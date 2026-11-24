Την Τελική Έκθεση της κλαδικής έρευνας για τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση δημοσίευσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, καταγράφοντας, μεταξύ άλλων, εμπόδια εισόδου νέων στις αγορές ανακύκλωσης, διαφοροποιήσεις σε βαθμό συγκέντρωσης των επιμέρους ρευμάτων και περιορισμένος αριθμός παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στα ελληνικά λιμάνια.

Η Τελική Έκθεση, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, έρχεται στη συνέχεια της Ενδιάμεσης Έκθεσης που δημοσιεύτηκε στον Ιούλιο του 2024, οπότε και προσκλήθηκαν οι συμμετέχοντες να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Επιτροπή διοργάνωσε το συνέδριο «Ανταγωνισμός και Πράσινη Οικονομία: Μια Υπόθεση Όλων», προσκαλώντας τους ενδιαφερομένους να διατυπώσουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους επί της Ενδιάμεσης. Έκθεση.

Η κλαδική έρευνα επικεντρώνεται στα προϊόντα που έχουν ενταχθεί έως σήμερα στην εναλλακτική διαχείριση και στα αντίθετα τους, για τα οποία έχουν εκδοθεί ειδικές ρυθμίσεις μέσω υπουργικών αποφάσεων ή προεδρικών διαταγμάτων και έχουν συσταθεί ή λειτουργούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Ειδικότερα, εξετάζονται εννέα ρεύματα: τα απόβλητα συσκευασιών, τα λιπαντικά έλαια και τα αποβλητά τους, τα ελαστικά και τα μεταχειρισμένα ηλεκτρικά ελαστικά οχήματα, οι ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) και οι συσσωρευτές και τα αποβλητά τους, τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. και ηλεκτρονικών συσκευών και τα αποβλητά του, τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γεωργικά πλαστικά, καθώς και το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης (DRS).

Παράλληλα, η έκθεση εξετάζει και άλλες κατηγορίες αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων υπάγεται σε άλλους φορείς και που στη συνέχεια μπορεί να γίνει ή όχι προς ανακύκλωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η διαχείριση αποβλήτων από τους χρήστες των λιμένων, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται οι δυνάμεις και η διαπραγματευτική ισχύς που αναπτύσσεται σε κάθε οικοσύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) να λειτουργούν ως δίπλευρες ή και πολύπλευρες πλατφόρμες. Επίσης, διερευνώνται οι διαρθρωτικοί δεσμοί μεταξύ των επιχειρήσεων σε κάθε και οριζόντιο επίπεδο, η επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου και τυχόν αντιφάσεις του με το δίκαιο του ανταγωνισμού, τα ρυθμιστικά εμπόδια και η δυνατότητα άρσης τους, καθώς και το κατά πόσο συγκεκριμένες πρακτικές μπορούν να δικαιολογηθούν στο όνομα της αποτελεσματικότητας και στο στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη. Εξετάζεται, τέλος, πώς η υφιστάμενη δομή των αγορών επηρεάζει την ανάπτυξη, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά τους.

Εμπόδια εισόδου και συγκέντρωση στις αγορές ανακύκλωσης

Η Τελική Έκθεση αποτελείται από δύο μέρη. Στο Α' Μέρος παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας στα ρεύματα ανακύκλωσης και στο Β' Μέρος τα πορίσματα για τον κλάδο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Ως προς τα εμπόδια στις αγορές ανακύκλωσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπιστώνει ότι η διαδικασία έγκρισης και εισόδου σε περιπτώσεις νέων απαιτήσεων σημαντικό κόστος, που περιλαμβάνει δαπάνες για μελέτες, τέλη, εγγυήσεις επιβολής στόχων και χρηματικών ποινών παραβάσεων. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται πολύπλοκη και χρονοβόρα, λειτουργώντας ανασταλτικά για την είσοδο νέων.

Στους παράγοντες που δυσχεραίνουν την είσοδο στην αγορά περιλαμβάνονται επίσης η διάρκεια των συμβάσεων μεταξύ προϊόντων και ΣΕΔ, το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που απαιτείται, το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία.

Αναφορικά με τον βαθμό συγκέντρωσης, η έκθεση διαπιστώνει ότι τα εξεταζόμενα ρεύματα ανακύκλωσης δεν παρουσιάζουν τον ίδιο βαθμό συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα σε ορισμένες επιμέρους αγορές να είναι πιθανότερη η ύπαρξη εντονότερου ανταγωνισμού μεταξύ των ΣΕΔ σε σχέση με άλλες.

Η διαφοροποίηση αυτή ενισχύεται αν ληφθεί υπόψη η αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία τα απόβλητα πρέπει να μεταφέρονται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες ανακύκλωση. Επιπλέον, ο αριθμός των ενεργών μονάδων ανακύκλωσης διαφέρει σημαντικά ανά ρεύμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι μονοψήφιος, ενώ οι μονάδες μπορούν να είναι άνισα κατανεμημένες γεωγραφικά.

Σύμφωνα με την έκθεση, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να δημιουργήσει φαινόμενο εγκλωβισμού (lock-in) της αγοράς. Συγκεκριμένα, ακόμη και αν εισέλθει μια νέα επιχείρηση προκειμένου να δραστηριοποιηθεί ως ΣΕΔ, μπορεί να μην εντοπίσει διαθέσιμες μονάδες ανακύκλωσης για να συμπληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς.

Σημαντικός ρόλος διαδραματίζουν επίσης οι οικονομικές κλίμακες, οι ανταγωνιστικές πλεονέκτημα για τις ήδη δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι συντρέχουν αρκετά στοιχεία που υποστηρίζουν τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικής ισχύος στην αγορά ή περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης ισχύος από τις επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται.

Παράλληλα, παρατηρείται ότι τα εγκεκριμένα από τον ΕΟΑΝ ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται στην αγορά είναι περιορισμένα σε αριθμό, ενώ οι μονάδες επεξεργασίας ή ανακύκλωσης είναι πολυπληθείς.

Η ύπαρξη μικρού αριθμού ΣΕΔ ανά ρεύμα ανακύκλωσης ενδέχεται, σύμφωνα με την έκθεση, να δικαιολογείται από τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου, ιδίως από τα δικτυακά χαρακτηριστικά του και τη λειτουργία των ΣΕΔ ως πλατφορμών που συνδέουν και εποπτεύουν τα διάφορα επίπεδα. της αλυσίδας αξίας: την παραγωγή, τη συλλογή και την επεξεργασία ή ανακύκλωση. Ωστόσο, τα ίδια χαρακτηριστικά μπορούν, ανάλογα με τις περιστάσεις, να ενισχύσουν την ισχύ στην αγορά και να δημιουργήσουν ζητήματα ανταγωνισμού.

Ο ρόλος του ΕΟΑΝ

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης τον ρόλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ως εποπτικού και ελεγκτικού μηχανισμού για την αντιμετώπιση πρακτικών, που παραβιάζουν το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο και προκαλούν στρεβλώσεις στον κλάδο.

Η εποπτεία και ο έλεγχος των ΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ, καθώς και η επιβολή κυρώσεων, χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα σημαντικά και για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τον τρόπο εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου.

Όπως επισημαίνεται, όταν δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις λειτουργίας, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και στον ανταγωνισμό. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν μεγαλύτερες περιθώρια διαμόρφωσης της επιχειρηματικής τους πολιτικής και χαμηλότερο κόστος εισόδου και λειτουργίας σε σύγκριση με όσες συμμορφώνονται με τους προβλεπόμενους όρους. Κατά συνέπεια, υπάρχουν προϋποθέσεις ακόμη και για τον εκτοπισμό από την αγορά που λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμένος αριθμός παρόχων στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων

Στο Β' Μέρος της έκθεσης, που αφορά τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων, καταγράφεται η δραστηριοποίηση περιορισμένου αριθμού παρόχων και η συνεργασία των λιμένων με τον ίδιο πάροχο, κατά κανόνα με αποκλεισμό και για πολλά έτη.

Ειδικότερα, στους 13 Οργανισμούς Λιμένων σήμερα υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων παρέχουν μόνο δύο εταιρείες, ενώ οι υπηρεσίες διαχείρισης υγρών αποβλήτων καλύπτονται και στους 13 Οργανισμούς από μία μόνο εταιρεία.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διαχρονική προσφυγή των μεγαλύτερων Φορέων Λιμενικής Διαχείρισης (ΦΛΔ) της χώρας στο μοντέλο περιορισμένης πρόσβασης παρόχων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στις λιμενικές υποδομές, με επίκληση των εξαιρετικών περιστάσεων του άρθρου. 6 του Κανονισμού 2017/352, έχει περιοριστεί στη διατήρηση και ενίσχυση της κατ' αποκλειστικότητα συνεργασίας με συγκεκριμένους παρόχους και, κατ' επέκταση, στη διατήρηση μιας κλειστής αγοράς για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η επιλογή αυτή έχει μεταβάλει τη φύση του ανταγωνισμού από ανταγωνισμό εντός της αγοράς (competition in the market) σε ανταγωνισμό για την αγορά (competition for the market).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τις διαγωνιστικές διαδικασίες υποκαθιστούν πολλαπλές παραστάσεις υφιστάμενων συμβάσεων και απευθείας αναθέσεις, ορισμένες φορές λόγω γραφειοκρατικών και νομικών εμπλοκών.

Η διατήρηση μιας τέτοιας κατάστασης παρατεταμένου μονοπωλίου ενδέχεται να μην έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της αγοράς μεσομακροπρόθεσμα. Οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να εκδηλωθούν με αυξημένες τιμές και μειωμένη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, εις βάρος των χρηστών και του περιβάλλοντος, καθώς και με περιορισμό των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες που θα επέτρεπαν την πιο πράσινη και αποδοτική διαχείριση των αποβλήτων.

Οι προτάσεις για ενίσχυση του ανταγωνισμού στα λιμάνια

Για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη διαχείριση αποβλήτων πλοίων, η έρευνα προτείνει την ενίσχυση του ανταγωνισμού για την αγορά μέσω ανοιχτών, αντικειμενικών και διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών, οι οποίες θα βασίζονται στην αρχή της μη διάκρισης μεταξύ παρόχων και σχεδιάζονται με στόχο τη μεγιστοποίηση του ανταγωνισμού.

Ειδικότερα, προτείνεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του διαγωνιστικού πλαισίου τόσο ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων όσο και ως προς τους όρους των διαγωνισμών, ώστε να αποφεύγονται εμπόδια και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων αναδόχων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων πλοίων, οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν απευθυνόμενες από την ελληνική αγορά.

Επιπλέον, προτείνονται οι Φορείς Λιμενικής Διαχείρισης να επαναξιολογούν τακτικά την αναγκαιότητα διατήρησης του κλειστού μοντέλου πρόσβασης στις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, σύμφωνα με την έκθεση, θα μπορούσε να επιτευχθεί και μέσω της επέκτασης της λειτουργίας του Μητρώου Παρόχων σε μεγαλύτερο αριθμό λιμένων, με διαφανή τρόπο, σαφή κριτήρια και διαδικασία, σε συνδυασμό με τη χρήση δεικτών αξιολόγησης των παρεχόμενων. υπηρεσιών (KPIs).

Το συγκεκριμένο Μητρώο χρησιμοποιείται ήδη από δύο από τους 13 Οργανισμούς Λιμένων και επιτρέπει την παράλληλη δραστηριοποίηση περισσότερων του ενός παρόχου, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες οδηγίες και οι όροι που θέτει ο Φορέας Λιμενικής Διαχείρισης.

Μια τέτοια λύση, υπό την προϋπόθεση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης, μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού εντός της αγοράς, καθώς η επιλογή του παρόχου που θα εξυπηρετήσει κάθε φορά ένα πλοίο που γίνεται από τον ίδιο λήπτη των υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου θεσμού, ιδίως σε μεγάλες λιμένες που δεν αντιμετωπίζουν περιορισμούς χωρητικότητας, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει στη δημιουργία οικονομικών κλίμακας και να αποτελέσει θετικό μήνυμα για την είσοδο των δυνητικών ανταγωνιστών στην αγορά.

Το πλήρες κείμενο της Τελικής Έκθεσης και περισσότερες πληροφορίες για την κλαδική έρευνα υπάρχουν στην ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: https://www.epant.gr/enimerosi/wastemanagement.html.