Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050

Συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτιρίων έως το 2050
Newsroom
Δευτέρα, 05/01/2026 - 11:33

H Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συμμετείχε ενεργά στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: «Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής ανακαίνισης του δημόσιου και ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος και μετατροπής του σε κτιριακό δυναμικό απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και υψηλής ενεργειακής απόδοσης έως το 2050».

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ως φορέας εκπροσώπησης της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας του κλάδου της ενεργειακής αξιοποίησης στερεής βιομάζας και εθνικό μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιοενέργειας (Bioenergy Europe), χαιρετίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για την επικαιροποίηση της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης Κτιρίων, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και τους εθνικούς στόχους απανθρακοποίησης έως το 2050.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η σύνδεση της Στρατηγικής με το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ 2024), το οποίο αναγνωρίζει ρητά τον αυξανόμενο και διαχρονικό ρόλο της σύγχρονης ανανεώσιμης βιοενέργειας (βιοθερμότητας) στο τελικό ενεργειακό μείγμα της χώρας. Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, η συνεισφορά της βιοενέργειας στη θέρμανση κατοικιών ανέρχεται σε 20% έως το 2030 και σε 26% έως το 2050, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η σύγχρονη βιοενέργεια αποτελεί δομικό πυλώνα της στρατηγικής απανθρακοποίησης του κτιριακού τομέα.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ επισημαίνει ότι, παρά την ποσοτική αυτή αποτύπωση στο ΕΣΕΚ, το υπό διαβούλευση κείμενο της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής δεν αναδεικνύει με επαρκή σαφήνεια τον ανανεώσιμο χαρακτήρα της σύγχρονης βιοενέργειας ούτε τον συμπληρωματικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει, σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, και ιδίως με τις αντλίες θερμότητας.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ τονίζει τη σημασία του σαφούς διαχωρισμού της σύγχρονης βιοενέργειας από τις παλαιές και μη αποδοτικές μορφές καύσης βιομάζας, καθώς και της ένταξης σύγχρονων συστημάτων βιοθερμότητας (λέβητες πέλλετ υψηλής απόδοσης) τόσο στα σενάρια αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης όσο και στις προτεινόμενες παρεμβάσεις για τον μη οικιακό κτιριακό τομέα, όπως καταστήματα, γραφεία και ξενοδοχεία, ιδιαίτερα σε ηπειρωτικές και ορεινές περιοχές.

Παράλληλα, προτείνεται η ποσοτικοποίηση των ωφελειών από την αντικατάσταση καυστήρων ορυκτών καυσίμων με σύγχρονα συστήματα βιοθερμότητας, όσον αφορά:

  • τη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας,
  • τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας,
  • τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ υπογραμμίζει ότι η επιτυχία της Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας προϋποθέτει μια τεχνολογικά ουδέτερη και ρεαλιστική προσέγγιση, με συνδυαστική αξιοποίηση αντλιών θερμότητας και σύγχρονης βιοενέργειας, καθώς και τη σύζευξή της με κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα προγράμματα «Εξοικονομώ» και «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης». Με τον τρόπο αυτό, η Στρατηγική μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο εργαλείο επίτευξης των εθνικών στόχων απανθρακοποίησης του κτιριακού τομέα έως το 2050, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια, την οικονομική βιωσιμότητα και τη μετάβαση σε ένα καθαρότερο και αποδοτικότερο ενεργειακό σύστημα.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της επιστολής θέσεων της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στο πλαίσιο της εν λόγω διαβούλευσης: εδώ .

