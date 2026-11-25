Ανάμεσα στις υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για «διπλάσια ανάπτυξη άνω του 2%», μέσο μισθό στα 1.800 ευρώ το 2030 και αυξήσεις σε συντάξεις και στους αριθμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σύγκριση είναι καταδικαστική για όσα λέει ο πρωθυπουργός.

Την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι η οικονομία θα τρέχει με ρυθμούς άνω του 2% και ο Κυριάκος Πιερρακάκης προαναγγέλλει αναθεώρηση όλων των προβλέψεων προς τα πάνω και μείωση του χρέους στο 110% του ΑΕΠ έως το 2030, οι Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι η ανάπτυξη υποχωρεί στο 1,8% το 2026 και πέφτει στο 1,5% το 2027 και το 2028, καθώς κλείνει ο κύκλος των ευρωπαϊκών κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και οι επενδύσεις επιβραδύνονται αισθητά μόλις στερέψει η δημόσια και ευρωπαϊκή τροφοδότηση.

Η αντίφαση γίνεται ακόμη πιο εκρηκτική όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχεται ο ίδιος ότι η ακρίβεια των τελευταίων ετών κατάπιε τις ονομαστικές αυξήσεις των μισθών, κι όμως υπόσχεται ξανά ότι η ανάπτυξη θα φέρει υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλά για «σταθερότητα» και «ευρωπαϊκό μανδύα» σαν να μην υπάρχει αύριο.

Η ίδια Κομισιόν που επικαλείται ως σύμμαχο ο υπουργός Οικονομικών, όμως, προειδοποιεί ότι ένα ενεργειακό σοκ ανεβάζει τον πληθωρισμό στο 4,1% το 2026 και τον διατηρεί στο 3,2% το 2027 και στο 2,4% το 2028, ροκανίζοντας εκ νέου την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και περιορίζοντας τη δυναμική της αύξησης των μισθών.

Όταν η πραγματική ανάπτυξη φρενάρει στο 1,5% και ο πληθωρισμός ξαναχτυπά στο 4,1%, οι υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για 1.800 ευρώ μέσο μισθό και άνετη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μοιάζουν με πολιτική ψευδαίσθηση και εσκεμμένη προεκλογική εξαγγελία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την κοινωνία να πιστέψει για άλλη μια φορά ένα μακροπρόθεσμο αφήγημα ευημερίας, την ώρα που οι εκτιμήσεις των Βρυξελλών απογυμνώνουν την περαιτέρω οικονομική κατάρρευση που έρχεται για την πλειοψηφία της κοινωνίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ακόμη κι αν ο Κυριάκος Πιερρακάκης επενδύει σε αισιόδοξες παραδοχές για τη φορολογική συμμόρφωση, τον τουρισμό και τις μεταρρυθμίσεις, η απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τεράστια και δείχνει ότι ο πρωθυπουργός μιλά για μια άλλη Ελλάδα από εκείνη που καταγράφουν οι ευρωπαϊκοί δείκτες.

Όταν ο πολίτης βλέπει τον πληθωρισμό να ανεβαίνει ξανά και την ανάπτυξη να κατεβαίνει ταχύτητα, οι βεβαιότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη χάνουν κάθε αξιοπιστία, όχι από αντίθετες απόψεις της αντιπολίτευσης αλλά από τα στοιχεία της Κομισιόν.