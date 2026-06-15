Φον ντερ Λάιεν για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία και ζητά την άμεση εφαρμογή της

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, κάλεσε όλες τις πλευρές να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους, ενώ επανέλαβε τη θέση της ΕΕ υπέρ της ειρήνης, της περιφερειακής ασφάλειας και της ενεργειακής απεξάρτησης από στρατηγικά σημεία συμφόρησης.

Αναλυτικά στη δήλωσή της αναφέρεται:

«Χαιρετίζω τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από επίμονες διπλωματικές προσπάθειες πολλών εταίρων.

Προτεραιότητα πλέον αποτελεί η ταχεία και πλήρης εφαρμογή της από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμφωνία αυτή θα πρέπει να επιτρέψει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί χωρίς τέλη και περιορισμούς. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής και για την παγκόσμια οικονομία.

Η συμφωνία ανοίγει επίσης τον δρόμο για ευρύτερες διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη και την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, θα πρέπει να οδηγήσει στον τερματισμό των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του Ιράν, καθώς και των αποσταθεροποιητικών δραστηριοτήτων του στην περιοχή.

Φυσικά, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος εξακολουθεί να φλέγεται από τη σύγκρουση. Για ακόμη μία φορά, η Ευρώπη καλεί όλες τις πλευρές να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου και να προχωρήσουν στην εφαρμογή μιας ουσιαστικής κατάπαυσης του πυρός.

Στο Εβιάν της Γαλλίας, οι ηγέτες του G7 θα συναντηθούν με εταίρους από τις χώρες του Κόλπου και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον δικό της ρόλο.

Η κρίση αυτή μεταφέρει επίσης ένα σαφές μήνυμα. Για ακόμη μία φορά, οι ενεργειακές εξαρτήσεις χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο πίεσης και γεωπολιτικής επιρροής.

Οφείλουμε να διαφοροποιήσουμε τις οδούς προμήθειας ενέργειας και να αναπτύξουμε εναλλακτικούς εξαγωγικούς διαδρόμους, ώστε να μειώσουμε την εξάρτησή μας από το στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Το ζήτημα αυτό, καθώς και πολλά ακόμη θέματα, θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Εβιάν».

της ανταποκρίτριάς μας Ελενας Αποστολίδου