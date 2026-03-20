Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Άμφισσας Γιώργος Γεροντίδης συνυπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ».

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα: «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 3.092.823,02 ευρώ και καλύπτει πλήρως τον αρχικό προϋπολογισμό του έργου.

Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου επιτυγχάνονται τα εξής:

Μείωση της ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και της εκπομπής καυσαερίων.

Σημαντική εξοικονόμηση πόρων, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Αναβάθμιση των υποδομών του Νοσοκομείου.

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτηρίου.

Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών άνεσης και του παρεχόμενου ιατρικού έργου.

Μείωση βλαβών και αυξημένη αξιοπιστία βασικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

«Επενδύουμε 3,1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας για να αλλάξουμε ριζικά το Νοσοκομείο Άμφισσας. Δεν κάνουμε απλώς μια συντήρηση, αλλά μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενεργειακή θωράκιση της υποδομής», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε:

«Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, μπαίνουμε στο στάδιο υλοποίησης του έργου. Προχωρούμε στη δημοπράτηση και έπειτα στην εκτέλεση των εργασιών υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών μας. Επιδίωξή μας, να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας και να εξασφαλίσουμε πόρους που επιστρέφουν στην Υγεία. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο περιβάλλον για ασθενείς και προσωπικό. Μεριμνούμε, ώστε δομές Υγείας της Στερεάς Ελλάδας να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών μας, με σεβασμό στο περιβάλλον αλλά και στο δημόσιο χρήμα».

Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης τόνισε: «Είναι σημαντική η ενεργειακή αναβάθμιση του Γ.Ν. Άμφισσας, ένα αίτημα πολλών ετών, το οποίο σχεδιάστηκε από κοινού με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και το οποίο υλοποιείται αλλάζοντας και αναβαθμίζοντας όλο το Γ.Ν. Άμφισσας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό για την άριστη συνεργασία την οποία έχουμε για την επίτευξη του ανωτέρω έργου».