Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
|
Κατηγορία Ωφελούμενου
|
Δημόσια Δαπάνη
(σε €)
|
Κατηγορία Α σύνολο
|
41.210.000
|
Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
|
38.800.000
|
Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα
|
2.410.000
|
Κατηγορία Β σύνολο
|
24.790.000
|
Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e
|
24.430.000
|
Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα
|
360.000
Επιπλέον, παρατείνεται για τρείς (3) μήνες, έως 30 Σεπτεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.
Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.