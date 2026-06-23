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Πώς να δροσιστείτε στο σπίτι σας με ένα καθημερινό αντικείμενο

Πώς να δροσιστείτε στο σπίτι σας με ένα καθημερινό αντικείμενο
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 23/06/2026 - 06:53
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Αν και έχουμε συνδέσει τη θερμοφόρα με τον χειμώνα, μπορεί να γίνει το πιο φθηνό και αποτελεσματικό εργαλείο δροσιάς το καλοκαίρι.

Αν η καλοκαιρινή ζέστη σάς προκαλεί δυσφορία, υπάρχει ένας απλός τρόπος να δροσιστείτε χωρίς να ξοδέψετε χρήματα ή να ανάψετε κάποια συσκευή.

Οι ανεμιστήρες και τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν τον αέρα βοηθώντας στην εξάτμιση του ιδρώτα, αλλά δεν ρίχνουν άμεσα τη θερμοκρασία του σώματός σας.

Αντίθετα, ο Τζον Λόουλες από την εταιρεία BestHeating προτείνει μια πανεύκολη μέθοδο για να παραμείνετε δροσεροί, χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο που έχουμε όλοι στην κρεβατοκάμαρά μας: τη θερμοφόρα.

«Δεν τρελαθήκαμε», αναφέρει ο Λόουλες. «Οι θερμοφόρες προσφέρουν εξαιρετική μόνωση. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να διατηρήσουν είτε τη ζέστη είτε το κρύο, ανάλογα με το τι χρειάζεστε κάθε εποχή του χρόνου».

Η φυσική πίσω από το κόλπο της θερμοφόρας

Αν και έχουμε συνδέσει τη θερμοφόρα με τον χειμώνα, μπορεί να γίνει το πιο φθηνό και αποτελεσματικό εργαλείο δροσιάς το καλοκαίρι. Η θερμότητα μεταφέρεται φυσικά από τα θερμότερα αντικείμενα προς τα ψυχρότερα. Έτσι, αν γεμίσετε μια θερμοφόρα με κρύο νερό, αυτή θα απορροφήσει τη θερμότητα απευθείας από το σώμα σας, ρίχνοντας τη θερμοκρασία σας σχεδόν αμέσως.

Οδηγίες χρήσης για το καλοκαίρι

Η προετοιμασία: Γεμίστε τη θερμοφόρα με παγάκια, τριμμένο πάγο ή παγωμένο νερό από το ψυγείο. Αν η θερμοφόρα έχει υφασμάτινο κάλυμμα, αφαιρέστε το.

Τα σημεία-κλειδιά: Τοποθετήστε τη στα σημεία του σώματος όπου νιώθετε τον σφυγμό σας, όπως ο λαιμός, οι καρποί ή οι αστράγαλοι, για να δροσιστείτε πιο γρήγορα.

Στο κρεβάτι: Πριν ξαπλώσετε, βάλτε τη «κρύα» θερμοφόρα κάτω από τα σεντόνια ή δίπλα στο μαξιλάρι σας. Όταν μπείτε στο κρεβάτι, θα το νιώσετε υπέροχα δροσερό.

Προστασία: Αν η θερμοφόρα σάς φαίνεται υπερβολικά παγωμένη, τυλίξτε τη σε μια πετσέτα ή μαξιλαροθήκη πριν έρθει σε επαφή με το δέρμα σας.

Προσοχή: Αποφύγετε να βάλετε τη γεμάτη θερμοφόρα στην κατάψυξη για πολλή ώρα. Ο πάγος διογκώνεται και μπορεί να προκαλέσει ρωγμές ή διαρροές. Αν θέλετε, μπορείτε να την αφήσετε στην κατάψυξη το πολύ για 20 λεπτά απλώς για να παγώσει.

Πηγή: Express

Τελευταία τροποποίηση στις 23/06/2026 - 06:53
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