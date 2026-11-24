Η αύξηση έρχεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, με τις τιμές του ηλεκτρισμού να κινούνται σε υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες, ενώ η έναρξη της χειμερινής περιόδου στρέφει την προσοχή και στην αγορά φυσικού αερίου. Η μέση τιμή στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας αυξάνεται κατά 49,55% σε σχέση με τη Δευτέρα, όταν είχε διαμορφωθεί στα 144,26 ευρώ/MWh. Η μέγιστη τιμή για σήμερα φτάνει τα 341,27 ευρώ/MWh, ενώ η ελάχιστη περιορίζεται στα 2,01 ευρώ/MWh, αποτυπώνοντας τις μεγάλες διακυμάνσεις στη διάρκεια της ημέρας. Η άνοδος καταγράφεται παρά την υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα της αγοράς.

Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν στο 50,28% των ποσοτήτων, ενώ το φυσικό αέριο συμμετέχει με 36,40%. Οι εισαγωγές καλύπτουν το 9,60%, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά το 2,15%, οι ΑΠΕ της Κρήτης το 1,07% και η αποθήκευση το 0,50%. Υψηλές τιμές καταγράφονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν και οι ημερήσιες μεταβολές διαφέρουν σημαντικά. Στη Γερμανία η χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 254,15 ευρώ/MWh, με αύξηση 6%, ενώ στη Γαλλία φτάνει τα 245,27 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 2%. Στην Αυστρία καταγράφονται 254,73 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία 256,63 ευρώ/MWh και στη Σλοβακία 256,30 ευρώ/MWh.

Ανοδικά κινούνται και οι γειτονικές αγορές. Στη Βουλγαρία η τιμή φτάνει τα 232,81 ευρώ/MWh, με αύξηση 15%, και στη Ρουμανία τα 238,58 ευρώ/MWh, με άνοδο 12%. Στην Ιταλία η τιμή διαμορφώνεται στα 245,78 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση 28%. Αντίθετα, στην Ισπανία η τιμή βρίσκεται στα 202,83 ευρώ/MWh, με περιορισμένη ημερήσια μεταβολή 1%.

Παρά το άλμα της ελληνικής χονδρεμπορικής, η τιμή στη χώρα μας παραμένει χαμηλότερη από εκείνη της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και αρκετών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα, ωστόσο, εμφανίζει μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες ποσοστιαίες αυξήσεις μεταξύ των αγορών που εξετάζονται. Την ίδια ώρα, ανοδικά κινήθηκε τη Δευτέρα και η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, με το συμβόλαιο TTF παράδοσης Δεκεμβρίου να κλείνει στα 92,50 ευρώ/MWh, ενισχυμένο κατά περίπου 4%, έχοντας αγγίξει ενδοσυνεδριακά τα 96,08 ευρώ/MWh. Οι προβλέψεις για χαμηλότερες θερμοκρασίες τις επόμενες εβδομάδες ενισχύουν την ανησυχία για τις ανάγκες εφοδιασμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά αποθέματα φυσικού αερίου βρίσκονται σε αισθητά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι. Η πληρότητα των υπόγειων αποθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στο 69,2%, έναντι 79,5% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ υπολείπεται σημαντικά και του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Η εικόνα διαφέρει μεταξύ των χωρών, με τη Γερμανία να εμφανίζει πληρότητα 56,6%, την Ολλανδία 59,4% και την Ιταλία 85,5%. Καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στην περίοδο υψηλότερης κατανάλωσης για θέρμανση, η πορεία των αποθεμάτων, οι καιρικές συνθήκες και η διαθεσιμότητα φορτίων LNG θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό τις συνθήκες στην αγορά φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες.