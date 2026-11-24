Επενδύσεις ύψους 1,35 δισ. ευρώ, 21.000 θέσεις εργασίας και σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ θα μπορούσε να αποφέρει στην ελληνική οικονομία η ανάπτυξη ψηφιακών κόμβων μέσα στην επόμενη πενταετία.

Για να αξιοποιηθεί, ωστόσο, αυτή η προοπτική, η χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από εμπόδια, με κυριότερο τη γραφειοκρατία, ενώ στις δυσκολίες εγκατάστασης τεχνολογικών υποδομών περιλαμβάνεται και η πρόσβαση σε ηλεκτρική ισχύ. Αυτή είναι η εικόνα που αποτυπώνει η νέα μελέτη της Deloitte για λογαριασμό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με τίτλο «Η Ελλάδα ως Κόμβος Ψηφιακής Τεχνολογίας», η οποία παρουσιάστηκε στο digital economy forum 2026. Η μελέτη εξετάζει τις δυνατότητες της Ελλάδας να εξελιχθεί σε περιφερειακό τεχνολογικό κόμβο, προσελκύοντας ξένες επιχειρήσεις, επενδυτικά κεφάλαια και εξειδικευμένο προσωπικό.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στα data centers, αλλά επεκτείνεται στην τεχνητή νοημοσύνη, τις υπηρεσίες cloud, την κυβερνοασφάλεια και την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Οι προοπτικές είναι σημαντικές, αλλά τα εμπόδια παραμένουν. Το 82% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρεί τη γραφειοκρατία εμπόδιο για την ανάπτυξή του, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση. Ακολουθούν το κόστος και η φορολογία, το μικρό μέγεθος και ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και η περιορισμένη διεθνής προβολή της Ελλάδας ως τεχνολογικού προορισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επενδύσεις σε υποδομές παρουσιάζει η αναφορά της Deloitte στις «αδειοδοτήσεις και πρόσβαση σε ηλεκτρική ισχύ για υποδομές», που περιλαμβάνονται στις δυσκολίες εγκατάστασης νέων δραστηριοτήτων.

Η παράμετρος αυτή αφορά ιδιαίτερα εγκαταστάσεις όπως τα data centers, για τις οποίες η εξασφάλιση ηλεκτροδότησης αποτελεί βασική προϋπόθεση λειτουργίας. Η μελέτη, πάντως, δεν ποσοτικοποιεί τις πρόσθετες ανάγκες σε μεγαβάτ ούτε καταγράφει συγκεκριμένα έργα που καθυστερούν λόγω αδυναμίας σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο. Στην ίδια κατηγορία εμποδίων εντάσσονται η έλλειψη προβλέψιμων κανόνων και ο χρόνος έκδοσης αδειών διαμονής και εργασίας. Παράλληλα, επισημαίνονται η δυσκολία προσέλκυσης ξένων στελεχών, η έλλειψη έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού και η περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια ανάπτυξης.

Παρά τις δυσκολίες, η Deloitte εκτιμά ότι η ανάπτυξη ανταγωνιστικών ψηφιακών κόμβων μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά οφέλη έως το 2031. Στο σενάριο που εξετάζει, οι πρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις υπολογίζονται σε περίπου 1,35 δισ. ευρώ, ενώ οι θέσεις πλήρους απασχόλησης στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να φτάσουν τις 21.000. Τα έσοδα από εξαγωγές υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 567 εκατ. ευρώ.

Ο δυνητικός αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία υπολογίζεται σε 1,12% του ΑΕΠ το 2031, ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο μέγεθος του κλάδου ΤΠΕ εκτιμάται σε 11,19%. Κατά την περίοδο ωρίμανσης των ψηφιακών κόμβων, από το 2031 έως το 2033, η μέση ετήσια επίδραση υπολογίζεται σε 1,15% του ΑΕΠ και 10,61% του κλάδου ΤΠΕ. Πρόκειται για εκτιμήσεις υπό την προϋπόθεση ότι θα υλοποιηθεί το σχέδιο ανάπτυξης και όχι για ήδη εξασφαλισμένες επενδύσεις.

Από τους 12 τύπους ψηφιακών κόμβων που αξιολογήθηκαν, η Deloitte ξεχωρίζει τρεις στους οποίους θεωρεί ότι η Ελλάδα διαθέτει τις καλύτερες προϋποθέσεις ανάπτυξης. Πρώτες κατατάσσονται οι ψηφιακές υπηρεσίες για τη Δημόσια Διοίκηση (GovTech), με βαθμολογία 4,04, και ακολουθούν η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), με 3,96, και η ψηφιακή υγεία και φαρμακευτική τεχνολογία (HealthTech), με 3,50.

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται επίσης τα κέντρα δεδομένων, οι υπηρεσίες cloud, η κυβερνοασφάλεια και οι τηλεπικοινωνιακές υποδομές, χωρίς όμως να εντάσσονται στην τελική τριάδα προτεραιοτήτων. Για να προχωρήσει η ανάπτυξη των ψηφιακών κόμβων, η μελέτη προτείνει ένα ενιαίο εθνικό πρόγραμμα, με έμφαση στην προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών, τη δημιουργία ειδικού επενδυτικού ταμείου και τη χρηματοδοτική υποστήριξη εθνικών και τοπικών υποδομών.