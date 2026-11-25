Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 38,1%, στα 11,709 δισ. ευρώ από 8,476 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 2,036 δισ. ευρώ από 763,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 166,5%.

Με υπερτριπλασιασμό των καθαρών κερδών, ισχυρή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και θεαματική αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού ολοκλήρωσε η Motor Oil το εννεάμηνο του 2026, με τον τομέα των καυσίμων να παραμένει η βασική πηγή κερδών του ομίλου. Ταυτόχρονα, ο τομέας του εξηλεκτρισμού επέστρεψε σε θετικά λειτουργικά αποτελέσματα, ενώ αξιοσημείωτη βελτίωση της κερδοφορίας καταγράφεται τόσο στην κυκλική οικονομία όσο και στις υπηρεσίες λιανικής.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 38,1%, στα 11,709 δισ. ευρώ από 8,476 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 2,036 δισ. ευρώ από 763,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 166,5%. Το περιθώριο EBITDA διευρύνθηκε από 9% σε 17,4%, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,392 δισ. ευρώ, έναντι 453,2 εκατ. ευρώ πέρυσι, αυξημένα κατά 207,1%.

Παράλληλα, η Motor Oil, στην επικαιροποιημένη στρατηγική της που αναρτήθηκε χθες και θα παρουσιαστεί σήμερα στους αναλυτές, προβλέπει επενδύσεις άνω των 2,5 δισ. ευρώ έως το 2030, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν εξ ολοκλήρου από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου. Περισσότερο από 1 δισ. ευρώ θα κατευθυνθεί σε έργα ανάπτυξης και συντήρησης του διυλιστηρίου, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητας διύλισης κατά 14%, στα 250.000 βαρέλια ημερησίως.

Παράλληλα, διατηρείται ο στόχος για εγκατεστημένη ισχύ άνω των 2 GW στις ΑΠΕ έως το 2030, ενώ υπό ωρίμανση βρίσκονται πρόσθετες επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ στον τομέα της απανθρακοποίησης, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο βασικό επενδυτικό πρόγραμμα και η υλοποίησή τους συναρτάται με τις συνθήκες της αγοράς, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο ο όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη 702,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 142,3%, στα οποία αναλογεί περισσότερο από το ήμισυ της καθαρής κερδοφορίας του εννεαμήνου.

Η διύλιση και η εμπορία καυσίμων εξακολουθούν να αποτελούν τη βασική κινητήρια δύναμη της Motor Oil. Στον συγκεκριμένο τομέα αναλογεί το 91,6% των λειτουργικών κερδών του ομίλου, με τα κέρδη εκμετάλλευσης να ανέρχονται σε 1,658 δισ. ευρώ από 476,6 εκατ. ευρώ και τις πωλήσεις προς τρίτους να αυξάνονται σε 6,979 δισ. ευρώ από 4,199 δισ. ευρώ.

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, με τις πωλήσεις στο εξωτερικό να ενισχύονται κατά περίπου 63%, στα 5,939 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις στον τομέα της ναυτιλίας αυξήθηκαν κατά 76,1%, στα 1,446 δισ. ευρώ.

Στις οικονομικές καταστάσεις του εννεαμήνου αποτυπώνεται και η νέα διάρθρωση των λειτουργικών τομέων της Motor Oil, η οποία αντανακλά τις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση αξιολογεί τις επιδόσεις και κατανέμει τους πόρους του ομίλου. Οι δραστηριότητες διακρίνονται πλέον σε πέντε κατηγορίες: καύσιμα, υπηρεσίες λιανικής, εξηλεκτρισμός, κυκλική οικονομία και λοιπές δραστηριότητες.

Στον τομέα του εξηλεκτρισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται η παραγωγή και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, η προμήθεια φυσικού αερίου και οι συναφείς ενεργειακές υπηρεσίες, οι πωλήσεις προς τρίτους υποχώρησαν στα 501,8 εκατ. ευρώ από 515,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 44,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 58,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 16,4 εκατ. ευρώ. Στην κυκλική οικονομία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διαχείριση αποβλήτων, την παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, την αναγέννηση λιπαντικών και την παραγωγή βιοντίζελ, οι πωλήσεις προς τρίτους αυξήθηκαν στα 343,6 εκατ. ευρώ από 282 εκατ. ευρώ, με τα λειτουργικά κέρδη να ενισχύονται κατά 65,6%, στα 45,7 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκε και ο τομέας υπηρεσιών λιανικής, στον οποίο εντάσσονται τα δίκτυα πρατηρίων καυσίμων και καταστημάτων ευκολίας, με τις πωλήσεις προς τρίτους να αυξάνονται κατά 11,4%, στα 3,877 δισ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 30,2%, στα 72,8 εκατ. ευρώ. Η ισχυρή κερδοφορία του εννεαμήνου συνοδεύτηκε από ουσιαστική βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1,508 δισ. ευρώ από 406,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 2,072 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ο καθαρός δανεισμός, χωρίς τις υποχρεώσεις από μισθώσεις, περιορίστηκε εντυπωσιακά στα 146,6 εκατ. ευρώ, από 1,328 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025. Συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων, το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε στα 420,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, η διοίκηση έχει αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,55 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2026, έναντι 0,35 ευρώ για την προηγούμενη χρήση. Το συνολικό μικτό ποσό ανέρχεται σε 60,93 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί στις 29 Δεκεμβρίου.