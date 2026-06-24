Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ

Η ΑΒΑΞ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι κατόπιν του θανάτου του Κωνσταντίνου Κουβαρά, Αναπληρωτή Προέδρου και Εντεταλμένου Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο («Δ.Σ.») της Εταιρείας, συνεδρίασε την 24.06.2026 και έλαβε απόφαση μη αναπλήρωσης της θέσης του εκλιπόντος, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.