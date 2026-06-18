Πόσο κοστίζει να αφήνεις ανοιχτά όλη τη νύχτα τα εξωτερικά φώτα

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ολονύχτια λειτουργία των εξωτερικών φώτων για λόγους ασφαλείας επιβαρύνει άσκοπα τον προϋπολογισμό ενός σπιτιού.

Η συνήθεια να κρατάμε τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών μας φωτισμένους όλη τη νύχτα αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες πρακτικές, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ωστόσο, η σύγχρονη ενεργειακή πραγματικότητα επιβάλλει τον επαναπροσδιορισμό αυτής της συνήθειας, καθώς η άσκοπη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνει την τσέπη μας και συχνά φέρνει τα αντίθετα αποτελέσματα.

Η οικονομική αποτίμηση

Με βάση μια μέση χρέωση της τάξεως των 0,17 € / kWh και ολονύχτια λειτουργία 10 ωρών καθημερινά (3.650 ώρες ετησίως), το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Λαμπτήρες LED (10 Watt): Η ετήσια κατανάλωση μεταφράζεται σε μόλις 6,20 € ανά πηγή .

Η ετήσια κατανάλωση μεταφράζεται σε μόλις . Προβολείς (50 Watt): Ένας τυπικός προβολέας εξωτερικού χώρου καταναλώνει 0,5 kWh το 10ωρο, κοστίζοντας 2,55 € τον μήνα.

Συνολικό Κόστος: Αν μια μονοκατοικία χρησιμοποιεί ένα δίκτυο 9 τέτοιων προβολέων περιμετρικά, η επιβάρυνση αγγίζει τα 23 € τον μήνα (περίπου 275 € ετησίως), χωρίς να υπολογίζονται οι πρόσθετοι φόροι και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Ο μύθος της αποτροπής

Η ιδέα ότι ο στατικός φωτισμός αποτρέπει τους διαρρήκτες καταρρίπτεται από τους ειδικούς.

Σε απομονωμένες περιοχές χωρίς γείτονες σε κοντινή απόσταση, το συνεχές φως διευκολύνει τον εισβολέα να χαρτογραφήσει τον χώρο και να κινηθεί με άνεση. Παράλληλα, τα φώτα που ξεχνιούνται αναμμένα και την ημέρα αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη απουσίας των ιδιοκτητών.

Η έξυπνη εναλλακτική: Ανιχνευτές κίνησης

Η βέλτιστη λύση είναι η μετάβαση σε συστήματα με ενσωματωμένους ανιχνευτές κίνησης.

Η τεχνολογία αυτή εκμηδενίζει το κόστος λειτουργίας, καθώς οι προβολείς ανάβουν μόνο όταν εντοπιστεί παρουσία.

Από πλευράς ασφάλειας, ο αιφνιδιασμός είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας, αφού η ξαφνική ενεργοποίηση του φωτός δίνει στον εισβολέα την αίσθηση ότι έγινε αντιληπτός.

Για σωστή εφαρμογή, οι προβολείς πρέπει να κοιτούν προς τα κάτω και να είναι στραμμένοι έτσι ώστε να φωτίζουν καθαρά τα χαρακτηριστικά όποιου πλησιάζει, επιτρέποντας στις κάμερες ασφαλείας να καταγράψουν υψηλής ευκρίνειας εικόνα.

Η επένδυση σε αισθητήρες κίνησης προσφέρει άμεση απόσβεση, αναβαθμίζοντας την προστασία του σπιτιού χωρίς περιττά έξοδα.

Πηγή: slashgear.com