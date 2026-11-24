Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου, σε σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε τα έργα που έχουν γίνει από την Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ συζητήθηκε και ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα στη διαχείριση, συνολικά, των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.

Στην τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι έχει γίνει σημαντική δουλειά μέχρι σήμερα από την Περιφέρεια και τους Δήμους της περιοχής, επεσήμανε τη σημασία της πρόληψης και τόνισε πως ο όποιος σχεδιασμός θα βασίζεται στη συνεργασία κεντρικής Κυβέρνησης, Περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος, επίσης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρος Βαρελίδης και οι Δήμαρχοι, Λάρισας Αθανάσιος Μαμάκος, Βόλου Αχιλλέας Μπέος, Τρικκαίων Νίκος Σακκάς και Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος.

Ακολουθεί η παρουσίαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα εδώ.