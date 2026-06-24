Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ

Με την ίδια ως άνω απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο πλέον αριθμεί 10 μέλη, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
1. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
2. Αικατερίνη Πιστιόλη, Αντιπρόεδρος-Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
4. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
5. Αντώνιος Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
6. Αθηνούλλα Δημητρίου-Ηλιάδη, Εντεταλμένη Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος.
7. Χρίστος Σιάτης, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Μιχάλης Χατζηπαύλου, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Θεοδώρα Μονοχάρτζη, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
10. Παύλος Κανελλόπουλος, Σύμβουλος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής και λήγει την 11.06.2027 δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2027.