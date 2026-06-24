ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 15:48
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:40
Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:30
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:21
Οι απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:10
Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 14:31
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 14:16
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/06/2026 - 13:48
ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Η αλήθεια για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 12:48
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Rheinmetall: Στρατηγική συμμαχία για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 12:28
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων για την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην έκθεση Power2Drive Europe 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/06/2026 - 11:48
Ο Μ. Ζαμπάρας πιέζει την κυβέρνηση για παράταση στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ πριν απενταχθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/06/2026 - 11:07
Aktor: Καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 10:35
ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 10:09
Αντεγκλήσεις ΗΠΑ-Ιράν για το Ορμούζ και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
24/06/2026 - 09:36
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν λόγω ΑΜΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 09:15
Η Mapei Hellas γιόρτασε 25 χρόνια στην Ελλάδα ανακοινώνοντας νέο επενδυτικό πλάνο €25 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 08:51
ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 08:24
Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου και τα νυχτερινά νομοθετικά «ριφιφί»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/06/2026 - 08:06
Σε λειτουργία το μεγαλύτερο έργο καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ, μετά από 17 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 06:43
Πώς να δροσίσετε το σπίτι χωρίς να πειράξετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
Συστήματα ERV: Η οικολογική τάση που μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
METLEN: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 15:40
Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 15:30
REVOIL: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/06/2026 - 15:18
Γιατί παραμένει ακαθάριστος ο Υμηττός; Ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ενημερώνει τους πολίτες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/06/2026 - 15:13
Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 14:57
Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding 6,3 εκατ. υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 14:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ

Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 15:21
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν του θανάτου του Κωνσταντίνου Κουβαρά, Αναπληρωτή Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας, συνεδρίασε την 24.06.2026 και έλαβε απόφαση μη αναπλήρωσης της θέσης του εκλιπόντος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πλέον αριθμεί 10 μέλη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος

2. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Μέλος

3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.

4. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.

5. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

6. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.

7. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

8. Μιχάλης Χατζηπαύλου, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

10. Παύλος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής και λήγει την 11.06.2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2027.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027
ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027 24 Ιουνίου 2026
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές 24 Ιουνίου 2026
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Revoil: Η Μαρία Ελένη Μπουζούρα το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Revoil: Η Μαρία Ελένη Μπουζούρα το νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

AVAX: Κυρίαρχη δύναμη στις υποδομές Φυσικού Αερίου

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο Σωματείο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ