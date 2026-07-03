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Όμιλο ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη και το 2025, μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή και στρατηγικός στόχος για EBITDA 150 εκατ. ευρώ

Όμιλο ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη και το 2025, μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή και στρατηγικός στόχος για EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Newsroom
Παρασκευή, 03/07/2026 - 13:12
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Το 2025 αποτέλεσε για τον Όμιλο ΑΒΑΞ έτος συνέχισης της εντυπωσιακής πορείας που καταγράφηκε το 2024 και που είχε ως αποτέλεσμα τον διπλασιασμό του τζίρου και των EBIDTA καθώς και τον πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών αθροιστικά την τελευταία διετία, τόνισε ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Χρήστος Ιωάννου, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ισχυρή λειτουργική κερδοφορία, η συνεχιζόμενη απομόχλευση, η ενίσχυση της συμμετοχής των θεσμικών επενδυτών και η διαφοροποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου, με στρατηγικό στόχο την επίτευξη EBITDA 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.

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Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης των έργων υπογράμμισε ότι «παρά τις δυσκολίες, καθημερινά αποδεικνύουμε την απαράμιλλη ικανότητά μας να προχωράμε και να παραδίδουμε ποιοτικά έργα».

Κατά τη Γενική Συνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του προσφάτως αποθανόντος Κωνσταντίνου Κουβαρά, εκ των ιδρυτών της ΑΒΑΞ και επί 40 συναπτά έτη κορυφαίου στελέχους της Διοίκησης και μετόχου της εταιρίας.

Βασικά σημεία της Γενικής Συνέλευσης:

– Η διοίκηση της ΑΒΑΞ επανέλαβε τον στρατηγικό στόχο για επίτευξη EBITDA 150 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια, με περισσότερο από 40% να προέρχεται από δραστηριότητες εκτός κατασκευής, μέσα από την περαιτέρω ανάπτυξη στους τομείς των παραχωρήσεων, του real estate και της ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα την κατασκευή ως τον βασικό μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου.

– ​Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τη διανομή μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένου κατά 40% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Να σημειωθεί ότι μετά την ΑΜΚ των 20 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκε το 2020, ο Όμιλος έχει ήδη επιστρέψει με την μορφή μερισμάτων περιλαμβανομένου αυτού του 2025 ποσό 38 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε έξι μόλις χρόνια επέστρεψε στους μέτοχους της σχεδόν τα διπλάσια χρήματα από ότι της εμπιστεύτηκαν.
– Αναφερόμενος στην πορεία της μετοχής, ο Πρόεδρος του Ομίλου σημείωσε ότι, παρά την υπερδιπλάσια άνοδο που έχει καταγράψει την τελευταία διετία, η ΑΒΑΞ εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA κάτω από 6,5 φορές, επίπεδο που αντιστοιχεί σε σημαντικό discount έναντι συγκρίσιμων εταιριών του κλάδου. Παράλληλα, οι χρηματιστηριακές εταιρίες που καλύπτουν τη μετοχή διατηρούν τιμές-στόχους άνω των 4,50 ευρώ.

– Η συμμετοχή των θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε περίπου στο 15%, έναντι 6,6% πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μετά και την επιτυχημένη διάθεση ποσοστού 4,4% από τους βασικούς μετόχους. Παράλληλα, η σημαντική αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής, με ημερήσιες συναλλαγές άνω του 1 εκατ. ευρώ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω συμμετοχή διεθνών θεσμικών επενδυτών.

– Ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε περίπου 200 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται για πρώτη φορά κάτω από τις δύο φορές (1,7x), επιβεβαιώνοντας τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου.

-​ Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, το 2025 αυξήθηκε κατά 47%, στα 958 εκατ. ευρώ, έναντι 651 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 121 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15%, με το περιθώριο EBITDA από την κατασκευή να υπερβαίνει το 10% που αποτελεί και τον μακροπρόθεσμο στόχο της εταιρίας.

-​ Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 48 εκατ. ευρώ, έναντι 30 εκατ.ευρώ το 2024. Συνολικά, κατά την τελευταία διετία, ο Όμιλος έχει υπερδιπλασιάσει τον κύκλο εργασιών και τα EBITDA, ενώ έχει πενταπλασιάσει τα καθαρά του κέρδη.

– ​Η θετική πορεία συνεχίζεται και το 2026, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 17%, στα 208 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διατηρήθηκαν στα 11 εκατ. ευρώ, στοιχείο που, σύμφωνα με τη διοίκηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη μία χρονιά με καλά αποτελέσματα.

-​ Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διατηρείται στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ, την ώρα πουο κατασκευαστικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 900 εκατ. ευρώ το 2025. Το ανεκτέλεστο ενισχύθηκε μέσω της υπογραφής νέων συμβάσεων και της αναθεώρησης υφιστάμενων έργων συνολικού ύψους περίπου 800 εκατ.ευρώ, προσφέροντας σημαντική ορατότητα για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Όμιλος συνεχίζει να ακολουθεί επιλεκτική στρατηγική στην ανάληψη νέων έργων, δίνοντας έμφαση σε συμβάσεις με επαρκή περιθώρια κερδοφορίας.

-​ Οι παραχωρήσεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει συμμετοχές στην Ολυμπία Οδό, τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, το Flyover Θεσσαλονίκης, τον Μορέα, το αρδευτικό έργο Ταυρωπού, καθώς και τις Μαρίνες Αθηνών και Λεμεσού. Η συνολική εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε 435 εκατ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα από μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, ο Όμιλος συμμετέχει ενεργά στους διαγωνισμούς νέων έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.

– ​Στον τομέα του real estate, μέσω της AVAX Development, ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη συνολικής εμπορικής αξίας περίπου 165 εκατ.ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις οικιστικές αναπτύξεις στα Χανιά, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν νέα έργα σε Αστυπάλαια και Κουφονήσι. Παράλληλα, δρομολογούνται δύο νέες αναπτύξεις στη Λευκωσία (κτίριο γραφείων και πύργος κατοικιών), καθώς και η ανάπτυξη συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών στο πρώην ακίνητο της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη.

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