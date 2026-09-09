Protergia & Schneider Electric δίνουν στις επιχειρήσεις τον έλεγχο της ενεργειακής διαχείρισης

Η Protergia , η ενέργεια της METLEN , ο μεγαλύτερος ιδιώτης πάροχος ενέργειας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Schneider Electric , έναν παγκόσμιο ηγέτη που επαναπροσδιορίζει το μέλλον της ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσιάζουν μια μοναδική υπηρεσία ενεργειακής διαχείρισης για επιχειρήσεις, η οποία τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να βελτιστοποιούν σε πραγματικό χρόνο την ενεργειακή τους απόδοση, μειώνοντας αισθητά το λειτουργικό τους κόστος.

Σε ένα περιβάλλον έντονης πίεσης για περιορισμό δαπανών και ενίσχυση των ESG επιδόσεων, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν σαφή εικόνα της ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η νέα λύση καλύπτει αυτό το κενό, αξιοποιώντας πραγματικά δεδομένα για πιο γρήγορες και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Μέσω της πλατφόρμας ενεργειακής διαχείρισης, οι χρήστες αποκτούν πλήρη εποπτεία της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο, σε όλα τα σημεία λειτουργίας τους. Το σύστημα συνδυάζει έξυπνους μετρητές, συνεχή ροή δεδομένων και προηγμένα analytics, ενώ μέσα από δυναμικά dashboards και smart alerts επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό αποκλίσεων και την έγκαιρη παρέμβαση.

Έτσι, οι επιχειρήσεις περιορίζουν τη σπατάλη, βελτιώνουν την ενεργειακή τους αποδοτικότητα και μειώνουν αισθητά τα λειτουργικά τους έξοδα, χωρίς να απαιτούνται παρεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές. Παράλληλα, μπορούν να διαχειρίζονται πολλαπλές εγκαταστάσεις μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον, απλοποιώντας ακόμα περισσότερο την παρακολούθηση της.

Ο συνδυασμός της τεχνογνωσίας και αξιοπιστίας της Protergia με την τεχνολογία αιχμής και τη διεθνή εμπειρία της Schneider Electric δημιουργεί μία ολοκληρωμένη πρόταση με ουσιαστική επιχειρηματική αξία. Με τη νέα υπηρεσία, οι επιχειρήσεις περνούν από την απλή παρακολούθηση στην ενεργή διαχείριση της ενέργειας, εντάσσοντάς την στον πυρήνα της στρατηγικής τους για βιώσιμη ανάπτυξη.