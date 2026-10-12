ΕΒΕΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Match4Industry – Widen Your Network, Widen Your Business”

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εταίρος του Enterprise Europe Network Hellas σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Match4Industry», η οποία θα πραγματοποιηθεί 25-26 Νοεμβρίου 2026, στο Kocaeli, ζωτικό κέντρο της Βιομηχανικής δραστηριότητας της Τουρκίας.
Οι προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Kocaeli. Η εκδήλωση θα διοργανωθεί από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Kocaeli και το ABİGEM East Marmara, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του Enterprise Europe Network (EEN).
Κλάδοι ενδιαφέροντος:
- Αυτοκινητοβιομηχανία
- Μέταλλα & Μηχανήματα
- Πλαστικά & Καουτσούκ
- Ελαστικά & Χημικά
- Κατασκευές
- Ενέργεια & Περιβάλλον
- Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά
- ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών)
Γιατί να συμμετάσχετε;
- Στοχευμένες B2B συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες από διάφορους κλάδους
- Διερεύνηση νέων αγορών και συνεργασιών στην Τουρκία και διεθνώς
- Επισκέψεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις (company visits) με στόχο την εξοικείωση με τα προϊόντα/υπηρεσίες/καινοτομίες που διαθέτουν
- Ενίσχυση της εξωστρέφειαςτης επιχείρησής σας μέσα από στοχευμένες συνεργασίες
Δωρεάν Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
- Μεταφορές: Δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς από και προς τα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Επιπλέον, θα παρέχεται μεταφορά προς τον χώρο της εκδήλωσης και για τις προγραμματισμένες επισκέψεις.
- Γλωσσική Υποστήριξη: Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας (Αγγλικά–Τουρκικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
- Catering: Δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και ένα «Welcome Dinner», για ενίσχυση της δικτύωσης και προώθηση νέων συνεργασιών.
- Διαμονή: Το Επιμελητήριο Βιομηχανίας Kocaeli καλύπτει τα έξοδα διαμονής για έναν εκπρόσωπο από κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, για 3 διανυκτερεύσεις (24–27 Νοεμβρίου, με απαραίτητη συμμετοχή και στις δύο ημέρες της εκδήλωσης)
Πως να συμμετέχετε:
- Επισκεφθείτε για την εγγραφή τον σύνδεσμό ΕΔΩ και εγγραφείτε έως τις 16 Νοεμβρίου 2026
- Δημιουργήστε το εταιρικό προφίλ σας στα Αγγλικά, περιγράφοντας τα προϊόντα / υπηρεσίες σας και το είδος συνεργασίας που αναζητάτε
- Αναζητήστε και επιλέξτε πιθανούς συνεργάτες για συναντήσεις δια ζώσης.
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.
alt="🤝" draggable=false role=img class=emoji v:shapes="_x0000_i1025">Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Enterprise Europe Network – ΕΒΕΑ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 210-3382460, Κ. Σακελλαρίου σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής.