικών στελεχών στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνθέτουν μια μακρά αλυσίδα πολιτικών κρίσεων.

Και ασφαλώς δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς όσα ακολούθησαν την τραγωδία των Τεμπών, με τις παραιτήσεις και τις αντιπαραθέσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Διαφορετικές υποθέσεις, με διαφορετικά πραγματικά δεδομένα και διαφορετικό βαθμό διερεύνησης, αλλά με έναν κοινό παρονομαστή: την επαναλαμβανόμενη ανάγκη να δοθούν εξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της κυβερνητικής εξουσίας.

Το ζήτημα, επομένως, δεν είναι απλώς αν ένας υπουργός ή υφυπουργός θα απομακρυνθεί, αν ένας γενικός γραμματέας θα παραιτηθεί ή αν κάποιος συνεργάτης θα αναλάβει προσωπικά την ευθύνη. Αυτές είναι διαχειριστικές κινήσεις, όχι απάντηση στο βαθύτερο πολιτικό πρόβλημα.

Όταν ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει να συγκεντρώνει στο πρόσωπό του τον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την πολιτική προβολή ολόκληρης της κυβέρνησης, δεν μπορεί να επικαλείται την αυτοτέλεια των συνεργατών του μόνο όταν προκύπτουν προβλήματα. Η επιλογή των προσώπων, η αξιολόγησή τους, ο έλεγχος της λειτουργίας τους και η εποπτεία του κυβερνητικού μηχανισμού αποτελούν μέρος της δικής του ευθύνης.

Η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Οι επιτυχίες να έχουν έναν «πατέρα» και οι αποτυχίες να αναζητούν «ορφανά».

Και όσο περισσότερες υποθέσεις συσσωρεύονται γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, τόσο λιγότερο πειστική γίνεται η πρακτική της αποστασιοποίησης από τις ευθύνες. Δεν αρκεί, λοιπόν, να αποφασίζει ο πρωθυπουργός ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει από την κυβέρνηση. Οφείλει να εξηγήσει και ο ίδιος πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι καταστάσεις, ποιος τις επέτρεψε και γιατί δεν εντοπίστηκαν εγκαίρως.

Γιατί η πρωθυπουργία δεν είναι αξίωμα επιλεκτικής ευθύνης. Και η λογοδοσία δεν μπορεί να σταματά έξω από την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου.