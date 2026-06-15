ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν

Σε υλοποίηση των αποτελεσμάτων της από 12.06.2026 Σύνθεσης του Κλάδου Ενέργειας της Αρχής και σύμφωνα με την υποπ. ββ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291, ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/01.12.2020) και παρ.8 του άρθρου 5 του ν.4951/2022, αναρτάται ο Oριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος για την έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης έως την 30η Απριλίου 2026.