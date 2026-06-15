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Ο Ευάγγελος Κυριαζοπουλος ο νέος Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 13:29
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Ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση οι τοποθετήσεις νέων Γενικών Γραμματέων σε Υπουργεία.

Ο κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος ανέλαβε χρέη Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τις 05-08-2019 ενώ μετά την έκδοση του π.δ. 77/2023 ανέλαβε, με διευρυμένες αρμοδιότητες, χρέη Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων.

Είναι Οικονομολόγος - Περιφερειολόγος με Master από το Τμήμα Maritime Studies του College of Cardiff (Wales). Είναι κάτοχος διδακτορικού με γενικό θέμα «Λιμένες, Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη», ενώ εκπονεί μεταδιδακτορική διατριβή στη «Θαλάσσια Χωροταξία - Γαλάζια Ανάπτυξη» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Έχει εκτελέσει χρέη Διδάσκοντος στην Σχολή Ευελπίδων και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου, ενώ έχει συμμετάσχει ως Διδάσκων σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα (Πάντειο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΚΠΑ). Έχει διδάξει ναυτιλιακά, logistics και χωροταξικό - στρατηγικό σχεδιασμό στο Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΕΚ και κολέγια.

Στον ιδιωτικό τομέα έχει εργαστεί στους τομείς της ναυτιλιακής έρευνας, της ναυτιλίας, των τραπεζών και της ναυτιλιακής δημοσιογραφίας. Επίσης, έχει εργαστεί ως Ειδικός Επιστήμονας στη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και επιστημονικός σύμβουλος υπουργών στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ναυτιλίας. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και στην Ελλάδα σε θέματα που αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασμό, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την παράκτια διαχείριση, τη νησιωτική πολιτική, τα καταδυτικά πάρκα, τις υδατοκαλλιέργειες, τα μεταφορικά δίκτυα, τα βιομηχανικά πάρκα, τα τουριστικά χωροταξικά θέματα και τα αστικά /περιφερειακά έργα.

Υπήρξε ειδικός συνεργάτης του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στην συνέχεια υπηρέτησε τον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου και ως μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΕ (2015-2019).

Έχει πλήθος επιστημονικών και άλλων δημοσιεύσεων, έχοντας, μεταξύ άλλων, ειδικό ενδιαφέρον σε θέματα ναυτικής παράδοσης.

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