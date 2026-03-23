ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
ΚΟΣΜΟΣ
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
20/03/2026 - 08:04

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
Alexey Demidov on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 23/03/2026 - 06:52

Καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει ασταθές, η εξοικονόμηση δεν εξαρτάται από μία μόνο λύση αλλά από συνδυασμό μικρών και μεγάλων παρεμβάσεων.

Η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της μεγαλύτερης διαταραχής εφοδιασμού στην ιστορία της αγοράς, επαναφέρει στο προσκήνιο το υψηλό κόστος θέρμανσης για τα νοικοκυριά.

Μπορεί να είναι αδύνατο να ελέγξουμε τις διεθνείς εξελίξεις, ωστόσο υπάρχουν πρακτικοί τρόποι να περιορίσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας.

1. Ρυθμίστε σωστά τον θερμοστάτη

Η πιο άμεση εξοικονόμηση ξεκινά από τη θερμοκρασία του σπιτιού. Η μείωση του θερμοστάτη κατά μερικούς βαθμούς για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας - όπως όταν λείπετε ή κοιμάστε - μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση, χωρίς να επηρεάσει την άνεσή σας. Οι έξυπνοι θερμοστάτες διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία, προσαρμόζοντας αυτόματα τη θέρμανση στο πρόγραμμά σας.

2. Συγκρίνετε τιμές

Σε περιόδους έντονων αυξήσεων, η έρευνα αγοράς καθίσταται αναγκαία. Η επιλογή προμηθευτή με χαμηλότερες τιμές μπορεί να μειώσει το κόστος, ειδικά όταν εντείνονται φαινόμενα αισχροκέρδειας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τακτική παρακολούθηση των αποθεμάτων, ώστε να αποφευχθούν ακριβές έκτακτες παραδόσεις.

3. Εξετάστε ανανεώσιμες λύσεις

Η μετάβαση σε ηλεκτρικά συστήματα θέρμανσης, ιδίως όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά, περιορίζει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Παρότι πρόκειται για επένδυση με μεγάλο αρχικό κόστος, προσφέρει μακροπρόθεσμη σταθερότητα και δυνατότητα εξοικονόμησης, ακόμη και τον χειμώνα.

4. Αναβαθμίστε τον εξοπλισμό

Τα παλαιότερα συστήματα θέρμανσης καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια. Οι σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης ή οι αντλίες θερμότητας μπορούν να μειώσουν αισθητά την κατανάλωση, ειδικά σε περιοχές με ήπιο κλίμα.

5. Βελτιώστε τη θερμική συμπεριφορά του σπιτιού

Μικρές παρεμβάσεις μπορούν να κάνουν διαφορά: μόνωση παραθύρων, αποφυγή ρευμάτων αέρα, καθαρισμός αεραγωγών και αξιοποίηση του φυσικού φωτός για θέρμανση. Παράλληλα, η χρήση τοπικών θερμαντικών σωμάτων επιτρέπει τη θέρμανση μόνο των χώρων που χρησιμοποιούνται.

6. Εντοπίστε και περιορίστε τις απώλειες θερμότητας

Οι διαρροές αέρα αυξάνουν σημαντικά την κατανάλωση. Ένας επαγγελματικός έλεγχος ή βασικές παρεμβάσεις στεγανοποίησης μπορούν να μειώσουν την απώλεια θερμότητας και να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού.

Πηγή: CNET

Τελευταία τροποποίηση στις 23/03/2026 - 06:52

