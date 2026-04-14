Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
Newsroom
Τρίτη, 14/04/2026 - 09:19

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 55792/08.04.2026 (Β’ 2038), αυξάνεται κατά 6 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 66 εκατ. ευρώ.

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου

Δημόσια Δαπάνη

(σε €)

Κατηγορία Α σύνολο

41.210.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e

38.800.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα

2.410.000

Κατηγορία Β σύνολο

24.790.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e

24.430.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα

360.000

Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο
Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο 14 Απριλίου 2026
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης 14 Απριλίου 2026
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης

Στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και της ΕΤΕπ για την ενεργειακή υποστήριξη των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στρατηγική συνεργασία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και της ΕΤΕπ για την ενεργειακή υποστήριξη των ηλεκτρικών λεωφορείων στην Αθήνα

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Ερωτοαπαντήσεις σχετικές με ερωτήματα πολιτών

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ και ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις σε 539 δικαιούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ και ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις σε 539 δικαιούχων

Νέες επιδοτήσεις 1.363 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέες επιδοτήσεις 1.363 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

Νέες επιδοτήσεις 1.480 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ και ΙΙΙ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέες επιδοτήσεις 1.480 δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ και ΙΙΙ»