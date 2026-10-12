ΕΒΕΑ: Πρόσκληση στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Match4Industry – Widen Your Network, Widen Your Business”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2026 στο Kocaeli της Τουρκίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εταίρος του Enterprise Europe Network Hellas σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων «Match4Industry», η οποία θα πραγματοποιηθεί 25-26 Νοεμβρίου 2026, στο Kocaeli, ζωτικό κέντρο της Βιομηχανικής δραστηριότητας της Τουρκίας.

Οι προγραμματισμένες Β2Β συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης, στο Βιομηχανικό Επιμελητήριο Kocaeli. Η εκδήλωση θα διοργανωθεί από το Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Kocaeli και το ABİGEM East Marmara, σε στενή συνεργασία με τους εταίρους του Enterprise Europe Network (EEN).

Κλάδοι ενδιαφέροντος:

Αυτοκινητοβιομηχανία

Μέταλλα & Μηχανήματα

Πλαστικά & Καουτσούκ

Ελαστικά & Χημικά

Κατασκευές

Ενέργεια & Περιβάλλον

Ηλεκτρολογικά & Ηλεκτρονικά

ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών)

Γιατί να συμμετάσχετε;

Στοχευμένες B2B συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες από διάφορους κλάδους

με πιθανούς συνεργάτες από διάφορους κλάδους Διερεύνηση νέων αγορών και συνεργασιών στην Τουρκία και διεθνώς

στην Τουρκία και διεθνώς Επισκέψεις σε κορυφαίες επιχειρήσεις (company visits) με στόχο την εξοικείωση με τα προϊόντα/υπηρεσίες/καινοτομίες που διαθέτουν

(company visits) με στόχο την εξοικείωση με τα προϊόντα/υπηρεσίες/καινοτομίες που διαθέτουν Ενίσχυση της εξωστρέφειαςτης επιχείρησής σας μέσα από στοχευμένες συνεργασίες

Δωρεάν Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Μεταφορές: Δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς από και προς τα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Επιπλέον, θα παρέχεται μεταφορά προς τον χώρο της εκδήλωσης και για τις προγραμματισμένες επισκέψεις.

Δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς από και προς τα αεροδρόμια της Κωνσταντινούπολης προς το ξενοδοχείο και αντίστροφα. Επιπλέον, θα παρέχεται μεταφορά προς τον χώρο της εκδήλωσης και για τις προγραμματισμένες επισκέψεις. Γλωσσική Υποστήριξη: Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας (Αγγλικά–Τουρκικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης

Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας (Αγγλικά–Τουρκικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης Catering: Δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και ένα « Welcome Dinner », για ενίσχυση της δικτύωσης και προώθηση νέων συνεργασιών.

Δωρεάν γεύματα, αναψυκτικά και ένα « », για ενίσχυση της δικτύωσης και προώθηση νέων συνεργασιών. Διαμονή: Το Επιμελητήριο Βιομηχανίας Kocaeli καλύπτει τα έξοδα διαμονής για έναν εκπρόσωπο από κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, για 3 διανυκτερεύσεις (24–27 Νοεμβρίου, με απαραίτητη συμμετοχή και στις δύο ημέρες της εκδήλωσης)

Πως να συμμετέχετε:

Επισκεφθείτε για την εγγραφή τον σύνδεσμό ΕΔΩ και εγγραφείτε έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 Δημιουργήστε το εταιρικό προφίλ σας στα Αγγλικά, περιγράφοντας τα προϊόντα / υπηρεσίες σας και το είδος συνεργασίας που αναζητάτε Αναζητήστε και επιλέξτε πιθανούς συνεργάτες για συναντήσεις δια ζώσης.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

alt="🤝" draggable=false role=img class=emoji v:shapes="_x0000_i1025">Για περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Enterprise Europe Network – ΕΒΕΑ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 210-3382460, Κ. Σακελλαρίου σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής.