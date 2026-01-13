GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Νοέμβριος 2025

Τον Νοέμβριο 2025 οι εκπομπές από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής έφτασαν τους 1.16 εκατ. τόνους και η ένταση άνθρακα του τομέα ήταν 250 γρ. CO2/kWh, βελτιωμένη κατά 7.7% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Ωστόσο, για τους πρώτους 11 μήνες του 2025 οι συνολικές εκπομπές έφτασαν τους 14.07 εκατ. τόνους, κυρίως λόγω των υψηλών εκπομπών από μονάδες αερίου που ήταν οι δεύτερες υψηλότερες μετά το 2021 και υπεύθυνες για το 55.7% των συνολικών εκπομπών της περιόδου. Ο Αγ. Δημήτριος ήταν ο κορυφαίος ρυπαντής με 2.3 εκατ. τόνους CO2 για το 11μηνο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα ηλεκτροπαραγωγής (Νοέμβριος 2025 για το διασυνδεμένο δίκτυο και Οκτώβριος 2025 για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά) και αυτά των ετήσιων εκπομπών CO 2 από το ΣΕΔΕ (2024), εκτιμώνται οι μηνιαίες εκπομπές (από κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας που υπάγεται στο ΣΕΔΕ), ακολουθώντας τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που παρουσιάζονται εδώ.

Τον Νοέμβριο 2025, η ένταση άνθρακα ηλεκτροπαραγωγής μειώθηκε κατά 7.7% σε σχέση με τον Οκτώβριο φτάνοντας στα 250 γρ. CO2/kWh, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ.

Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 η ένταση άνθρακα βελτιώθηκε κατά 20.6%. Ωστόσο, για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 η βελτίωση ήταν μικρότερη καθώς η μέση ένταση άνθρακα διαμορφώθηκε στα 254.1 γρ. CO2/kWh, μειωμένη κατά 6.1% σε σχέση με τη μέση ένταση άνθρακα του 2024. Τον Νοέμβριο οι συνολικές εκπομπές άνθρακα ήταν 1.16 εκατ. τόνοι (-5.9% σε σχέση με τον Οκτώβριο).

Αξιοσημείωτη είναι η επίδραση των περικοπών ΑΠΕ στην ένταση άνθρακα της ηλεκτροπαραγωγής. Με βάση τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, για το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, οι περικοπές ΑΠΕ έφτασαν τις 1,863 GWh ή 7.04% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ. Αν αυτή η ενέργεια αξιοποιούνταν περιορίζοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων, η μέση ένταση άνθρακα για αυτό το διάστημα του 2025 θα ήταν 236.3 γρ. CO2/kWh, δηλαδή 7% χαμηλότερη από την πραγματική.

Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο 2025, οι εκπομπές CO2 από τις μονάδες λιγνίτη έφτασαν τους 0.28 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 7.3% σε σχέση με τον Οκτώβριο και σε υψηλό τετραμήνου. Παρά το γεγονός ότι οι μονάδες λιγνίτη κάλυψαν μόλις 5% της μηνιαίας ζήτησης, ήταν υπεύθυνες για το 24% των εκπομπών.

Οι εκπομπές από τις μονάδες αερίου ήταν 0.67 εκατ. τόνοι, μειωμένες κατά 6.1% σε σχέση με τον Οκτώβριο, διατηρώντας όμως υψηλό μερίδιο στο σύνολο των μηνιαίων εκπομπών της τάξης του 57.4%. Οι εκπομπές από τις μονάδες πετρελαίου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά έφτασαν τους 0.17 εκατ. τόνους και σε χαμηλό πενταμήνου, ενώ ήταν 24.8% λιγότερες από τον Σεπτέμβριο.

Για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, οι συνολικές εκπομπές CO2 ήταν 14.07 εκατ. τόνοι, οι χαμηλότερες της τελευταίας δεκαετίας γι’ αυτή την περίοδο του έτους, ωστόσο μόλις 0.2% κάτω από τις εκπομπές του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπομπές από τις μονάδες αερίου για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 ήταν αθροιστικά 7.83 εκατ. τόνοι, οι δεύτερες υψηλότερες μετά το 2021 και 7% πάνω από τις εκπομπές του 2024. Επίσης, ήταν υπεύθυνες για το 55.7% των συνολικών εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο των έντεκα μηνών.

Οι εκπομπές από τις μονάδες λιγνίτη για την ίδια περίοδο ήταν 3.14 εκατ. τόνοι και οι χαμηλότερες της δεκαετίας, ωστόσο ο λιγνίτης ήταν υπεύθυνος για το 22.4% των συνολικών εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής. Συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2024 οι εκπομπές λιγνίτη μειώθηκαν κατά 14.3%.

Οι εκπομπές από τις μονάδες πετρελαίου για την ίδια περίοδο ήταν 2.69 εκατ. τόνοι, μειωμένες κατά 2.8% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, ωστόσο πολύ κοντά στα επίπεδα εκπομπών του 2023 (2.66 εκατ. τόνοι). Το πετρέλαιο είχε μερίδιο 19.1% στο σύνολο των εκπομπών της ηλεκτροπαραγωγής γι’ αυτό το διάστημα του 2025.

Οι αθροιστικές περικοπές ΑΠΕ για το διάστημα των έντεκα πρώτων μηνών του 2025 εκτιμώνται στις 1,863 GWh. Η αποφυγή αυτών των περικοπών και υποκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ορυκτών καυσίμων με τις περικοπτόμενες ΑΠΕ θα μπορούσε να οδηγήσει περιορίσει τις συνολικές εκπομπές του τομέα στους 13.08 εκατ. τόνους CO2 ή 0.98 εκατ. τόνους λιγότερες από τις πραγματικές.

Τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025, ο λιγνιτικός ατμοηλεκτρικός σταθμός (ΑΗΣ) του Αγίου Δημητρίου παρέμεινε στην κορυφή των ρυπαντών με 2.3 εκατ. τόνους. Παρά το ότι παρήγαγε μόλις 1.36 GWh, ο Αγ. Δημήτριος ήταν υπεύθυνος για το 73.7% των εκπομπών από μονάδες λιγνίτη και για το 17% των συνολικών εκπομπών του τομέα για αυτό το διάστημα.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε ο ΘΗΣ Αγ. Νικόλαος ΙΙ με εκπομπές 1.3 εκατ. τόνους, ενώ στην τρίτη ήταν ο ατμοηλεκτρικός σταθμός Λαυρίου IV-V με εκπομπές 0.98 εκατ. τόνους.

Την πεντάδα των μεγάλων ρυπαντών συμπλήρωσαν η μονάδα αερίου Μεγαλόπολη V και η λιγνιτική Πτολεμαΐδα 5 με εκπομπές 0.89 εκατ. τόνους και 0.81 εκατ. τόνους αντίστοιχα.

Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, οι πέντε μεγαλύτεροι ρυπαντές ήταν δύο σταθμοί της Κρήτης, οι σταθμοί της Ρόδου και ο σταθμός στο νησί της Κω. Συγκεκριμένα, για τους σταθμούς της Κρήτης, ο Αθερινόλακκος είχε εκπομπές 0.6 εκατ. τόνους και τα Λινοπεράματα 0.38 εκατ. τόνους για το διάστημα των έντεκα μηνών του 2025. Στο νησί της Ρόδου, ο σταθμός της Ρόδου είχε εκπομπές 0.29 εκατ. τόνους ενώ ο σταθμός της Ν. Ρόδου 0.26 εκατ. τόνους. Τέλος, η Κως είχε εκπομπές 0.21 εκατ. τόνους ξεπερνώντας ελάχιστα τις εκπομπές του σταθμού της Θήρας.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που υποβλήθηκε τον Ιανουάριο 2025 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο στόχος είναι το 2030 οι εκπομπές και από τα τρία ορυκτά καύσιμα να μην ξεπερνούν τους 4 εκατ. τόνους. Αυτό συνιστά μια σημαντική μείωση (-91%) σε σχέση με το 2013, έτος κατά το οποίο οι θερμικές μονάδες άρχισαν να επιβαρύνονται με το κόστος του άνθρακα τον οποίο εξέπεμπαν στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

Στο τελικό ΕΣΕΚ, η εκτίμηση για τις εκπομπές του τομέα το 2025 είναι 10.2 εκατ. τόνοι. Ωστόσο, τους πρώτους έντεκα μήνες του 2025 εκτιμάται ότι εκπέμφθηκαν συνολικά 14.07 εκατ. τόνοι, που σημαίνει ότι ο τομέας ηλεκτροπαραγωγής έχει υπερβεί κατά 3.87 εκατ. τόνους τον διαθέσιμο προϋπολογισμό άνθρακα για το 2025 και βρίσκεται εκτός του στόχου του ΕΣΕΚ, κάτι το οποίο ισχύει ήδη από τον Αύγουστο.

Μπορείτε να δείτε την εξέλιξη των εκπομπών του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από το 2013 ως σήμερα και να διαβάσετε τις αναλύσεις προηγούμενων μηνών εδώ.