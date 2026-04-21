Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάθεση Ομολόγου της ΔΕΗ για τους κατοίκους των νομών Κοζάνης-Φλώρινας
21/04/2026 - 14:34
Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν: Η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω του πολέμου στο Ιράν
21/04/2026 - 14:05
Δήμος Αθηναίων: Ολοκληρώθηκε η απαλλοτρίωση 86 στρεμμάτων στον Ελαιώνα
21/04/2026 - 13:18
Ημέρα της Γης - Η ΔΕΗ επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση με επίκεντρο την καθαρή ενέργεια
21/04/2026 - 12:56
Γ. Αυτιάς: Διπλάσιους πόρους για τη Δ. Μακεδονία λόγω απολιγνιτοποίησης
21/04/2026 - 12:20
Μπιρόλ: Η σύγκρουση στη Μ. Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία
21/04/2026 - 11:36
Καλλιόπη Βέττα: «Οι διεκδικήσεις των εργαζομένων στα λιγνιτικά πεδία αφορούν όλη τη Δυτική Μακεδονία» – Συνάντηση με Σπάρτακο
21/04/2026 - 11:12
Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
21/04/2026 - 10:25
Κομισιόν για αερομεταφορές: Δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή
21/04/2026 - 09:36
Αίτημα της ENERWAVE Α.Ε για την τροποποίηση της άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου για το έργο «THESSALONIKI FSRU»
21/04/2026 - 09:19
Ντ. Τραμπ: «Μακρά και δύσκολη διαδικασία» για να «ξεθαφτούν» τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν
21/04/2026 - 08:55
WWF: Με Προεδρικό Διάταγμα κατοχυρώνεται μόνιμα η προστασία της Γυάρου
21/04/2026 - 08:28
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας φέρνει στο προσκήνιο τις περιοχές της
21/04/2026 - 08:11
Ξανά στο τραπέζι ο GSI- Αναζωπύρωση ενδιαφέροντος και κίνηση προς την ΕΤΕπ από Αθήνα και Λευκωσία
21/04/2026 - 08:03
Μέση Ανατολή: Κόστος και ελλείψεις πρώτων υλών «χτυπούν» την αγορά- Ντόμινο επιπτώσεων με ανατιμήσεις προ των πυλών
21/04/2026 - 07:59
«Plug-in» ή φωτοβολταϊκά στέγης: Τι αξίζει περισσότερο
21/04/2026 - 06:23
Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
21/04/2026 - 06:23
Έξι τρόποι να γλυτώσεις χρήματα όταν πλένεις τα ρούχα
21/04/2026 - 06:23
Συνάντηση Παπασταύρου με τους επικεφαλής των Masdar, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
20/04/2026 - 15:38
Καγκελάριος Μερτς: Διασφαλισμένη η προμήθεια καυσίμων
20/04/2026 - 15:13
CURA και Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Συνεργασία για τη δοκιμή τεχνολογίας τσιμέντου μειωμένου άνθρακα
20/04/2026 - 14:44
Ασπίδα περιβαλλοντικής προστασίας για τη νήσο Γυάρο με την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος
20/04/2026 - 14:18
Σ.Αρναούτογλου: Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορεί να χρηματοδοτούν την ενεργειακή μετάβαση χωρίς να λαμβάνουν τα ανταποδοτικά που δικαιούνται
20/04/2026 - 13:45
Delphi Economic Forum ΧΙ: Η στρατηγική σημασία του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μ. Ανατολής-Ευρώπης για το παγκόσμιο εμπόριο και την Ελλάδα
20/04/2026 - 12:49
Σημαντικές πιέσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις – «Καμπανάκι» ΣΕΒΕ για κόστος και ανταγωνιστικότητα
20/04/2026 - 12:18
Διημερίδα στο Ζάππειο Μέγαρο για τα Τομεακά Προγράμματα – ΕΣΠΑ 2021–2027: Πρόοδος που μετριέται, Μέλλον που χτίζεται
20/04/2026 - 11:45
Γ. Τσακίρης (Αντιπρόεδρος ΕτΕΠ): Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και το στοίχημα των επενδύσεων
20/04/2026 - 10:53
Μελέτη Schneider Electric: Οι κατασκευαστές του κλάδου CPG βλέπουν το Industrial AI ως κρίσιμο μοχλό ανταγωνιστικότητας έως το 2030
20/04/2026 - 09:42
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Μάρτιος 2026
20/04/2026 - 09:42
Νέα «έξυπνα εργαλεία» για την αποφυγή «μπλακάουτ» - Δοκιμάστηκαν με επιτυχία την περίοδο του Πάσχα
20/04/2026 - 09:42

Μεταλλεία Θράκης: Νέοι χώροι ενημέρωσης και διαλόγου παίρνουν μορφή
Τρίτη, 21/04/2026 - 10:25

Τα Κέντρα Ενημέρωσης της Μεταλλεία Θράκης σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Σάπες βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής τους και αναμένεται σύντομα να υποδεχθούν το κοινό.

Οι νέοι αυτοί χώροι έχουν σχεδιαστεί με στόχο να λειτουργήσουν ως ανοιχτά σημεία συνάντησης, όπου η έγκυρη ενημέρωση συνδυάζεται με την άμεση επικοινωνία και τον ουσιαστικό διάλογο. Ήδη, από τις πρώτες εικόνες, αναδεικνύεται ο χαρακτήρας τους: σύγχρονοι και ανθρώπινοι χώροι, που δημιουργήθηκαν για να φέρουν την εταιρεία πιο κοντά στην τοπική κοινωνία και να ενισχύσουν τη σχέση εμπιστοσύνης μαζί της.

Στα Κέντρα Ενημέρωσης, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται με τρόπο υπεύθυνο και επιστημονικά τεκμηριωμένο για κάθε πτυχή του έργου στο Πέραμα, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τα στάδια της Διαβούλευσης, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τη σύγχρονη μεταλλευτική δραστηριότητα και την συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και τα μέτρα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και προστασίας. Παράλληλα, θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν πληροφορίες τόσο ψηφιακά όσο και μέσω άμεσης επικοινωνίας με στελέχη της Εταιρείας.

Όπως σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Λεωνίδας Μπακούρας:
«Ο διάλογος αποκτά αξία όταν είναι ανοιχτός, συνεχής και ουσιαστικός. Με τα Κέντρα Ενημέρωσης στις πόλεις και τα Κοινοτικά Κέντρα Ενημέρωσης στο Πέραμα και τον Κόμαρο, διαμορφώνουμε ένα ενιαίο δίκτυο επικοινωνίας, όπου οι άνθρωποι μπορούν να ενημερώνονται, να εκφράζονται και να συμμετέχουν ενεργά, με σεβασμό και ειλικρίνεια.»

Η δημιουργία των Κέντρων αυτών αποτελεί έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης της Μεταλλεία Θράκης αλλά και της μητρικής Eldorado Gold να λειτουργεί με σεβασμό προς τις τοπικές κοινότητες, ενισχύοντας τη συμμετοχή και καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Με το άνοιγμά τους, διαμορφώνεται ένα σταθερό σημείο αναφοράς για συνεχή ενημέρωση και επικοινωνία.

