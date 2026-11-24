Στο παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό του Μύλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα φιλοξενείται έως τις 6 Ιανουαρίου 2027 το «μπόουλινγκ της κλιματικής ουδετερότητας», το παιχνίδι της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων που απευθύνεται σε μικρά και μεγάλα παιδιά.

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ανάμεσα σε Αϊ Βασίληδες, φωτάκια και καμπαναριά, οι φιλόδοξοι παίκτες και παίκτριες με τη μπάλα στο χέρι επιδιώκουν να πετύχουν τις κορίνες.

Κάθε κορίνα κρύβει έναν στόχο της Κλιματικής Ουδετερότητας.

Δέκα οι κορίνες, δέκα και οι πράσινοι, γιορτινοί στόχοι: Εξοικονόμηση ενέργειας, Βιώσιμες μεταφορές, Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κυκλική οικονομία, Πράσινη μετάβαση, Ενεργός πολίτης, Μηδενικές εκπομπές άνθρακα, Έξυπνες και πράσινες πόλεις, Εξοικονόμηση νερού.

Μικροί και μεγάλοι, παίζοντας, μαθαίνουν πως οι μικρές αλλαγές στις συνήθειες μας μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να συμβάλουν σε μία πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και, φεύγοντας, κάθε παίκτης παίρνει μαζί του εκπαιδευτικά δωράκια, όπως τα φυλλάδια «Μαθαίνω την Αιολική Ενέργεια» και «Φύσα, αεράκι μου, φύσα με» της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Στον ίδιο χώρο, οι επισκέπτες του Μύλου των Ξωτικών θα βρουν και δράσεις ενημέρωσης για τη Βιομάζα (με τη συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ), τα μικρά Υδροηλεκτρικά (με τη συμμετοχή του ΕΣΜΥΕ), την ανακύκλωση, την αξία του νερού, το ταξίδι της σταγόνας και πολλές ακόμη εκπλήξεις από τη ΡΑΑΕΥ.