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Οι ηγέτες της G7 συναντώνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 12:30
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Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο πλούσιων κρατών του κόσμου (G7) συναντώνται από σήμερα και έως τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας, λίγο μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ και του Ιράν για τη σύναψη συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Στην ατζέντα της G7 θα βρεθούν ήδη από σήμερα «οι συνέπειες αυτής της συμφωνίας, η υποστήριξη προς τον Λίβανο, το άνοιγμα του Ορμούζ μακροπρόθεσμα και, προφανώς, η σύναψη συμφωνίας για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο Instagram.

Τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν και αύριο, Τρίτη, παρουσία ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, πρόσθεσε ο ίδιος.
Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε πως ο Τραμπ αναμένεται να έχει σήμερα στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας) συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογό του. Στη συνέχεια οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα παρευρεθούν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.

Πολλά μέλη της G7 έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις κινήσεις του Τραμπ στην παγκόσμια σκηνή, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναταραχή στη Μέση Ανατολή, το παγκόσμιο εμπόριο και τη διπλωματία.

«Σύνοδος κορυφής κρίσεων»

Ο Γάλλος πρόεδρος, οικοδεσπότης για δεύτερη φορά της G7 μετά το 2019 στη Μπιαρίτς, προσβλέπει η τελευταία του συμμετοχή σε αυτή την ομάδα των ισχυρών βιομηχανικών δυνάμεων, προτού αποχωρήσει από το Μέγαρο των Ηλυσίων τον Μάιο του 2027, να του δώσει την ευκαιρία για μια διπλωματική επιτυχία.
«Θα είναι μια σύνοδος κορυφής κρίσεων και μια σύνοδος κορυφής με συγκεκριμένα αποτελέσματα», υποσχέθηκε η γαλλική προεδρία.

Η λέξη-κλειδί θα είναι «σύγκλιση» - μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων, οι οποίοι είναι διαμετρικά αντίθετοι σε πολλά ζητήματα, και μεταξύ των χωρών της G7 και των προσκεκλημένων χωρών (Βραζιλία, Ινδία, Κένυα, Νότια Κορέα και Αίγυπτος).

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει από τον Τραμπ μια στάση πιο θετική προς το Κίεβο και λιγότερο προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.
Εξάλλου ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη, σε συνεδρίαση με θέμα την Ουκρανία παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Κακή ιδέα»

Θα καταφέρει ο Μακρόν μια ακόμη διπλωματική επιτυχία, όπως στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Μπιαρίτς, όπου πέτυχε να φέρει τον τότε Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, όταν οι σχέσεις μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν βρίσκονταν ήδη σε οριακό σημείο;

Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. «Η G7 πρέπει να επιβληθεί ως ένα σχήμα που λειτουργεί προτού αναλάβουν την προεδρία της οι ΗΠΑ το 2027», προειδοποίησε ευρωπαϊκή πηγή.
Άλλη μια πρόκληση που έχει θέσει ο Μακρόν στον εαυτό του είναι η αντιμετώπιση των «μεγάλων παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών».

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να πει στους Αμερικανούς ότι οι δασμοί «ήταν κακή ιδέα, πρέπει να καταργηθούν σταδιακά» και στην Κίνα «να είναι πιο υπεύθυνη με τις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων και να ενισχύσει την εγχώρια αγορά της», αντί να κάνει μαζικές εξαγωγές, επεσήμανε ο Μακρόν.

Εξάλλου η γαλλική προεδρία έχει προσκαλέσει πολλούς «ηγέτες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας», μεταξύ των οποίων οι Αμερικανοί Σαμ Άλτμαν και Ντάριο Αμοντέι, επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic αντίστοιχα, για ένα γεύμα την Τετάρτη που θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη και την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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