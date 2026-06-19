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Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό

Το σύστημα ψύξης που είναι οικολογικό και φθηνότερο από το κλιματιστικό
Yanping Ma on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 06:34
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Πολλά αμερικανικά σπίτια καταφέρνουν να μειώσουν έτσι τους λογαριασμούς τους.

Η καλοκαιρινή ζέστη είναι αναπόφευκτη, όμως οι ιδιοκτήτες παλαιότερων σπιτιών χωρίς κεντρικό κλιματισμό (HVAC), ή όσοι βλέπουν το παλιό τους σύστημα να χαλάει, έρχονται αντιμέτωποι με υπέρογκες προσφορές εγκατάστασης.

Μια εξαιρετική εναλλακτική λύση - αν και όχι διαδεδομένη στην Ελλάδα - είναι ο ανεμιστήρας ολόκληρου σπιτιού (whole house fan).

Πρόκειται για μια συσκευή που ενσωματώνεται στη σοφίτα ή στην οροφή. Λειτουργεί τραβώντας τον δροσερό εξωτερικό αέρα μέσα στο σπίτι από τα ανοιχτά παράθυρα και αποβάλλοντάς τον από τη σοφίτα μέσω αεραγωγών. Αν και δεν προσφέρει την ίδια ακριβώς ψυξη με ένα κλιματιστικό, εξασφαλίζει σημαντική δροσιά, είναι φιλικότερος προς το περιβάλλον και σαφώς οικονομικότερος.

Τα υπέρ και τα κατά

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η οικονομία. Η εγκατάσταση ενός ανεμιστήρα ολόκληρου σπιτιού κοστίζει μεταξύ 900 και 2.400 δολαρίων, ανάλογα με το μέγεθος του σπιτιού και την περιοχή. Αντίθετα, ένα νέο κεντρικό σύστημα κλιματισμού κυμαίνεται από 7.500 έως 14.500 δολάρια.

Επιπλέον, ο ανεμιστήρας καταναλώνει ένα μικρό κλάσμα της ενέργειας που απαιτεί το κλιματιστικό.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και μειονεκτήματα. Αυτά τα συστήματα αποδίδουν καλύτερα σε περιοχές όπου η θερμοκρασία πέφτει αισθητά μόλις δύσει ο ήλιος, καθώς η ψύξη δεν είναι αποτελεσματική αν ο εξωτερικός αέρας παραμένει ζεστός.

Επίσης, ο ανεμιστήρας δεν μπορεί να καταπολεμήσει την υγρασία, καθιστώντας τον λιγότερο ιδανικό για κλίματα με πολλή υγρασία.

Τέλος, αν η εγκατάσταση δεν γίνει σωστά, η μονάδα μπορεί να επιτρέψει την είσοδο σε έντομα και υγρασία - αν και το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί και στα παραδοσιακά κλιματιστικά.

Πηγή: slashgear.com

Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 06:34
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