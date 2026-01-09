Επίσκεψη του Ν. Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία: Από τη λιγνιτική μονάδα «Πτολεμαΐδα 5» ξεκίνησε την περιοδεία του

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την απολιγνιτοποίηση, χαρακτηρίζοντάς τη επιζήμια για τη χώρα, ενώ εξέφρασε έντονη αντίθεση και στην αλλαγή καυσίμου της «Πτολεμαΐδας 5». Όπως τόνισε, οι επιλογές αυτές έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία, η οποία – όπως ανέφερε – «καταρρέει δημογραφικά», χωρίς να έχει λάβει ούτε ένα ευρώ από τα 7,5 δισ. ευρώ που είχαν υποσχεθεί για τη λεγόμενη δίκαιη μετάβαση.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κ. Ανδρουλάκης απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη διοίκηση της ΔΕΗ, καταγγέλλοντας ως απαράδεκτη την απαγόρευση εισόδου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις εγκαταστάσεις της μονάδας, με την αιτιολογία «επιχειρησιακών λόγων». Σε σκληρή ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε βολές κατά της διοίκησης της ΔΕΗ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανή απόφαση. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Όλγα Μαρκογιαννάκη, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί να φιμωθεί η αντιπολίτευση στην προσπάθεια ανάδειξης των κακώς κειμένων της διοίκησης της ΔΕΗ».

Οι δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη:

«Καταρχάς όπως γνωρίζετε ζήτησα να επισκεφθούμε την πέμπτη μονάδα της Πτολεμαΐδας. Η διοίκηση της ΔΕΗ το αρνήθηκε, χρησιμοποιώντας προσχηματικές δικαιολογίες, που εξέλειπαν το 2023 όταν ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν τον διάλογο αλλά δεν θα αποφύγουν τη λογοδοσία. Γιατί τα χρονοδιαγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνουν τη δυνατότητα σε έναν άλλο ενεργειακό σχεδιασμό, με ήπια μετάβαση που θα έχει στόχο το φθηνό κόστος ενέργειας για το νοικοκυριό, τον παραγωγό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον μεταποιητή και μάλιστα με ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια για τη χώρα. Ο τρόπος που γίνεται η ενεργειακή μετάβαση και η κατανομή του ενεργειακού χώρου από τη Νέα Δημοκρατία, είναι από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι εθνικά επιζήμια να έχουμε μια διανομή ενεργειακού χώρου που δίνει προτεραιότητα στους ολιγάρχες, για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στους παραγωγούς όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στις αγωνίες των αγροτών, των κτηνοτρόφων, τους και στην κατάρρευση της παραγωγής του πρωτογενούς τομέα σε όλη την Ελλάδα. Είναι όμως και εθνικά επιζήμια η επιλογή του «ξαφνικού θανάτου» αυτής της υπερσύγχρονης μονάδας, μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες σε όλη την Ευρώπη, όπως είναι εθνικά επιζήμια η επιλογή να έχουμε μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Τις επιπτώσεις αυτών των επιλογών, τις βιώνει όλη η Ελλάδα καθημερινά στο κόστος ζωής, αλλά περισσότερο από τον καθένα το βιώνετε εσείς στη Δυτική Μακεδονία. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι φεύγουν, έχει μαραζώσει δημογραφικά η περιοχή και έχουν προκύψει τεράστια οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα. Πού είναι τα 7,5 δισεκατομμύρια που υποσχέθηκε ως επενδύσεις ο Πρωθυπουργός; Όλα αυτά δείχνουν ότι μονόδρομος είναι η πολιτική αλλαγή. Για αυτό ζητώ από κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να στηρίξουν την προσπάθειά μας, για να βάλουμε μαζί ένα τέλος στη διαφθορά, στην αλαζονεία της Νέας Δημοκρατίας. Μιας κυβέρνησης που δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών, αλλά τα συμφέροντα των λίγων και ισχυρών. Και ιδιαίτερα στο θέμα του ενεργειακού σχεδιασμού υπάρχει η δυνατότητα η απολιγνιτοποίηση να γίνει ομαλά σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά χρονοδιαγράμματα. Έχουν κάνει μια άλλη επιλογή που είναι εθνικά επιζήμια. Για αυτό είμαι εδώ, όλοι μαζί να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με εσάς».