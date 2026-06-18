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Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Ο ΑΔΜΗΕ επενδύει στη νέα γενιά έργων με ισχυρή ώθηση από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
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Πέμπτη, 18/06/2026 - 08:36
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Τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η AMK, ύψους 1 δισ. ευρώ, ανέλυσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου o Πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ κ. Μ. Μανουσάκης και o Πρόεδρος και CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κ. Ιωάννης Καράμπελας

Τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές του Ομίλου ΑΔΜΗΕ στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους 1 δισ. ευρώ, ανέλυσαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάνος Μανουσάκης και o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κ. Ιωάννης Καράμπελας.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δημόσια προσφορά που ξεκίνησε σήμερα 16 Ιουνίου και ολοκληρώνεται σήμερα 18 Ιουνίου για την αύξηση κεφαλαίου της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και στόχο την άντληση 530 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 271 εκατ. ευρώ έχουν καλυφθεί ήδη από το ελληνικό Δημόσιο. Το μεγάλο ενδιαφέρον χαρτοφυλακίων του εξωτερικού για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιβεβαιώνεται από την επενδυτική συμμετοχή της Capital World Investors, επενδυτικό βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor, στο πλαίσιο της διεθνούς προσφοράς.

Ο κ. Μανουσάκης αναφέρθηκε στον στρατηγικό σχεδιασμό του Διαχειριστή για τα επόμενα χρόνια, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται μεγάλα έργα διασυνδέσεων στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του βορείου Αιγαίου καθώς και η δεύτερη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας, GRITA 2. Επεσήμανε ότι τα έργα που έχει ολοκληρώσει και σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ, μετασχηματίζουν το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας και αναβαθμίζουν τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη. Σημείωσε ακόμη ότι το ιστορικό έργων του Διαχειριστή έχει συμβάλει στη διεθνή αναγνώριση της εταιρείας, αυξάνοντας την ορατότητά της από τις κεφαλαιακές αγορές του εξωτερικού και τη μετεξέλιξή της από έναν εθνικό σε έναν περιφερειακό παίκτη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Στην υψηλή προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο Διαχειριστής -μέσω της κατασκευής νέων ηλεκτρικών υποδομών- για τους μετόχους της εισηγμένης εταιρείας, εστίασε ο κ. Ιωάννης Καράμπελας. Όπως εξήγησε, ο διπλασιασμός της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ με ορίζοντα το 2029, στηρίζει την προοπτική υψηλότερων αποδόσεων για τους μετόχους, τονίζοντας ότι η διανομή μερισμάτων, για την ίδια περίοδο, αναμένεται να διατηρηθεί στο ~100% των διανεμητέων κερδών.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα προτεραιότητας που θα προβλέπονται στον επενδυτικό πρόγραμμα, τα οικονομικά μεγέθη και οι χρηματοοικονομικοί στόχοι του Ομίλου.

«Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα, αποτελεί καταλύτη για την επιτάχυνση του επενδυτικού μας προγράμματος. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς με την αξιοποίηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τελευταίο βήμα τη δημόσια προσφορά που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι μεγάλη ικανοποίηση ότι σε μία τόσο απαιτητική διαδικασία, ο ΑΔΜΗΕ έλαβε ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση και την Ε.Ε., ενώ απολαμβάνει της στήριξης και θεσμικών επενδυτών. Αυτό συνιστά πολλαπλή αναγνώριση του Διαχειριστή όσον αφορά τον κομβικό ρόλο του τόσο για την εθνική ενεργειακή στρατηγική όσο και την αναπτυξιακή του δυναμική», δήλωσε σχετικά ο κ. Μανουσάκης.

«Η σημερινή δημόσια προσφορά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της συμμετοχής της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στην αναπτυξιακή πορεία του ΑΔΜΗΕ. Μέσω της συμμετοχής μας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή, στηρίζουμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση και θα αναβαθμίσει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους μας, επενδύοντας σε υποδομές με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα», επεσήμανε ο κ. Καράμπελας.

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