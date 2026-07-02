5 πράγματα που πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε κλιματιστικό

Σε γενικές γραμμές η καθαρά τεχνική διαδικασία της εγκατάστασης ενός κλιματιστικού απαιτεί συνήθως μία εργάσιμη ημέρα, ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου.

Η επένδυση σε ένα σύστημα κλιματισμού αποτελεί κομβική απόφαση για κάθε νοικοκυριό, καθώς ο κατάλληλος τύπος, το μοντέλο και η ισχύς της συσκευής επηρεάζουν άμεσα τόσο την άνεση όσο και την υγεία μας μέσα στο σπίτι.

Οι παρακάτω χρηστικές συμβουλές θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το ιδανικό κλιματιστικό με βάση τις ανάγκες του χώρου σας, διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσής σας.

1. Ενεργειακή απόδοση για όλο το χρόνο

Με το κόστος της ενέργειας να παραμένει στο επίκεντρο, η ενεργειακή κλάση της συσκευής είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξετάσετε. Η κλάση A+++ είναι η υψηλότερη διαθέσιμη στην αγορά και κρατά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε χαμηλά επίπεδα. Μια τέτοια επιλογή σας εξασφαλίζει ιδανικό κλίμα κάθε εποχή του χρόνου, με τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

2. Επιλογή της σωστής ισχύος (Ψυκτική ικανότητα)

Ο ακριβής υπολογισμός της απαιτούμενης ψυκτικής ισχύος είναι καθοριστικός. Ένα σύστημα με χαμηλότερη ισχύ από την απαιτούμενη δεν θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ αντίθετα, ένα ισχυρότερο κλιματιστικό θα δημιουργήσει ένα άβολο ρεύμα αέρα, επηρεάζοντας την αίσθηση άνεσης. Η εύρεση της χρυσής τομής απαιτεί προσεκτική μελέτη των ιδιαιτεροτήτων του χώρου, διαδικασία στην οποία ένας εξειδικευμένος συνεργάτης εγκατάστασης μπορεί να σας καθοδηγήσει πλήρως.

3. Εναρμόνιση με την εσωτερική διακόσμηση

Κάθε σπίτι έχει τη δική του αρχιτεκτονική ταυτότητα. Στην αγορά θα βρείτε μια ευρεία γκάμα μοντέλων υψηλής αισθητικής:

Μονάδες Τοίχου: Ενσωματώνονται ιδανικά σε κάθε εσωτερικό χώρο.

Μονάδες Δαπέδου: Αποτελούν την ιδανική λύση για τοποθέτηση κάτω από περβάζια παραθύρων ή σε χώρους με περιορισμένο ύψος.

Κρυφές Μονάδες Οροφής: Για όσους επιθυμούν πλήρη οπτική αρμονία χωρίς εμφανείς συσκευές, οι μονάδες αυτές εντοιχίζονται σε ψευδοροφές ή διπλούς τοίχους, αφήνοντας ορατές μόνο τις γρίλιες προσαγωγής αέρα.

4. Φροντίδα της εξωτερικής μονάδας

Κατά την εγκατάσταση, οι περισσότεροι καταναλωτές εστιάζουν στην εσωτερική μονάδα λόγω της ορατότητάς της. Ωστόσο, η θέση της εξωτερικής μονάδας είναι εξίσου - αν όχι περισσότερο - σημαντική, καθώς αποτελεί την «καρδιά» του συστήματος. Για την εύρυθμη λειτουργία της, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα δεν εμποδίζονται από αντικείμενα ή ξερά φύλλα. Ένας γρήγορος έλεγχος πριν από την έναρξη της θερινής και της χειμερινής περιόδου διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση του κλιματιστικού σας.

5. Προγραμματίστε την αγορά σας έγκαιρα

Μην περιμένετε τους πρώτους καύσωνες για να παραγγείλετε το σύστημα κλιματισμού σας. Την περίοδο αιχμής, η ζήτηση εκτοξεύεται και τα προγράμματα των πιστοποιημένων τεχνικών είναι υπερπλήρη. Επιπλέον, η παράδοση του μοντέλου της επιλογής σας ενδέχεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο, με αποτέλεσμα το διάστημα μεταξύ παραγγελίας και τελικής τοποθέτησης να διαρκέσει μερικές εβδομάδες.

Πηγή: Daikin