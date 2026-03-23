Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια

Καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει ασταθές, η εξοικονόμηση δεν εξαρτάται από μία μόνο λύση αλλά από συνδυασμό μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της μεγαλύτερης διαταραχής εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς, επαναφέρει στο προσκήνιο το υψηλό κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά.

Μπορεί να είναι αδύνατο να ελέγξουμε τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να περιορίσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας.

1. Ρυθμίστε σωστά τον θερμοστάτη

Η πιο άμεση εξοικονόμηση ξεκινά από τη θερμοκρασία του σπιτιού. Η μείωση του θερμοστάτη κατά μερικούς βαθμούς για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας - όπως όταν λείπετε ή κοιμάστε - μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση, χωρίς να επηρεάσει την άνεσή σας. Οι έξυπνοι θερμοστάτες διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία, προσαρμόζοντας αυτόματα τη θέρμανση στο πρόγραμμά σας.

2. Συγκρίνετε τιμές

Σε περιόδους έντονων αυξήσεων, η έρευνα αγοράς καθίσταται αναγκαία. Η επιλογή προμηθευτή με χαμηλότερες τιμές μπορεί να μειώσει το κόστος, ειδικά όταν εντείνονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική παρακολούθηση των αποθεμάτων, ώστε να αποφευχθούν ακριβές έκτακτες παραδόσεις.

3. Εξετάστε ανανεώσιμες λύσεις

Η μετάβαση σε ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης, ιδίως όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά, περιορίζει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Παρότι πρόκειται για επένδυση με μεγάλο αρχικό κόστος, προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και δυνατότητα εξοικονόμησης, ακόμη και τον χειμώνα.

4. Αναβαθμίστε τον εξοπλισμό

Τα παλαιότερα συστήματα θέρμανσης καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια. Οι σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης ή οι αντλίες θερμότητας μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση, ειδικά σε περιοχές με ήπιο κλίμα.

5. Βελτιώστε τη θερμική συμπεριφορά του σπιτιού

Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν διαφορά: μόνωση παραθύρων, αποφυγή ρευμάτων αέρα, καθαρισμός αεραγωγών και αξιοποίηση του φυσικού φωτός για θέρμανση. Παράλληλα, η χρήση τοπικών θερμαντικών σωμάτων επιτρέπει τη θέρμανση μόνο των χώρων που χρησιμοποιούνται.

6. Εντοπίστε και περιορίστε τις απώλειες θερμότητας

Οι διαρροές αέρα αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση. Ένας επαγγελματικός έλεγχος ή βασικές παρεμβάσεις στεγανοποίησης μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

Πηγή: CNET